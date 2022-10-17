https://crimea.ria.ru/20221017/esche-odin-uchastnik-ukrainskogo-natsbata-osuzhden-v-krymu-1124934096.html

Еще один участник украинского нацбата осужден в Крыму

Еще один участник украинского нацбата осужден в Крыму - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Еще один участник украинского нацбата осужден в Крыму

В Крыму осужден еще один гражданин Украины - участник "Батальона имени Номана Челебиджихана"*, признанного в России террористической организацией. Об этом... РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T15:44

2022-10-17T15:44

2022-10-17T15:45

крым

закон и право

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Крыму осужден еще один гражданин Украины - участник "Батальона имени Номана Челебиджихана"*, признанного в России террористической организацией. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.Он был задержан в апреле этого года сотрудниками Погрануправления ФСБ России по Крыму. С учетом смягчающих обстоятельств – чистосердечного раскаяния и содействия следствию – суд назначил ему 6,5 лет колонии строгого режима.Напомним, в начале сентября в Симферополе осудили задержанного на границе участника незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*, гражданина Украины. *террористическая организация, запрещенная в РФБатальон имени Номана Челебиджихана, также известный как "Аскер" – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, закон и право, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)