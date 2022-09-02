https://crimea.ria.ru/20220902/uchastnik-batalona-imeni-nomana-chelebidzhikhana-osuzhden-v-krymu-1124377665.html

Участник "Батальона имени Номана Челебиджихана"* осужден в Крыму

Участник "Батальона имени Номана Челебиджихана"* осужден в Крыму - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Участник "Батальона имени Номана Челебиджихана"* осужден в Крыму

Суд Симферополя осудил задержанного на границе участника незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*, признанного ВС... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T10:42

2022-09-02T10:42

2022-09-02T10:42

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

крым

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/01/1119211581_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ea442c945d63c5d5f3cea863cdc60fcd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Суд Симферополя осудил задержанного на границе участника незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*, признанного ВС террористической организацией. Об этом сообщили в пресс-служба УФСБ РФ по Крым и Севастополю.Установлено, что гражданин Украины Руслан Абдурахманов 1991 года рождения, пребывая на территории Украины, в составе террористического батальона принимал непосредственное участие в продуктовой блокаде и других противоправных акциях в приграничных районах. Кроме того, был в составе личной вооруженной охраны организатора блокад полуострова Ленура Ислямова.Мужчина был задержан в апреле текущего года сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю при попытке пересечь границу России. Он был осужден по статье УК за участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства, "в целях, противоречащих интересам Российской Федерации".Ранее суд в Крыму приговорил 26-летнего жителя Белогорского района Рустема Османова к шести годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного крымско-татарского нацбата.Батальон имени Номана Челебиджихана, также известный как "Аскер" – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.Главной целью создания батальона провозглашалось "освобождение" полуострова и его "возвращение" в состав Украины, в том числе путем осуществления диверсий. Его члены в союзе с украинскими националистами осуществляли транспортную, товарную и энергетическую блокады Крыма в приграничных с полуостровом районах, прославившись рейдерскими захватами, вымогательством и грабежами местного населения Херсонской области. Ранее ФСБ России неоднократно сообщало о задержании участников батальона.В декабре 2020 года Верховный суд Крыма заочно приговорил Ислямова к 19 годам колонии строгого режима.*террористическая организация, запрещенная в РФ

https://crimea.ria.ru/20220617/fsb-zaderzhala-v-krymu-lichnogo-okhrannika-lenura-islyamova-1123565576.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, закон и право