https://crimea.ria.ru/20221017/udary-po-obektam-sboi-v-rabote-metro-i-svyazi-chto-proiskhodit-na-ukraine-1124928629.html
Удары по объектам, сбои в работе метро и связи: что происходит на Украине
Удары по объектам, сбои в работе метро и связи: что происходит на Украине - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Удары по объектам, сбои в работе метро и связи: что происходит на Украине
В Одесской области российская авиационная ракета повредила один из объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава Одесской обладминистрации Максим Марченко. РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T13:01
2022-10-17T13:01
2022-10-17T13:01
специальная военная операция рф на украине
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0f/1124513216_0:65:3135:1828_1920x0_80_0_0_fa81826c337da65dd10d6dfc6fa000ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Одесской области российская авиационная ракета повредила один из объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава Одесской обладминистрации Максим Марченко."Поврежден объект инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет", — написал он в своем Telegram-канале."Сотни населенных пунктов обесточены", - написал он в своем Telegram-канале.О перебоях со светом сообщают и в Харькове. По данным украинских СМИ, обесточены несколько районов города, остановлена работа метро."По техническим причинам временно прекращено движение по линиям харьковского метро", - говорится в сообщении городского метрополитена.Продолжаются удары и по объектам в Киеве. На фоне этого мэр города Виталий Кличко сообщил о перекрытии движения в центре столицы."В центре столицы перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц. Обращаюсь к жителям Киева: не выезжайте в центр города без острой необходимости", - написал Кличко в Telegram-канале.В Одесской, Николаевской, Днепровской, Полтавской областях и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога.В понедельник утром власти Киева сообщили об ударах по критической инфраструктуре города. Мэр города Кличко заявил о нескольких взрывах в Шевченковском районе Киева - центре украинской столицы. Также о повреждении инфраструктурных объектов заявили власти Сумской области.В понедельник утром Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории. Минобороны РФ в этот же день заявило о том, что в результате массированного удара по территории Украины все назначенные объекты были поражены.Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что треть энергетической структуры Украины пострадало за два дня.
https://crimea.ria.ru/20221017/chto-proiskhodit-v-tsentre-kieva-posle-udarov-vs-rf--vlasti-goroda-1124919818.html
https://crimea.ria.ru/20221013/vs-rf-nanesli-udary-po-kriticheskoy-infrastrukture-v-kievskoy-oblasti-1124849244.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0f/1124513216_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_d7d73b84a71824c5862ca274631b33af.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, украина
Удары по объектам, сбои в работе метро и связи: что происходит на Украине
Власти завили об ударах по объектам инфраструктуры в Киеве, Сумах и Днепропетровске
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Одесской области российская авиационная ракета повредила один из объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава Одесской обладминистрации Максим Марченко.
"Поврежден объект инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет", — написал он в своем Telegram-канале.
По данным украинского премьера Дениса Шмыгаля, в понедельник были нанесены удары и по энергетической инфраструктуре в Киеве, в Сумской и Днепропетровской областях.
"Сотни населенных пунктов обесточены", - написал он в своем Telegram-канале.
О перебоях со светом сообщают и в Харькове. По данным украинских СМИ, обесточены несколько районов города, остановлена работа метро.
"По техническим причинам временно прекращено движение по линиям харьковского метро", - говорится в сообщении городского метрополитена.
Продолжаются удары и по объектам в Киеве. На фоне этого мэр города Виталий Кличко сообщил о перекрытии движения в центре столицы.
"В центре столицы перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц. Обращаюсь к жителям Киева: не выезжайте в центр города без острой необходимости", - написал Кличко в Telegram-канале.
В Одесской, Николаевской, Днепровской, Полтавской областях и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога.
В понедельник утром власти Киева сообщили об ударах по критической инфраструктуре города
. Мэр города Кличко заявил о нескольких взрывах в Шевченковском районе Киева - центре украинской столицы. Также о повреждении инфраструктурных объектов заявили власти Сумской области.
В понедельник утром Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар
высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории. Минобороны РФ в этот же день заявило о том, что в результате массированного удара по территории Украины все назначенные объекты были поражены
.
Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что треть энергетической структуры Украины пострадало
за два дня.