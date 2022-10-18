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ДНР открывает пункты пропуска с другими субъектами России
ДНР открывает пункты пропуска с другими субъектами России - РИА Новости Крым, 18.10.2022
ДНР открывает пункты пропуска с другими субъектами России
Министерство госбезопасности ДНР с 18 октября открывает все пункты перехода с территорией других субъектов России, пограничный контроль отменяется. Об этом... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T12:31
2022-10-18T12:31
2022-10-18T12:34
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
новая жизнь на освобожденных территориях
новости
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Министерство госбезопасности ДНР с 18 октября открывает все пункты перехода с территорией других субъектов России, пограничный контроль отменяется. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Пушилин разъяснил правила перехода административной границы >>С 5 октября государственная граница между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой приобрела статус административной границы между субъектами РФ, в связи с чем таможенный контроль был отменен. Однако паспортный контроль сохранялся.
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новости, российская федерация (россия, рф)
ДНР открывает пункты пропуска с другими субъектами России
Пушилин: ДНР открывает пункты пропуска с другими субъектами РФ и снимает погранконтроль
12:31 18.10.2022 (обновлено: 12:34 18.10.2022)