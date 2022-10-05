https://crimea.ria.ru/20221005/pushili-razyasnil-pravila-perekhoda-administrativnoy-granitsy-1124722951.html

Пушилин разъяснил правила перехода административной границы

Пушилин разъяснил правила перехода административной границы - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Пушилин разъяснил правила перехода административной границы

Паспортный контроль в пунктах пропуска на административной границе ДНР с другими субъектами Российской Федерации сохраняется. Об этом сообщил врио главы... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T12:45

2022-10-05T12:45

2022-10-05T12:47

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

денис пушилин

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Паспортный контроль в пунктах пропуска на административной границе ДНР с другими субъектами Российской Федерации сохраняется. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.С 5 октября государственная граница между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой приобрела статус административной границы между субъектами Российской Федерации, таможенный контроль отменен.Как уточнил Пушилин, таможенные процедуры прекращены с 10:15 утра во всех пунктах пропуска - "Успенка - Матвеев-Курган", "Мариновка - Куйбышево", "Новоазовск - Весело-Вознесенка" и "Иловайск".Ранее в среду сообщалось том, что госграница между Херсонской областью и Республикой Крым также стала административной, таможенный контроль и таможенные процедуры более не осуществляются.

https://crimea.ria.ru/20221005/na-granitse-mezhdu-khersonskoy-oblastyu-i-krymom-otmenen-tamozhennyy-kontrol-1124720934.html

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

российская федерация (россия, рф)

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донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, денис пушилин, российская федерация (россия, рф)