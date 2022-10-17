https://crimea.ria.ru/20221017/minoborony-pokazalo-video-unichtozheniya-ukrainskikh-diversantov-1124919425.html

Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов

Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов

Министерство обороны РФ показало снятые с воздуха кадры уничтожения российскими десантниками диверсионных групп противника, скрывавшихся в лесополосе. Видео... РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T10:21

2022-10-17T10:21

2022-10-17T10:21

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ показало снятые с воздуха кадры уничтожения российскими десантниками диверсионных групп противника, скрывавшихся в лесополосе. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.В результате удара были уничтожены шесть танков, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также живая сила противника.

https://crimea.ria.ru/20221017/v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-zaderzhany-90-posobnikov-vsu-1124918944.html

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