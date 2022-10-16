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ВС России отбили новые попытки прорыва ВСУ - РИА Новости Крым, 16.10.2022
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ВС России отбили новые попытки прорыва ВСУ
ВС России отбили новые попытки прорыва ВСУ - РИА Новости Крым, 16.10.2022
ВС России отбили новые попытки прорыва ВСУ
Российская армия в течение суток пресекла ряд новых попыток прорыва ВСУ линии обороны на нескольких направлениях. Об этом в воскресенье сообщил официальный... РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T14:54
2022-10-16T14:54
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Российская армия в течение суток пресекла ряд новых попыток прорыва ВСУ линии обороны на нескольких направлениях. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."На Криворожском направлении противник в течение суток силами до трех батальонов, в том числе одного танкового, предпринимал попытки прорыва обороны российских войск в районах Кошары и Пятихатки Херсонской области. В ходе ожесточенных боев подразделения российской армии удержали занимаемые позиции и уничтожили более 250-ти украинских военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии. На Андреевском и Николаевском направлениях российскими войсками отражены атаки противника в направлении Садка Херсонской области, Зеленого Гая, Тамарино и Терновых Под Николаевской области. Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами", - перечислил Конашенков.Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 350 украинских военнослужащих, 11 танков, 18 боевых бронированных машин, восемь единиц специальной автомобильной техники и два орудия полевой артиллерии. На Купянском направлении сорвана попытка наступления ВСУ в районе Берестового Харьковской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, пять боевых бронемашин, три пикапа с пулеметами.На Краснолиманском направлении пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах Стельмаховки и Макеевки ЛНР, Ямполовки ДНР. В районе Торского лесничества российские артиллеристы поразили штурмовой отряд ВСУ, выдвигавшейся в направлении Кировска. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих и четыре бронированных автомобиля. А в районе Загрызово поражены три американские гаубицы М777, возле Двуречной разбита наведенная ВСУ переправа через реку Оскол.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления, 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 141-м районе, уничтожено пять складов боеприпасов, в том числе на территории судоремонтного завода в Запорожье, сбито 11 беспилотников ВСУ, перехвачено восемь ракет HIMARS и "Ольха" над Каховкой и Антоновкой Херсонской области.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
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60
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков
ВС России отбили новые попытки прорыва ВСУ

Минобороны: ВСУ понесли значительные потери при неудачных попытках прорыва обороны ВС РФ

14:54 16.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец в районе Артемовска (Бахмута) в Донецкой области.
Боец в районе Артемовска (Бахмута) в Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Российская армия в течение суток пресекла ряд новых попыток прорыва ВСУ линии обороны на нескольких направлениях. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"На Криворожском направлении противник в течение суток силами до трех батальонов, в том числе одного танкового, предпринимал попытки прорыва обороны российских войск в районах Кошары и Пятихатки Херсонской области. В ходе ожесточенных боев подразделения российской армии удержали занимаемые позиции и уничтожили более 250-ти украинских военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии. На Андреевском и Николаевском направлениях российскими войсками отражены атаки противника в направлении Садка Херсонской области, Зеленого Гая, Тамарино и Терновых Под Николаевской области. Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами", - перечислил Конашенков.
Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 350 украинских военнослужащих, 11 танков, 18 боевых бронированных машин, восемь единиц специальной автомобильной техники и два орудия полевой артиллерии.
На Купянском направлении сорвана попытка наступления ВСУ в районе Берестового Харьковской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, пять боевых бронемашин, три пикапа с пулеметами.
На Краснолиманском направлении пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах Стельмаховки и Макеевки ЛНР, Ямполовки ДНР.
В районе Торского лесничества российские артиллеристы поразили штурмовой отряд ВСУ, выдвигавшейся в направлении Кировска. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих и четыре бронированных автомобиля. А в районе Загрызово поражены три американские гаубицы М777, возле Двуречной разбита наведенная ВСУ переправа через реку Оскол.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления, 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 141-м районе, уничтожено пять складов боеприпасов, в том числе на территории судоремонтного завода в Запорожье, сбито 11 беспилотников ВСУ, перехвачено восемь ракет HIMARS и "Ольха" над Каховкой и Антоновкой Херсонской области.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь Конашенков
 
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