https://crimea.ria.ru/20221016/vopreki-sanktsiyam-shest-stran-es-vosstanovili-torgovlyu-s-rossiey-1124910846.html

Вопреки санкциям: шесть стран ЕС восстановили торговлю с Россией

Вопреки санкциям: шесть стран ЕС восстановили торговлю с Россией - РИА Новости Крым, 16.10.2022

Вопреки санкциям: шесть стран ЕС восстановили торговлю с Россией

Вопреки антироссийским санкциям в июне одновременно шесть стран Евросоюза восстановили экспорт и импорт с Россией как минимум до уровня февраля. Об этом со... РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T10:00

2022-10-16T10:00

2022-10-16T10:00

санкции против россии

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/21/65/216527_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_4c8c1c371cc874ac28c0ccef58f3b81a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Вопреки антироссийским санкциям в июне одновременно шесть стран Евросоюза восстановили экспорт и импорт с Россией как минимум до уровня февраля. Об этом со ссылкой на анализ данных национальных статистических служб сообщает РИА Новости.Уточняется, что экспорт семи стран Евросоюза в Россию в начале лета превысил февральские значения: это Латвия (на 67%), Словения (37%), Хорватия (28%), Болгария (25%), Эстония (19%), Кипр (12%) и Люксембург (7%).При этом товарный импорт из России превысил уровень конца зимы в десяти государствах. Это Словения (в 4,4 раза), Хорватия (в 2,7 раза), Чехия (в 2 раза), Мальта (88%), Испания (46%), Бельгия (39%), Люксембург (22%), Кипр (13%), Эстония (11%) и Болгария (10%).Таким образом, Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония одновременно нарастили импорт и экспорт к значениям зимы.В целом за первое полугодие экспорт товаров из ЕС в Россию сократился на 31% - до 28,4 миллиарда евро с 41,1 миллиарда годом ранее. Импорт же вырос на 83% - до 121,7 миллиарда евро с 66,4 миллиарда.ЕС после начала специальной операции России на Украине начал вводить санкции против Москвы, в том числе ограничивая экспорт различных товаров. Основные экспортные ограничения были приняты весной, когда был запрещен вывоз в Россию многих видов оборудования, технологической продукции и потребительских товаров стоимостью более 300 евро.В то же время санкции были введены против импорта некоторых видов российского сырья и продукции, включая прямые запреты и заградительные пошлины. При этом некоторые европейские страны отказались переходить на оплату российского газа в рублях, в результате чего "Газпром" прекратил им поставки.

https://crimea.ria.ru/20220919/rossiyu-podderzhivaet-polovina-mira--polskie-smi-1124548862.html

https://crimea.ria.ru/20221011/ekspert-rasskazal-chto-budet-s-tsenami-na-alkogol-v-rossii-1124813010.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции против россии, в мире, экономика