https://crimea.ria.ru/20221018/obstrel-iz-himars-sela-v-lnr-raneny-mediki-i-povrezhdeny-doma-1124960826.html
Обстрел из HIMARS села в ЛНР: ранены медики и повреждены дома
Обстрел из HIMARS села в ЛНР: ранены медики и повреждены дома - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Обстрел из HIMARS села в ЛНР: ранены медики и повреждены дома
В результате ночного обстрела ВСУ села Новоивановка в ЛНР из американской РСЗО HIMARS ранены сотрудники скорой помощи, повреждены дома, здание лицея и почты. Об РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T16:45
2022-10-18T16:45
2022-10-18T16:45
луганская народная республика (лнр)
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В результате ночного обстрела ВСУ села Новоивановка в ЛНР из американской РСЗО HIMARS ранены сотрудники скорой помощи, повреждены дома, здание лицея и почты. Об этом сообщил глава представительства республики в Москве Родион Мирошник.По его словам, обстрел со стороны Украины производился из РСЗО M142 HIMARS. Всего на село было выпущено шесть ракет.Согласно сообщению представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, первая ракета ВСУ прилетела в Новоивановку ночью 18 октября, в 00.32.В пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР сообщили, что двое пострадавших в результате обстрела сотрудников скорой помощи получили незначительные ранения и уже готовятся выйти на работу."Завтра выходят на смену", – сообщили в ведомстве.Также 18 октября ВСУ нанесли ракетный удар по стадиону в Новой Каховке в Херсонской области – есть жертвы и раненые.
https://crimea.ria.ru/20221016/vsu-obstrelyali-zdanie-administratsii-donetska-iz-himars-1124909889.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, происшествия
Обстрел из HIMARS села в ЛНР: ранены медики и повреждены дома
В ЛНР рассказали о последствиях обстрела из HIMARS села Новоивановка
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В результате ночного обстрела ВСУ села Новоивановка в ЛНР из американской РСЗО HIMARS ранены сотрудники скорой помощи, повреждены дома, здание лицея и почты. Об этом сообщил глава представительства республики в Москве Родион Мирошник.
"В результате обстрела н.п. Новоивановка, получили ранения два сотрудника скорой медицинской помощи и поврежден служебный автомобиль, поврежден Новоивановский филиал Горского лицея, почтовое отделение, разрушен один и повреждено пять жилых домов", – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По его словам, обстрел со стороны Украины производился из РСЗО M142 HIMARS. Всего на село было выпущено шесть ракет.
Согласно сообщению представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, первая ракета ВСУ прилетела в Новоивановку ночью 18 октября, в 00.32.
В пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР сообщили, что двое пострадавших в результате обстрела сотрудников скорой помощи получили незначительные ранения и уже готовятся выйти на работу.
"Завтра выходят на смену", – сообщили в ведомстве.
Также 18 октября ВСУ нанесли ракетный удар по стадиону в Новой Каховке в Херсонской области – есть жертвы и раненые.