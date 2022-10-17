https://crimea.ria.ru/20221017/udary-po-obektam-sboi-v-rabote-metro-i-svyazi-chto-proiskhodit-na-ukraine-1124928629.html

Удары по объектам, сбои в работе метро и связи: что происходит на Украине

Удары по объектам, сбои в работе метро и связи: что происходит на Украине - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Удары по объектам, сбои в работе метро и связи: что происходит на Украине

В Одесской области российская авиационная ракета повредила один из объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава Одесской обладминистрации Максим Марченко. РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T13:01

2022-10-17T13:01

2022-10-17T13:01

специальная военная операция рф на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Одесской области российская авиационная ракета повредила один из объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава Одесской обладминистрации Максим Марченко."Поврежден объект инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет", — написал он в своем Telegram-канале."Сотни населенных пунктов обесточены", - написал он в своем Telegram-канале.О перебоях со светом сообщают и в Харькове. По данным украинских СМИ, обесточены несколько районов города, остановлена работа метро."По техническим причинам временно прекращено движение по линиям харьковского метро", - говорится в сообщении городского метрополитена.Продолжаются удары и по объектам в Киеве. На фоне этого мэр города Виталий Кличко сообщил о перекрытии движения в центре столицы."В центре столицы перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц. Обращаюсь к жителям Киева: не выезжайте в центр города без острой необходимости", - написал Кличко в Telegram-канале.В Одесской, Николаевской, Днепровской, Полтавской областях и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога.В понедельник утром власти Киева сообщили об ударах по критической инфраструктуре города. Мэр города Кличко заявил о нескольких взрывах в Шевченковском районе Киева - центре украинской столицы. Также о повреждении инфраструктурных объектов заявили власти Сумской области.В понедельник утром Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории. Минобороны РФ в этот же день заявило о том, что в результате массированного удара по территории Украины все назначенные объекты были поражены.Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что треть энергетической структуры Украины пострадало за два дня.

https://crimea.ria.ru/20221017/chto-proiskhodit-v-tsentre-kieva-posle-udarov-vs-rf--vlasti-goroda-1124919818.html

https://crimea.ria.ru/20221013/vs-rf-nanesli-udary-po-kriticheskoy-infrastrukture-v-kievskoy-oblasti-1124849244.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, украина