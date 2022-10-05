https://crimea.ria.ru/20221005/pushili-razyasnil-pravila-perekhoda-administrativnoy-granitsy-1124722951.html
Пушилин разъяснил правила перехода административной границы
Пушилин разъяснил правила перехода административной границы - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Пушилин разъяснил правила перехода административной границы
Паспортный контроль в пунктах пропуска на административной границе ДНР с другими субъектами Российской Федерации сохраняется. Об этом сообщил врио главы... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T12:45
2022-10-05T12:45
2022-10-05T12:47
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новые регионы россии
денис пушилин
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Паспортный контроль в пунктах пропуска на административной границе ДНР с другими субъектами Российской Федерации сохраняется. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.С 5 октября государственная граница между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой приобрела статус административной границы между субъектами Российской Федерации, таможенный контроль отменен.Как уточнил Пушилин, таможенные процедуры прекращены с 10:15 утра во всех пунктах пропуска - "Успенка - Матвеев-Курган", "Мариновка - Куйбышево", "Новоазовск - Весело-Вознесенка" и "Иловайск".Ранее в среду сообщалось том, что госграница между Херсонской областью и Республикой Крым также стала административной, таможенный контроль и таможенные процедуры более не осуществляются.
https://crimea.ria.ru/20221005/na-granitse-mezhdu-khersonskoy-oblastyu-i-krymom-otmenen-tamozhennyy-kontrol-1124720934.html
донецкая народная республика (днр)
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донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, денис пушилин, российская федерация (россия, рф)
Пушилин разъяснил правила перехода административной границы
Глава ДНР Пушилин: паспортный контроль в пунктах пропуска сохраняется
12:45 05.10.2022 (обновлено: 12:47 05.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Паспортный контроль в пунктах пропуска на административной границе ДНР с другими субъектами Российской Федерации сохраняется. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
С 5 октября государственная граница между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой приобрела статус административной границы между субъектами Российской Федерации, таможенный контроль отменен.
Как уточнил Пушилин, таможенные процедуры прекращены с 10:15 утра во всех пунктах пропуска - "Успенка - Матвеев-Курган", "Мариновка - Куйбышево", "Новоазовск - Весело-Вознесенка" и "Иловайск".
"Остался только паспортный контроль и проверка на запрещенные к обороту предметы - оружие и прочее", - пояснил руководитель региона.
Ранее в среду сообщалось том, что госграница между Херсонской областью и Республикой Крым также стала административной, таможенный контроль и таможенные процедуры более не осуществляются.