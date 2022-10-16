https://crimea.ria.ru/20221016/vs-rossii-otbili-novye-popytki-proryva-vsu-1124914316.html

ВС России отбили новые попытки прорыва ВСУ

ВС России отбили новые попытки прорыва ВСУ - РИА Новости Крым, 16.10.2022

ВС России отбили новые попытки прорыва ВСУ

Российская армия в течение суток пресекла ряд новых попыток прорыва ВСУ линии обороны на нескольких направлениях. Об этом в воскресенье сообщил официальный... РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T14:54

2022-10-16T14:54

2022-10-16T14:54

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Российская армия в течение суток пресекла ряд новых попыток прорыва ВСУ линии обороны на нескольких направлениях. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."На Криворожском направлении противник в течение суток силами до трех батальонов, в том числе одного танкового, предпринимал попытки прорыва обороны российских войск в районах Кошары и Пятихатки Херсонской области. В ходе ожесточенных боев подразделения российской армии удержали занимаемые позиции и уничтожили более 250-ти украинских военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии. На Андреевском и Николаевском направлениях российскими войсками отражены атаки противника в направлении Садка Херсонской области, Зеленого Гая, Тамарино и Терновых Под Николаевской области. Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами", - перечислил Конашенков.Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 350 украинских военнослужащих, 11 танков, 18 боевых бронированных машин, восемь единиц специальной автомобильной техники и два орудия полевой артиллерии. На Купянском направлении сорвана попытка наступления ВСУ в районе Берестового Харьковской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, пять боевых бронемашин, три пикапа с пулеметами.На Краснолиманском направлении пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах Стельмаховки и Макеевки ЛНР, Ямполовки ДНР. В районе Торского лесничества российские артиллеристы поразили штурмовой отряд ВСУ, выдвигавшейся в направлении Кировска. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих и четыре бронированных автомобиля. А в районе Загрызово поражены три американские гаубицы М777, возле Двуречной разбита наведенная ВСУ переправа через реку Оскол.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления, 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 141-м районе, уничтожено пять складов боеприпасов, в том числе на территории судоремонтного завода в Запорожье, сбито 11 беспилотников ВСУ, перехвачено восемь ракет HIMARS и "Ольха" над Каховкой и Антоновкой Херсонской области.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков