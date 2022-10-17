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Массовое отключение в Симферополе: кто останется без воды - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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Массовое отключение в Симферополе: кто останется без воды
Массовое отключение в Симферополе: кто останется без воды - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Массовое отключение в Симферополе: кто останется без воды
Более 40 улиц Симферополя на день останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T10:10
2022-10-17T10:10
вода в крыму
городская среда
крым
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Более 40 улиц Симферополя на день останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Так, без воды останутся улицы Козлова, Караимская, Краснознаменная, Футболистов, Клары Цеткин, Училищная, Генерала Яременко, Курцовская, Красноармейская, Крылова, Турецкая, Сергеева-Ценского, Нижнегоспитальная, Таврическая, Белогорская, Пограничников, Миронова, Малофонтанная, Крымская, Чехова, Петровская, 8 Марта, Артиллерийская, Перевальная, Братская, Жидкова, Старозенитная, Ангарская, Полигонная, Интернациональная, Инге, Ефремова, Севастопольская (частично), Самокиша (частично), Кирова (частично), Батурина (частично), Крымская, Студенческая, Воровского, Ленина, Шмидта.Кроме того, в зону отключения попадают переулки Крылова, Козлова, Крайний, Трудовой, Каменный и Керченский.
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5
4.7
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353
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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вода в крыму, городская среда, крым, симферополь
Массовое отключение в Симферополе: кто останется без воды

Более 40 улиц Симферополя на день останутся без воды

10:10 17.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Более 40 улиц Симферополя на день останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
"В рамках реализации мероприятий по строительству объекта "Капитальный ремонт ул. Караимская в Симферополе" подрядной организацией будут осуществляться строительно-монтажные работы по переустройству участка водопроводной сети. В связи с этим в период с 23:00 18 октября по 19:00 19 октября будет ограничено водоснабжение по ряду адресов", - говорится в сообщении.
Так, без воды останутся улицы Козлова, Караимская, Краснознаменная, Футболистов, Клары Цеткин, Училищная, Генерала Яременко, Курцовская, Красноармейская, Крылова, Турецкая, Сергеева-Ценского, Нижнегоспитальная, Таврическая, Белогорская, Пограничников, Миронова, Малофонтанная, Крымская, Чехова, Петровская, 8 Марта, Артиллерийская, Перевальная, Братская, Жидкова, Старозенитная, Ангарская, Полигонная, Интернациональная, Инге, Ефремова, Севастопольская (частично), Самокиша (частично), Кирова (частично), Батурина (частично), Крымская, Студенческая, Воровского, Ленина, Шмидта.
Кроме того, в зону отключения попадают переулки Крылова, Козлова, Крайний, Трудовой, Каменный и Керченский.
Вода в КрымуГородская средаКрымСимферополь
 
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