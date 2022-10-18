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ДНР открывает пункты пропуска с другими субъектами России

ДНР открывает пункты пропуска с другими субъектами России - РИА Новости Крым, 18.10.2022

ДНР открывает пункты пропуска с другими субъектами России

Министерство госбезопасности ДНР с 18 октября открывает все пункты перехода с территорией других субъектов России, пограничный контроль отменяется. Об этом... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T12:31

2022-10-18T12:31

2022-10-18T12:34

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

новая жизнь на освобожденных территориях

новости

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Министерство госбезопасности ДНР с 18 октября открывает все пункты перехода с территорией других субъектов России, пограничный контроль отменяется. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Пушилин разъяснил правила перехода административной границы >>С 5 октября государственная граница между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой приобрела статус административной границы между субъектами РФ, в связи с чем таможенный контроль был отменен. Однако паспортный контроль сохранялся.

донецкая народная республика (днр)

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новости, российская федерация (россия, рф)