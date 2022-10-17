https://crimea.ria.ru/20221017/minoborony-pokazalo-video-unichtozheniya-ukrainskikh-diversantov-1124919425.html
Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов
Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов
Министерство обороны РФ показало снятые с воздуха кадры уничтожения российскими десантниками диверсионных групп противника, скрывавшихся в лесополосе. Видео... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T10:21
2022-10-17T10:21
2022-10-17T10:21
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ показало снятые с воздуха кадры уничтожения российскими десантниками диверсионных групп противника, скрывавшихся в лесополосе. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.В результате удара были уничтожены шесть танков, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также живая сила противника.
https://crimea.ria.ru/20221017/v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-zaderzhany-90-posobnikov-vsu-1124918944.html
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министерство обороны рф
Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов
МО показало видео уничтожения российскими десантниками украинских диверсантов в лесополосе