https://crimea.ria.ru/20221017/chast-kryma-v-ponedelnik-ostanetsya-bez-vody-1124920224.html

Часть Крыма в понедельник останется без воды

Часть Крыма в понедельник останется без воды - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Часть Крыма в понедельник останется без воды

Часть Крыма в понедельник останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T10:50

2022-10-17T10:50

2022-10-17T10:50

вода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в понедельник останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Керчи в первой половине дня без воды улицы Херсонская, Новороссийская, Одесская.В алуштинском селе Приветном отключение до 14 часов, в Лавровом - до 15.00 по улицам Нагорной, Фрунзенской, Черноморской, Табачной.В Ленинском районе до 17.00 без воды Новониколаевка. В Евпаторийском регионе также до пяти вечера - улица Камышовая в поселке Заозерном.Феодосийский филиал "Воды Крыма" предупреждает о промывке сетей в селе Льговском - использовать воду в пищевых целях не рекомендуется. Кроме того, до 17 часов воды не будет по улице Розовой в Степном массиве.В Джанкое до 15.00 без воды частично улицы Проезжая и Крупской, в Красноперекопском районе до 14.00 - село Раздольное, а также улицы Днепровская, Железнодорожная, Карамелева, Комсомольская, Кондратовых, Ленина, Октябрьская, Островского, Пирогова, Почтовая, Садовая, Счастливцева, Фрунзе, Чапаева, Элеваторная, Юбилейная, тупики Железнодорожный и Узловой в селе Воинка.

https://crimea.ria.ru/20221017/massovoe-otklyuchenie-v-simferopole-kto-ostanetsya-bez-vody-1124919192.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму