https://crimea.ria.ru/20221017/massovoe-otklyuchenie-v-simferopole-kto-ostanetsya-bez-vody-1124919192.html

Массовое отключение в Симферополе: кто останется без воды

Массовое отключение в Симферополе: кто останется без воды - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Массовое отключение в Симферополе: кто останется без воды

Более 40 улиц Симферополя на день останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T10:10

2022-10-17T10:10

2022-10-17T10:10

вода в крыму

городская среда

крым

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Более 40 улиц Симферополя на день останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Так, без воды останутся улицы Козлова, Караимская, Краснознаменная, Футболистов, Клары Цеткин, Училищная, Генерала Яременко, Курцовская, Красноармейская, Крылова, Турецкая, Сергеева-Ценского, Нижнегоспитальная, Таврическая, Белогорская, Пограничников, Миронова, Малофонтанная, Крымская, Чехова, Петровская, 8 Марта, Артиллерийская, Перевальная, Братская, Жидкова, Старозенитная, Ангарская, Полигонная, Интернациональная, Инге, Ефремова, Севастопольская (частично), Самокиша (частично), Кирова (частично), Батурина (частично), Крымская, Студенческая, Воровского, Ленина, Шмидта.Кроме того, в зону отключения попадают переулки Крылова, Козлова, Крайний, Трудовой, Каменный и Керченский.

крым

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, городская среда, крым, симферополь