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Еще один участник украинского нацбата осужден в Крыму
Еще один участник украинского нацбата осужден в Крыму - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Еще один участник украинского нацбата осужден в Крыму
В Крыму осужден еще один гражданин Украины - участник "Батальона имени Номана Челебиджихана"*, признанного в России террористической организацией. Об этом... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T15:44
2022-10-17T15:44
2022-10-17T15:45
крым
закон и право
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Крыму осужден еще один гражданин Украины - участник "Батальона имени Номана Челебиджихана"*, признанного в России террористической организацией. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.Он был задержан в апреле этого года сотрудниками Погрануправления ФСБ России по Крыму. С учетом смягчающих обстоятельств – чистосердечного раскаяния и содействия следствию – суд назначил ему 6,5 лет колонии строгого режима.Напомним, в начале сентября в Симферополе осудили задержанного на границе участника незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*, гражданина Украины. *террористическая организация, запрещенная в РФБатальон имени Номана Челебиджихана, также известный как "Аскер" – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, закон и право, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Еще один участник украинского нацбата осужден в Крыму
В Симферополе осужден еще один участник "Батальона имени Номана Челебиджихана"*
15:44 17.10.2022 (обновлено: 15:45 17.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Крыму осужден еще один гражданин Украины - участник "Батальона имени Номана Челебиджихана"*, признанного в России террористической организацией. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что подсудимый в 2016 году, находясь на территории Украины, добровольно вступил в состав незаконного вооруженного формирования, где выполнял обязанности по проверке лиц и автотранспорта на объектах приграничной территории", – говорится в сообщении.
Он был задержан в апреле этого года сотрудниками Погрануправления ФСБ России по Крыму. С учетом смягчающих обстоятельств – чистосердечного раскаяния и содействия следствию – суд назначил ему 6,5 лет колонии строгого режима.
Напомним, в начале сентября в Симферополе осудили
задержанного на границе участника незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*, гражданина Украины.
*террористическая организация, запрещенная в РФ
Батальон имени Номана Челебиджихана, также известный как "Аскер" – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.