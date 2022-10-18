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Экс-чиновники из Евпатории пойдут в колонию за взятку более 10 млн рублей - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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Экс-чиновники из Евпатории пойдут в колонию за взятку более 10 млн рублей
Экс-чиновники из Евпатории пойдут в колонию за взятку более 10 млн рублей - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Экс-чиновники из Евпатории пойдут в колонию за взятку более 10 млн рублей
Экс-замглавы Евпатории и два бывших замдиректора городского управления капитального строительства осуждены за взятку и отправятся в колонию строго режима,... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T14:50
2022-10-18T14:50
крым
евпатория
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Экс-замглавы Евпатории и два бывших замдиректора городского управления капитального строительства осуждены за взятку и отправятся в колонию строго режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Уголовное дело в отношении чиновников было направлено в суд в октябре 2021 года. Поводом для открытия производства стала взятка в размере более 10 миллионов рублей, полученная чиновниками в 2019 году за "покровительство" одному из подрядчиков. За эти деньги чиновники пообещали "закрыть глаза" на невыполненные работы при установке модульного детсада при одной из городских школ."Должностные лица совместно, по предварительному сговору, получили взятку за совершение действий, бездействия в пользу взяткодателя. Полученными денежными средствами и иным имуществом в общей сумме свыше 10,6 млн рублей они распорядились по своему усмотрению. Кроме того, бывшие сотрудники УКС по предварительному сговору совершили мошенничество, предложив директору ООО заключить контракты на производство строительных работ в Евпатории, не имея соответствующих полномочий. Таким образом, они похитили у директора ООО свыше 5,7 млн рублей и распорядились ими по своему усмотрению", - сообщила пресс-служба УФСБ.По итогам рассмотрения дела Евпаторийский городской суд приговорил двух экс-сотрудников управления капитального строительства к 8 годам и 1 месяцу колонии строгого режима. Бывший замглавы администрации Евпатории отправится в колонию строгого режима на восемь лет. Все фигуранты лишены права занимать руководящие, хозяйственные, финансовые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на два года. К этому моменту приговор не вступил в законную силу.
https://crimea.ria.ru/20221010/zaderzhannym-chinovnikam-administratsii-simferopolya-izbrali-meru-presecheniya-1124801066.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, евпатория, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Экс-чиновники из Евпатории пойдут в колонию за взятку более 10 млн рублей

Экс-замглавы Евпатории и сотрудники управления капстроительства осуждены за взятку

14:50 18.10.2022
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Экс-замглавы Евпатории и два бывших замдиректора городского управления капитального строительства осуждены за взятку и отправятся в колонию строго режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Уголовное дело в отношении чиновников было направлено в суд в октябре 2021 года. Поводом для открытия производства стала взятка в размере более 10 миллионов рублей, полученная чиновниками в 2019 году за "покровительство" одному из подрядчиков. За эти деньги чиновники пообещали "закрыть глаза" на невыполненные работы при установке модульного детсада при одной из городских школ.
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"Должностные лица совместно, по предварительному сговору, получили взятку за совершение действий, бездействия в пользу взяткодателя. Полученными денежными средствами и иным имуществом в общей сумме свыше 10,6 млн рублей они распорядились по своему усмотрению. Кроме того, бывшие сотрудники УКС по предварительному сговору совершили мошенничество, предложив директору ООО заключить контракты на производство строительных работ в Евпатории, не имея соответствующих полномочий. Таким образом, они похитили у директора ООО свыше 5,7 млн рублей и распорядились ими по своему усмотрению", - сообщила пресс-служба УФСБ.
По итогам рассмотрения дела Евпаторийский городской суд приговорил двух экс-сотрудников управления капитального строительства к 8 годам и 1 месяцу колонии строгого режима. Бывший замглавы администрации Евпатории отправится в колонию строгого режима на восемь лет. Все фигуранты лишены права занимать руководящие, хозяйственные, финансовые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на два года. К этому моменту приговор не вступил в законную силу.
 
КрымЕвпаторияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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