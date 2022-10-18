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ДНР открывает пункты пропуска с другими субъектами России - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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ДНР открывает пункты пропуска с другими субъектами России
ДНР открывает пункты пропуска с другими субъектами России - РИА Новости Крым, 18.10.2022
ДНР открывает пункты пропуска с другими субъектами России
Министерство госбезопасности ДНР с 18 октября открывает все пункты перехода с территорией других субъектов России, пограничный контроль отменяется. Об этом... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T12:31
2022-10-18T12:34
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
новая жизнь на освобожденных территориях
новости
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Министерство госбезопасности ДНР с 18 октября открывает все пункты перехода с территорией других субъектов России, пограничный контроль отменяется. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Пушилин разъяснил правила перехода административной границы &gt;&gt;С 5 октября государственная граница между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой приобрела статус административной границы между субъектами РФ, в связи с чем таможенный контроль был отменен. Однако паспортный контроль сохранялся.
донецкая народная республика (днр)
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новости, российская федерация (россия, рф)
ДНР открывает пункты пропуска с другими субъектами России

Пушилин: ДНР открывает пункты пропуска с другими субъектами РФ и снимает погранконтроль

12:31 18.10.2022 (обновлено: 12:34 18.10.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкКПП на границе с Донбассом
КПП на границе с Донбассом - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Министерство госбезопасности ДНР с 18 октября открывает все пункты перехода с территорией других субъектов России, пограничный контроль отменяется. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"С 13:00 сегодняшнего дня по моему поручению МГБ Донецкой Народной Республики открывает все пункты перехода с территорией других субъектов Российской Федерации и более не осуществляет пограничный контроль", - написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин разъяснил правила перехода административной границы >>
С 5 октября государственная граница между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой приобрела статус административной границы между субъектами РФ, в связи с чем таможенный контроль был отменен. Однако паспортный контроль сохранялся.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхДенис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)НовостиРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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