https://crimea.ria.ru/20220902/uchastnik-batalona-imeni-nomana-chelebidzhikhana-osuzhden-v-krymu-1124377665.html
Участник "Батальона имени Номана Челебиджихана"* осужден в Крыму
Участник "Батальона имени Номана Челебиджихана"* осужден в Крыму - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Участник "Батальона имени Номана Челебиджихана"* осужден в Крыму
Суд Симферополя осудил задержанного на границе участника незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*, признанного ВС... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T10:42
2022-09-02T10:42
2022-09-02T10:42
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крым
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Суд Симферополя осудил задержанного на границе участника незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*, признанного ВС террористической организацией. Об этом сообщили в пресс-служба УФСБ РФ по Крым и Севастополю.Установлено, что гражданин Украины Руслан Абдурахманов 1991 года рождения, пребывая на территории Украины, в составе террористического батальона принимал непосредственное участие в продуктовой блокаде и других противоправных акциях в приграничных районах. Кроме того, был в составе личной вооруженной охраны организатора блокад полуострова Ленура Ислямова.Мужчина был задержан в апреле текущего года сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю при попытке пересечь границу России. Он был осужден по статье УК за участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства, "в целях, противоречащих интересам Российской Федерации".Ранее суд в Крыму приговорил 26-летнего жителя Белогорского района Рустема Османова к шести годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного крымско-татарского нацбата.Батальон имени Номана Челебиджихана, также известный как "Аскер" – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.Главной целью создания батальона провозглашалось "освобождение" полуострова и его "возвращение" в состав Украины, в том числе путем осуществления диверсий. Его члены в союзе с украинскими националистами осуществляли транспортную, товарную и энергетическую блокады Крыма в приграничных с полуостровом районах, прославившись рейдерскими захватами, вымогательством и грабежами местного населения Херсонской области. Ранее ФСБ России неоднократно сообщало о задержании участников батальона.В декабре 2020 года Верховный суд Крыма заочно приговорил Ислямова к 19 годам колонии строгого режима.*террористическая организация, запрещенная в РФ
https://crimea.ria.ru/20220617/fsb-zaderzhala-v-krymu-lichnogo-okhrannika-lenura-islyamova-1123565576.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, закон и право
Участник "Батальона имени Номана Челебиджихана"* осужден в Крыму
УФСБ: участник "Батальона имени Номана Челебиджихана"* осужден в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым.
Суд Симферополя осудил задержанного на границе участника незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*, признанного ВС террористической организацией
. Об этом сообщили в пресс-служба УФСБ РФ по Крым и Севастополю.
Установлено, что гражданин Украины Руслан Абдурахманов 1991 года рождения, пребывая на территории Украины, в составе террористического батальона принимал непосредственное участие в продуктовой блокаде и других противоправных акциях в приграничных районах. Кроме того, был в составе личной вооруженной охраны организатора блокад полуострова Ленура Ислямова.
Мужчина был задержан в апреле текущего года сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю при попытке пересечь границу России. Он был осужден по статье УК за участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства, "в целях, противоречащих интересам Российской Федерации".
Суд приговорил Абдурахманова к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Ранее суд в Крыму приговорил
26-летнего жителя Белогорского района Рустема Османова к шести годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного крымско-татарского нацбата.
Батальон имени Номана Челебиджихана, также известный как "Аскер" – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
Главной целью создания батальона провозглашалось "освобождение" полуострова и его "возвращение" в состав Украины, в том числе путем осуществления диверсий. Его члены в союзе с украинскими националистами осуществляли транспортную, товарную и энергетическую блокады Крыма в приграничных с полуостровом районах, прославившись рейдерскими захватами, вымогательством и грабежами местного населения Херсонской области. Ранее ФСБ России неоднократно сообщало о задержании участников батальона.
В декабре 2020 года Верховный суд Крыма заочно приговорил Ислямова к 19 годам колонии строгого режима.
*террористическая организация, запрещенная в РФ