Рейтинг@Mail.ru
Продукты, ОСАГО и билеты на поезда: что подешевело и подорожало в Крыму - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221018/produkty-osago-i-bilety-na-poezda-chto-podeshevelo-i-podorozhalo-v-krymu-1124961784.html
Продукты, ОСАГО и билеты на поезда: что подешевело и подорожало в Крыму
Продукты, ОСАГО и билеты на поезда: что подешевело и подорожало в Крыму - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Продукты, ОСАГО и билеты на поезда: что подешевело и подорожало в Крыму
В сентябре в Крыму подешевели фрукты и овощи, а также отдых в гостиницах и билеты на поезда, сообщает Крымстат. РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T20:57
2022-10-18T20:57
экономика
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100313/62/1003136291_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f1f4a96a0c4f5c6bb6c331fd0768fbb2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В сентябре в Крыму подешевели фрукты и овощи, а также отдых в гостиницах и билеты на поезда, сообщает Крымстат."Из 12 основных направлений потребительских расходов населения в сентябре снизились цены по семи направлениям: в сфере организации отдыха и культурных мероприятий, связи, в сети гостиниц, кафе и ресторанов, в сфере здравоохранения, транспорта и на рынке продуктов питания и безалкогольных напитков", - говорится в отчете ведомства.Особенности налоговой кампании-2022 в Крыму: кто и сколько заплатит &gt;&gt;Кроме того, подешевели билеты на проезд в купейном вагоне поезда дальнего следования - на 20,6%, в плацкартном вагоне - на 16,7%.Также значительно подешевели фрукты и овощи: лук – на 22,6%, яблоки – на 18,5%, морковь – на 11,7%, виноград – на 11%, груши – на 9,1%. В то же время подорожали бананы (+34,9%), помидоры (29,9%), апельсины (18,4%,) огурцы (13%), картофель (9,7%).По пяти направлениям потребительских расходов отмечен рост цен. В частности, в связи с началом нового учебного года подорожали товары для школьников – на 2,3-2,8%."В жилищной сфере в сентябре наблюдался рост цен на отдельные виды строительных работ и строительных материалов. Работы по облицовке кафельной плиткой стали дороже на 9,4%, выполнение обойных работ - 6,5%, кирпич подорожал на 1,6%, цемент - на 1,3%", - проинформировали в Крымстате.Также в сентябре увеличилась стоимость полиса страхования транспортных средств ОСАГО - на 22,6%, при этом соответствующий полис КАСКО подешевел на 4%.В начале учебного года в этом году общее повышение цен на платные услуги образования составило 6,9%. Стоимость обучения в частных школах выросла на 16,6%, дополнительные занятия для дошкольников подорожали на 9,5%, курсы иностранных языков - на 8,4%, курсы профессионального обучения - на 6,3%, обучение на платных отделениях ВУЗов - на 3,3%.
https://crimea.ria.ru/20221014/krymchane-zhaluyutsya-na-rost-tsen-posle-terakta-na-krymskom-mostu-1124856671.html
https://crimea.ria.ru/20221013/pensii-budut-rasti-na-tysyachu-rubley-ezhegodno--mintrud-1124855470.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100313/62/1003136291_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_fbd8cefc0150766ea6a304128b3de3d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, крым, общество
Продукты, ОСАГО и билеты на поезда: что подешевело и подорожало в Крыму

В Крыму подешевели овощи и билеты на поезда, но подорожало ОСАГО и платное образование

