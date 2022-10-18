https://crimea.ria.ru/20221018/ssha-ne-budut-prepyatstvovat-vykhodu-na-rynki-agroproduktsii-iz-rf--ankara-1124956967.html
США не будут препятствовать выходу на рынки агропродукции из РФ – Анкара
США не будут препятствовать выходу на рынки агропродукции из РФ – Анкара - РИА Новости Крым, 18.10.2022
США не будут препятствовать выходу на рынки агропродукции из РФ – Анкара
США не будут препятствовать выходу российской агропродукции на рынки. О получении соответствующих гарантий в интервью телеканалу A Haber сообщил представитель... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T14:09
2022-10-18T14:09
2022-10-18T14:09
санкции против россии
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экономика
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сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. США не будут препятствовать выходу российской агропродукции на рынки. О получении соответствующих гарантий в интервью телеканалу A Haber сообщил представитель официальный президента Турции Ибрагим Калын.По его словам, Турция еще не получила четкого ответа от Москвы по вопросу продления сделки, в то время как Вашингтон уже дал гарантии того, что не будет препятствовать.Он добавил, что для Анкары "было бы идеальным продление сделки на шесть месяцев или на год".В сентябре министр иностранных дел страны Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что, несмотря на отсутствие западных санкций в отношении российской сельхозпродукции, препятствия в части логистики, страхования судов и платежей остаются.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Москва ждет от Анкары и генсека ООН Антониу Гутерреша определенных шагов для снятия препятствий экспорту российского зерна и удобрений на мировые рынки.Ранее вопросы вывоза зерна из украинских портов в рамках договоренностей по экспорту сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ обсудили министры обороны России и Сергей Шойгу и Хулуси Акар.
https://crimea.ria.ru/20221012/putin-predlozhil-sozdat-v-turtsii-krupneyshiy-gazovyy-khab-dlya-evropy-1124841454.html
российская федерация (россия, рф)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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санкции против россии, российская федерация (россия, рф), экономика, турция, сша
США не будут препятствовать выходу на рынки агропродукции из РФ – Анкара
В Турции заявили о гарантиях США беспрепятственного выхода агропродукции из РФ на рынки
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. США не будут препятствовать выходу российской агропродукции на рынки. О получении соответствующих гарантий в интервью телеканалу A Haber сообщил представитель официальный президента Турции Ибрагим Калын.
По его словам, Турция еще не получила четкого ответа от Москвы по вопросу продления сделки, в то время как Вашингтон уже дал гарантии того, что не будет препятствовать.
"В беседах с нашими американскими партнерами мы получили гарантии того, что не будет препятствия для выхода российской продукции на рынки, мы предложили обнародовать это, чтобы снять вопросы", – сказал Калын.
Он добавил, что для Анкары "было бы идеальным продление сделки на шесть месяцев или на год".
В сентябре министр иностранных дел страны Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что, несмотря на отсутствие западных санкций в отношении российской сельхозпродукции, препятствия в части логистики, страхования судов и платежей остаются.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Москва ждет от Анкары и генсека ООН Антониу Гутерреша определенных шагов для снятия препятствий экспорту российского зерна и удобрений на мировые рынки.
Ранее вопросы вывоза зерна из украинских портов
в рамках договоренностей по экспорту сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ обсудили министры обороны России и Сергей Шойгу и Хулуси Акар.