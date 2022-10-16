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Вопреки санкциям: шесть стран ЕС восстановили торговлю с Россией - РИА Новости Крым, 16.10.2022
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Вопреки санкциям: шесть стран ЕС восстановили торговлю с Россией
Вопреки санкциям: шесть стран ЕС восстановили торговлю с Россией - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Вопреки санкциям: шесть стран ЕС восстановили торговлю с Россией
Вопреки антироссийским санкциям в июне одновременно шесть стран Евросоюза восстановили экспорт и импорт с Россией как минимум до уровня февраля. Об этом со... РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T10:00
2022-10-16T10:00
санкции против россии
в мире
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Вопреки антироссийским санкциям в июне одновременно шесть стран Евросоюза восстановили экспорт и импорт с Россией как минимум до уровня февраля. Об этом со ссылкой на анализ данных национальных статистических служб сообщает РИА Новости.Уточняется, что экспорт семи стран Евросоюза в Россию в начале лета превысил февральские значения: это Латвия (на 67%), Словения (37%), Хорватия (28%), Болгария (25%), Эстония (19%), Кипр (12%) и Люксембург (7%).При этом товарный импорт из России превысил уровень конца зимы в десяти государствах. Это Словения (в 4,4 раза), Хорватия (в 2,7 раза), Чехия (в 2 раза), Мальта (88%), Испания (46%), Бельгия (39%), Люксембург (22%), Кипр (13%), Эстония (11%) и Болгария (10%).Таким образом, Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония одновременно нарастили импорт и экспорт к значениям зимы.В целом за первое полугодие экспорт товаров из ЕС в Россию сократился на 31% - до 28,4 миллиарда евро с 41,1 миллиарда годом ранее. Импорт же вырос на 83% - до 121,7 миллиарда евро с 66,4 миллиарда.ЕС после начала специальной операции России на Украине начал вводить санкции против Москвы, в том числе ограничивая экспорт различных товаров. Основные экспортные ограничения были приняты весной, когда был запрещен вывоз в Россию многих видов оборудования, технологической продукции и потребительских товаров стоимостью более 300 евро.В то же время санкции были введены против импорта некоторых видов российского сырья и продукции, включая прямые запреты и заградительные пошлины. При этом некоторые европейские страны отказались переходить на оплату российского газа в рублях, в результате чего "Газпром" прекратил им поставки.
https://crimea.ria.ru/20220919/rossiyu-podderzhivaet-polovina-mira--polskie-smi-1124548862.html
https://crimea.ria.ru/20221011/ekspert-rasskazal-chto-budet-s-tsenami-na-alkogol-v-rossii-1124813010.html
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санкции против россии, в мире, экономика
Вопреки санкциям: шесть стран ЕС восстановили торговлю с Россией

Шесть стран Евросоюза восстановили торговлю с Россией до уровня февраля

10:00 16.10.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота портового грузового контейнерного терминала
Работа портового грузового контейнерного терминала - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Вопреки антироссийским санкциям в июне одновременно шесть стран Евросоюза восстановили экспорт и импорт с Россией как минимум до уровня февраля. Об этом со ссылкой на анализ данных национальных статистических служб сообщает РИА Новости.
Уточняется, что экспорт семи стран Евросоюза в Россию в начале лета превысил февральские значения: это Латвия (на 67%), Словения (37%), Хорватия (28%), Болгария (25%), Эстония (19%), Кипр (12%) и Люксембург (7%).
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При этом товарный импорт из России превысил уровень конца зимы в десяти государствах. Это Словения (в 4,4 раза), Хорватия (в 2,7 раза), Чехия (в 2 раза), Мальта (88%), Испания (46%), Бельгия (39%), Люксембург (22%), Кипр (13%), Эстония (11%) и Болгария (10%).
Таким образом, Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония одновременно нарастили импорт и экспорт к значениям зимы.
В целом за первое полугодие экспорт товаров из ЕС в Россию сократился на 31% - до 28,4 миллиарда евро с 41,1 миллиарда годом ранее. Импорт же вырос на 83% - до 121,7 миллиарда евро с 66,4 миллиарда.
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В то же время санкции были введены против импорта некоторых видов российского сырья и продукции, включая прямые запреты и заградительные пошлины. При этом некоторые европейские страны отказались переходить на оплату российского газа в рублях, в результате чего "Газпром" прекратил им поставки.
 
Санкции против РоссииВ миреЭкономика
 
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