https://crimea.ria.ru/20221018/obstrel-iz-himars-sela-v-lnr-raneny-mediki-i-povrezhdeny-doma-1124960826.html

Обстрел из HIMARS села в ЛНР: ранены медики и повреждены дома

Обстрел из HIMARS села в ЛНР: ранены медики и повреждены дома - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Обстрел из HIMARS села в ЛНР: ранены медики и повреждены дома

В результате ночного обстрела ВСУ села Новоивановка в ЛНР из американской РСЗО HIMARS ранены сотрудники скорой помощи, повреждены дома, здание лицея и почты. Об РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T16:45

2022-10-18T16:45

2022-10-18T16:45

луганская народная республика (лнр)

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В результате ночного обстрела ВСУ села Новоивановка в ЛНР из американской РСЗО HIMARS ранены сотрудники скорой помощи, повреждены дома, здание лицея и почты. Об этом сообщил глава представительства республики в Москве Родион Мирошник.По его словам, обстрел со стороны Украины производился из РСЗО M142 HIMARS. Всего на село было выпущено шесть ракет.Согласно сообщению представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, первая ракета ВСУ прилетела в Новоивановку ночью 18 октября, в 00.32.В пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР сообщили, что двое пострадавших в результате обстрела сотрудников скорой помощи получили незначительные ранения и уже готовятся выйти на работу."Завтра выходят на смену", – сообщили в ведомстве.Также 18 октября ВСУ нанесли ракетный удар по стадиону в Новой Каховке в Херсонской области – есть жертвы и раненые.

https://crimea.ria.ru/20221016/vsu-obstrelyali-zdanie-administratsii-donetska-iz-himars-1124909889.html

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луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, происшествия