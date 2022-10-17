https://crimea.ria.ru/20221017/chast-kryma-v-ponedelnik-ostanetsya-bez-vody-1124920224.html
Часть Крыма в понедельник останется без воды
Часть Крыма в понедельник останется без воды - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Часть Крыма в понедельник останется без воды
Часть Крыма в понедельник останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T10:50
2022-10-17T10:50
2022-10-17T10:50
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в понедельник останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Керчи в первой половине дня без воды улицы Херсонская, Новороссийская, Одесская.В алуштинском селе Приветном отключение до 14 часов, в Лавровом - до 15.00 по улицам Нагорной, Фрунзенской, Черноморской, Табачной.В Ленинском районе до 17.00 без воды Новониколаевка. В Евпаторийском регионе также до пяти вечера - улица Камышовая в поселке Заозерном.Феодосийский филиал "Воды Крыма" предупреждает о промывке сетей в селе Льговском - использовать воду в пищевых целях не рекомендуется. Кроме того, до 17 часов воды не будет по улице Розовой в Степном массиве.В Джанкое до 15.00 без воды частично улицы Проезжая и Крупской, в Красноперекопском районе до 14.00 - село Раздольное, а также улицы Днепровская, Железнодорожная, Карамелева, Комсомольская, Кондратовых, Ленина, Октябрьская, Островского, Пирогова, Почтовая, Садовая, Счастливцева, Фрунзе, Чапаева, Элеваторная, Юбилейная, тупики Железнодорожный и Узловой в селе Воинка.
https://crimea.ria.ru/20221017/massovoe-otklyuchenie-v-simferopole-kto-ostanetsya-bez-vody-1124919192.html
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вода в крыму
Часть Крыма в понедельник останется без воды
Где в Крыму не будет воды в понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в понедельник останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Керчи в первой половине дня без воды улицы Херсонская, Новороссийская, Одесская.
В алуштинском селе Приветном отключение до 14 часов, в Лавровом - до 15.00 по улицам Нагорной, Фрунзенской, Черноморской, Табачной.
В Ленинском районе до 17.00 без воды Новониколаевка. В Евпаторийском регионе также до пяти вечера - улица Камышовая в поселке Заозерном.
Феодосийский филиал "Воды Крыма" предупреждает о промывке сетей в селе Льговском - использовать воду в пищевых целях не рекомендуется. Кроме того, до 17 часов воды не будет по улице Розовой в Степном массиве.
В Джанкое до 15.00 без воды частично улицы Проезжая и Крупской, в Красноперекопском районе до 14.00 - село Раздольное, а также улицы Днепровская, Железнодорожная, Карамелева, Комсомольская, Кондратовых, Ленина, Октябрьская, Островского, Пирогова, Почтовая, Садовая, Счастливцева, Фрунзе, Чапаева, Элеваторная, Юбилейная, тупики Железнодорожный и Узловой в селе Воинка.