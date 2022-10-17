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Удары по объектам, сбои в работе метро и связи: что происходит на Украине - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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Удары по объектам, сбои в работе метро и связи: что происходит на Украине
Удары по объектам, сбои в работе метро и связи: что происходит на Украине - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Удары по объектам, сбои в работе метро и связи: что происходит на Украине
В Одесской области российская авиационная ракета повредила один из объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава Одесской обладминистрации Максим Марченко. РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T13:01
2022-10-17T13:01
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Одесской области российская авиационная ракета повредила один из объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава Одесской обладминистрации Максим Марченко."Поврежден объект инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет", — написал он в своем Telegram-канале."Сотни населенных пунктов обесточены", - написал он в своем Telegram-канале.О перебоях со светом сообщают и в Харькове. По данным украинских СМИ, обесточены несколько районов города, остановлена работа метро."По техническим причинам временно прекращено движение по линиям харьковского метро", - говорится в сообщении городского метрополитена.Продолжаются удары и по объектам в Киеве. На фоне этого мэр города Виталий Кличко сообщил о перекрытии движения в центре столицы."В центре столицы перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц. Обращаюсь к жителям Киева: не выезжайте в центр города без острой необходимости", - написал Кличко в Telegram-канале.В Одесской, Николаевской, Днепровской, Полтавской областях и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога.В понедельник утром власти Киева сообщили об ударах по критической инфраструктуре города. Мэр города Кличко заявил о нескольких взрывах в Шевченковском районе Киева - центре украинской столицы. Также о повреждении инфраструктурных объектов заявили власти Сумской области.В понедельник утром Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории. Минобороны РФ в этот же день заявило о том, что в результате массированного удара по территории Украины все назначенные объекты были поражены.Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что треть энергетической структуры Украины пострадало за два дня.
https://crimea.ria.ru/20221017/chto-proiskhodit-v-tsentre-kieva-posle-udarov-vs-rf--vlasti-goroda-1124919818.html
https://crimea.ria.ru/20221013/vs-rf-nanesli-udary-po-kriticheskoy-infrastrukture-v-kievskoy-oblasti-1124849244.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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специальная военная операция рф на украине, украина
Удары по объектам, сбои в работе метро и связи: что происходит на Украине

Власти завили об ударах по объектам инфраструктуры в Киеве, Сумах и Днепропетровске

13:01 17.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкИстребители Су-35 в зоне спецоперации
Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Одесской области российская авиационная ракета повредила один из объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава Одесской обладминистрации Максим Марченко.
"Поврежден объект инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет", — написал он в своем Telegram-канале.
По данным украинского премьера Дениса Шмыгаля, в понедельник были нанесены удары и по энергетической инфраструктуре в Киеве, в Сумской и Днепропетровской областях.
"Сотни населенных пунктов обесточены", - написал он в своем Telegram-канале.
О перебоях со светом сообщают и в Харькове. По данным украинских СМИ, обесточены несколько районов города, остановлена работа метро.
"По техническим причинам временно прекращено движение по линиям харьковского метро", - говорится в сообщении городского метрополитена.
Киев. Города мира - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
10:43
Что происходит в центре Киева после ударов ВС РФ – власти города
Продолжаются удары и по объектам в Киеве. На фоне этого мэр города Виталий Кличко сообщил о перекрытии движения в центре столицы.
"В центре столицы перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц. Обращаюсь к жителям Киева: не выезжайте в центр города без острой необходимости", - написал Кличко в Telegram-канале.
В Одесской, Николаевской, Днепровской, Полтавской областях и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога.
В понедельник утром власти Киева сообщили об ударах по критической инфраструктуре города. Мэр города Кличко заявил о нескольких взрывах в Шевченковском районе Киева - центре украинской столицы. Также о повреждении инфраструктурных объектов заявили власти Сумской области.
Прохожий на площади Независимости в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 09:01
ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре в Киевской области
В понедельник утром Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории. Минобороны РФ в этот же день заявило о том, что в результате массированного удара по территории Украины все назначенные объекты были поражены.
Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что треть энергетической структуры Украины пострадало за два дня.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеУкраина
 
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