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Продукты, ОСАГО и билеты на поезда: что подешевело и подорожало в Крыму
Продукты, ОСАГО и билеты на поезда: что подешевело и подорожало в Крыму - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Продукты, ОСАГО и билеты на поезда: что подешевело и подорожало в Крыму
В сентябре в Крыму подешевели фрукты и овощи, а также отдых в гостиницах и билеты на поезда, сообщает Крымстат. РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T20:57
2022-10-18T20:57
2022-10-18T20:57
экономика
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В сентябре в Крыму подешевели фрукты и овощи, а также отдых в гостиницах и билеты на поезда, сообщает Крымстат."Из 12 основных направлений потребительских расходов населения в сентябре снизились цены по семи направлениям: в сфере организации отдыха и культурных мероприятий, связи, в сети гостиниц, кафе и ресторанов, в сфере здравоохранения, транспорта и на рынке продуктов питания и безалкогольных напитков", - говорится в отчете ведомства.Особенности налоговой кампании-2022 в Крыму: кто и сколько заплатит >>Кроме того, подешевели билеты на проезд в купейном вагоне поезда дальнего следования - на 20,6%, в плацкартном вагоне - на 16,7%.Также значительно подешевели фрукты и овощи: лук – на 22,6%, яблоки – на 18,5%, морковь – на 11,7%, виноград – на 11%, груши – на 9,1%. В то же время подорожали бананы (+34,9%), помидоры (29,9%), апельсины (18,4%,) огурцы (13%), картофель (9,7%).По пяти направлениям потребительских расходов отмечен рост цен. В частности, в связи с началом нового учебного года подорожали товары для школьников – на 2,3-2,8%."В жилищной сфере в сентябре наблюдался рост цен на отдельные виды строительных работ и строительных материалов. Работы по облицовке кафельной плиткой стали дороже на 9,4%, выполнение обойных работ - 6,5%, кирпич подорожал на 1,6%, цемент - на 1,3%", - проинформировали в Крымстате.Также в сентябре увеличилась стоимость полиса страхования транспортных средств ОСАГО - на 22,6%, при этом соответствующий полис КАСКО подешевел на 4%.В начале учебного года в этом году общее повышение цен на платные услуги образования составило 6,9%. Стоимость обучения в частных школах выросла на 16,6%, дополнительные занятия для дошкольников подорожали на 9,5%, курсы иностранных языков - на 8,4%, курсы профессионального обучения - на 6,3%, обучение на платных отделениях ВУЗов - на 3,3%.
https://crimea.ria.ru/20221014/krymchane-zhaluyutsya-na-rost-tsen-posle-terakta-na-krymskom-mostu-1124856671.html
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экономика, крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В сентябре в Крыму подешевели фрукты и овощи, а также отдых в гостиницах и билеты на поезда, сообщает Крымстат.
"Из 12 основных направлений потребительских расходов населения в сентябре снизились цены по семи направлениям: в сфере организации отдыха и культурных мероприятий, связи, в сети гостиниц, кафе и ресторанов, в сфере здравоохранения, транспорта и на рынке продуктов питания и безалкогольных напитков", - говорится в отчете ведомства.
Так, в сфере отдыха общее снижение цен за месяц составило 1,8%. В связи с завершением курортного сезона подешевели услуги пансионатов и домов отдыха на 22,1%. В сентябре все виды гостиниц республики снизили стоимость проживания. В гостиницах 4 и 5 "звезд" цены снизились на 14,7%, в 3 "звездах" – на 1,5%. В сфере здравоохранения основное снижение цен связано с сезонными скидками на услуги санаториев – на 16,6%.
Кроме того, подешевели билеты на проезд в купейном вагоне поезда дальнего следования - на 20,6%, в плацкартном вагоне - на 16,7%.
Также значительно подешевели фрукты и овощи: лук – на 22,6%, яблоки – на 18,5%, морковь – на 11,7%, виноград – на 11%, груши – на 9,1%. В то же время подорожали бананы (+34,9%), помидоры (29,9%), апельсины (18,4%,) огурцы (13%), картофель (9,7%).
По пяти направлениям потребительских расходов отмечен рост цен. В частности, в связи с началом нового учебного года подорожали товары для школьников – на 2,3-2,8%.
"В жилищной сфере в сентябре наблюдался рост цен на отдельные виды строительных работ и строительных материалов. Работы по облицовке кафельной плиткой стали дороже на 9,4%, выполнение обойных работ - 6,5%, кирпич подорожал на 1,6%, цемент - на 1,3%", - проинформировали в Крымстате.
Также в сентябре увеличилась стоимость полиса страхования транспортных средств ОСАГО - на 22,6%, при этом соответствующий полис КАСКО подешевел на 4%.
В начале учебного года в этом году общее повышение цен на платные услуги образования составило 6,9%. Стоимость обучения в частных школах выросла на 16,6%, дополнительные занятия для дошкольников подорожали на 9,5%, курсы иностранных языков - на 8,4%, курсы профессионального обучения - на 6,3%, обучение на платных отделениях ВУЗов - на 3,3%.