20:57 18.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкПоселок Новый Свет в Крыму
Поселок Новый Свет в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В сентябре в Крыму подешевели фрукты и овощи, а также отдых в гостиницах и билеты на поезда, сообщает Крымстат.
"Из 12 основных направлений потребительских расходов населения в сентябре снизились цены по семи направлениям: в сфере организации отдыха и культурных мероприятий, связи, в сети гостиниц, кафе и ресторанов, в сфере здравоохранения, транспорта и на рынке продуктов питания и безалкогольных напитков", - говорится в отчете ведомства.
Так, в сфере отдыха общее снижение цен за месяц составило 1,8%. В связи с завершением курортного сезона подешевели услуги пансионатов и домов отдыха на 22,1%. В сентябре все виды гостиниц республики снизили стоимость проживания. В гостиницах 4 и 5 "звезд" цены снизились на 14,7%, в 3 "звездах" – на 1,5%. В сфере здравоохранения основное снижение цен связано с сезонными скидками на услуги санаториев – на 16,6%.
Особенности налоговой кампании-2022 в Крыму: кто и сколько заплатит >>
Кроме того, подешевели билеты на проезд в купейном вагоне поезда дальнего следования - на 20,6%, в плацкартном вагоне - на 16,7%.
Также значительно подешевели фрукты и овощи: лук – на 22,6%, яблоки – на 18,5%, морковь – на 11,7%, виноград – на 11%, груши – на 9,1%. В то же время подорожали бананы (+34,9%), помидоры (29,9%), апельсины (18,4%,) огурцы (13%), картофель (9,7%).
Кассир в торговом центре - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 08:22Радио "Спутник в Крыму"
Крымчане жалуются на рост цен после теракта на Крымском мосту
По пяти направлениям потребительских расходов отмечен рост цен. В частности, в связи с началом нового учебного года подорожали товары для школьников – на 2,3-2,8%.
"В жилищной сфере в сентябре наблюдался рост цен на отдельные виды строительных работ и строительных материалов. Работы по облицовке кафельной плиткой стали дороже на 9,4%, выполнение обойных работ - 6,5%, кирпич подорожал на 1,6%, цемент - на 1,3%", - проинформировали в Крымстате.
Также в сентябре увеличилась стоимость полиса страхования транспортных средств ОСАГО - на 22,6%, при этом соответствующий полис КАСКО подешевел на 4%.
В начале учебного года в этом году общее повышение цен на платные услуги образования составило 6,9%. Стоимость обучения в частных школах выросла на 16,6%, дополнительные занятия для дошкольников подорожали на 9,5%, курсы иностранных языков - на 8,4%, курсы профессионального обучения - на 6,3%, обучение на платных отделениях ВУЗов - на 3,3%.
На набережной в Евпатории - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 12:50
Пенсии будут расти на тысячу рублей ежегодно – Минтруд
 
ЭкономикаКрымОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:26Химия любви: как чувства меняют работу организма
21:12В России вырос спрос на средства для потенции и противозачаточные
20:57Продукты, ОСАГО и билеты на поезда: что подешевело и подорожало в Крыму
20:49Суровикин заявил о запрещенных методах войны на Херсонщине
20:46Власти Херсонской области объявили о перемещении населения из города
20:19В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
20:09Удары ВС РФ по энергетике Украины: сколько еще и что это даст – эксперт
19:50Жители многоэтажки в Ейске возвращаются в свои квартиры
19:28В Крыму предложили преподавать детям идеи философа Данилевского с детсада
19:09В Раде заявили о бесполезности турецких "Байрактаров"
18:50ВСУ второй раз за сутки ударили по Курской области
18:38ВСУ бьют по приграничному селу в Брянской области
18:23Количество погибших в Ейске увеличилось до 15 человек
18:11Признание зависимости: почему ЕС отменяет "потолок цен" на газ
18:02Клиенты РНКБ могут увеличить льготный период кредитной карты до 115 дней
17:52Когда в Крыму включат отопление в жилых домах
17:33Крым начал снабжать электроэнергией Херсонскую и Запорожскую области
17:26Власти Новой Каховки опровергли гибель людей при обстреле ВСУ
17:17В Израиле сделали заявление о поставках вооружения Украине
16:56Жителям Херсонской области выплатят компенсации за разрушенные дома
Лента новостейМолния