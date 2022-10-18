https://crimea.ria.ru/20221018/otklyucheniya-vody-v-krymu-adresa-i-sroki-podachi-1124953863.html
Отключения воды в Крыму: адреса и сроки подачи
Отключения воды в Крыму: адреса и сроки подачи - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Отключения воды в Крыму: адреса и сроки подачи
Часть Крыма во вторник останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T12:44
2022-10-18T12:44
2022-10-18T12:44
вода в крыму
крым
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма во вторник останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе до 17 часов ограничено водоснабжение в районе улиц М.Залки, частично - Суходольной, Киевской, Гурзуфской.В Николаевке до 16.00 без воды улицы Морская, Южная, Трудовая, Молодежная, частично Ленина, Набережная, Советская. Кроме того, до пяти часов вечера без воды симферопольское село Мирное. Также до 14 часов - поселки Грэсовский и Комсомольское, частичное отключение коснется сел Белоглинки, Совхозного, Укромного.В Симферопольском районе до 19.00 отключение в селах Партизанском, Каштановом, Кизиловом, Малиновке.С Ленинском районе до 17.00 подача ресурса ограничена для абонентов, расположенных в селе Горностаевка. В Алуште до 14.00 без воды улицы Глазкрицкого и Слуцкого, а также улица Мазина в селе Приветном, в Евпатории до 17 часов частично без воды поселок Заозерное.Феодосийский филиал информирует жителей села Льговского о промывке сетей водоснабжения. В этой связи водопроводную воду можно использовать только в технических целях.
https://crimea.ria.ru/20221017/skolko-vody-perestal-teryat-simferopol-blagodarya-zamene-vodovodov-1124933678.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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вода в крыму, крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество
Отключения воды в Крыму: адреса и сроки подачи
Где в Крыму не будет воды во вторник
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма во вторник останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферополе до 17 часов ограничено водоснабжение в районе улиц М.Залки, частично - Суходольной, Киевской, Гурзуфской.
В Николаевке до 16.00 без воды улицы Морская, Южная, Трудовая, Молодежная, частично Ленина, Набережная, Советская. Кроме того, до пяти часов вечера без воды симферопольское село Мирное. Также до 14 часов - поселки Грэсовский и Комсомольское, частичное отключение коснется сел Белоглинки, Совхозного, Укромного.
В Симферопольском районе до 19.00 отключение в селах Партизанском, Каштановом, Кизиловом, Малиновке.
С Ленинском районе до 17.00 подача ресурса ограничена для абонентов, расположенных в селе Горностаевка. В Алуште до 14.00 без воды улицы Глазкрицкого и Слуцкого, а также улица Мазина в селе Приветном, в Евпатории до 17 часов частично без воды поселок Заозерное.
Феодосийский филиал информирует жителей села Льговского о промывке сетей водоснабжения. В этой связи водопроводную воду можно использовать только в технических целях.