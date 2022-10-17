https://crimea.ria.ru/20221017/massovoe-otklyuchenie-v-simferopole-kto-ostanetsya-bez-vody-1124919192.html
Массовое отключение в Симферополе: кто останется без воды
Массовое отключение в Симферополе: кто останется без воды - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Массовое отключение в Симферополе: кто останется без воды
Более 40 улиц Симферополя на день останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T10:10
2022-10-17T10:10
2022-10-17T10:10
вода в крыму
городская среда
крым
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076618_0:113:1618:1023_1920x0_80_0_0_c0719f6d2caad3651ef242d96515e0b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Более 40 улиц Симферополя на день останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Так, без воды останутся улицы Козлова, Караимская, Краснознаменная, Футболистов, Клары Цеткин, Училищная, Генерала Яременко, Курцовская, Красноармейская, Крылова, Турецкая, Сергеева-Ценского, Нижнегоспитальная, Таврическая, Белогорская, Пограничников, Миронова, Малофонтанная, Крымская, Чехова, Петровская, 8 Марта, Артиллерийская, Перевальная, Братская, Жидкова, Старозенитная, Ангарская, Полигонная, Интернациональная, Инге, Ефремова, Севастопольская (частично), Самокиша (частично), Кирова (частично), Батурина (частично), Крымская, Студенческая, Воровского, Ленина, Шмидта.Кроме того, в зону отключения попадают переулки Крылова, Козлова, Крайний, Трудовой, Каменный и Керченский.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076618_95:0:1535:1080_1920x0_80_0_0_00aac5e43d4df006c279e0f04b98d3e1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода в крыму, городская среда, крым, симферополь
Массовое отключение в Симферополе: кто останется без воды
Более 40 улиц Симферополя на день останутся без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Более 40 улиц Симферополя на день останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
"В рамках реализации мероприятий по строительству объекта "Капитальный ремонт ул. Караимская в Симферополе" подрядной организацией будут осуществляться строительно-монтажные работы по переустройству участка водопроводной сети. В связи с этим в период с 23:00 18 октября по 19:00 19 октября будет ограничено водоснабжение по ряду адресов", - говорится в сообщении.
Так, без воды останутся улицы Козлова, Караимская, Краснознаменная, Футболистов, Клары Цеткин, Училищная, Генерала Яременко, Курцовская, Красноармейская, Крылова, Турецкая, Сергеева-Ценского, Нижнегоспитальная, Таврическая, Белогорская, Пограничников, Миронова, Малофонтанная, Крымская, Чехова, Петровская, 8 Марта, Артиллерийская, Перевальная, Братская, Жидкова, Старозенитная, Ангарская, Полигонная, Интернациональная, Инге, Ефремова, Севастопольская (частично), Самокиша (частично), Кирова (частично), Батурина (частично), Крымская, Студенческая, Воровского, Ленина, Шмидта.
Кроме того, в зону отключения попадают переулки Крылова, Козлова, Крайний, Трудовой, Каменный и Керченский.