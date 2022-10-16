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Турецкие ученые разработали проект газового хаба - РИА Новости Крым, 16.10.2022
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Турецкие ученые разработали проект газового хаба
Турецкие ученые разработали проект газового хаба - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Турецкие ученые разработали проект газового хаба
Турецкие ученые уже разработали проект газового хаба в стране с возможностью транспортировки до 75 миллиардов кубометров голубого топлива в год, он стал... РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T12:02
2022-10-16T12:02
турция
экономика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Турецкие ученые уже разработали проект газового хаба в стране с возможностью транспортировки до 75 миллиардов кубометров голубого топлива в год, он стал актуален после того, как подобную идею озвучил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Yeni Şafak.13 октября президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом предложил создать в Турции новый газовый хаб в качестве альтернативы "Северным потокам" с возможностью регулировать цены и сотрудничать вне политической конъюнктуры. День спустя президент Турции сообщил, что соответствующие двусторонние распоряжения уже даны и работа будет начата незамедлительно.Отмечается, что проект подготовили ученые инженерного факультета Университета Гюмюшхане за три месяца до озвученного российским лидером предложения. "Мы будем распределять этот природный газ в Европу через Фракию по трем различным маршрутам: северная, южная и средняя ветви. Южная ветвь пойдет в Италию, средняя ветвь пойдет в Сербию и другие страны через Болгарию, Албанию, Косово, Македонию, Сербию и другие страны, а северная ветвь пойдет в Румынию, Словению, Венгрию и далее в Германию… Когда мы разрабатывали проект, мы предполагали, что он будет увеличен с 50 до 75 миллиардов кубометров при дополнительных инвестициях", - сказал завкафедрой геофизической инженерии Университета Гюмюшхане профессор д-р Нафиз Маден и добавил, что в случае реализации проекту будет оказана всесторонняя поддержка.Объем российского газа, который будет поставляться в Европу через Турцию в случае наличия спроса, может достигать 63 миллиардов кубометров в год, заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак.
https://crimea.ria.ru/20221014/srochnyy-start-erdogan-zayavil-o-nachale-rabot-po-sozdaniyu-gazovogo-khaba-1124885275.html
https://crimea.ria.ru/20221013/ideyu-sozdaniya-gazovogo-khaba-v-turtsii-obsudyat-s-pokupatelyami---peskov-1124865405.html
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турция, экономика, в мире
Турецкие ученые разработали проект газового хаба

СМИ: ученые из Турции создали проект газового хаба за три месяца до предложения Путина

12:02 16.10.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЗавод по производству бетонного покрытия в Волгограде
Завод по производству бетонного покрытия в Волгограде - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Турецкие ученые уже разработали проект газового хаба в стране с возможностью транспортировки до 75 миллиардов кубометров голубого топлива в год, он стал актуален после того, как подобную идею озвучил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Yeni Şafak.
13 октября президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом предложил создать в Турции новый газовый хаб в качестве альтернативы "Северным потокам" с возможностью регулировать цены и сотрудничать вне политической конъюнктуры. День спустя президент Турции сообщил, что соответствующие двусторонние распоряжения уже даны и работа будет начата незамедлительно.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
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Срочный старт: Эрдоган заявил о начале работ по созданию газового хаба
Отмечается, что проект подготовили ученые инженерного факультета Университета Гюмюшхане за три месяца до озвученного российским лидером предложения.
"Мы будем распределять этот природный газ в Европу через Фракию по трем различным маршрутам: северная, южная и средняя ветви. Южная ветвь пойдет в Италию, средняя ветвь пойдет в Сербию и другие страны через Болгарию, Албанию, Косово, Македонию, Сербию и другие страны, а северная ветвь пойдет в Румынию, Словению, Венгрию и далее в Германию… Когда мы разрабатывали проект, мы предполагали, что он будет увеличен с 50 до 75 миллиардов кубометров при дополнительных инвестициях", - сказал завкафедрой геофизической инженерии Университета Гюмюшхане профессор д-р Нафиз Маден и добавил, что в случае реализации проекту будет оказана всесторонняя поддержка.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 20:39
Идею создания газового хаба в Турции обсудят с покупателями - Песков
Объем российского газа, который будет поставляться в Европу через Турцию в случае наличия спроса, может достигать 63 миллиардов кубометров в год, заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак.
 
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