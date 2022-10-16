https://crimea.ria.ru/20221016/turetskie-uchenye-razrabotali-proekt-gazovogo-khaba-1124912117.html

Турецкие ученые разработали проект газового хаба

Турецкие ученые разработали проект газового хаба - РИА Новости Крым, 16.10.2022

Турецкие ученые разработали проект газового хаба

Турецкие ученые уже разработали проект газового хаба в стране с возможностью транспортировки до 75 миллиардов кубометров голубого топлива в год, он стал... РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T12:02

2022-10-16T12:02

2022-10-16T12:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Турецкие ученые уже разработали проект газового хаба в стране с возможностью транспортировки до 75 миллиардов кубометров голубого топлива в год, он стал актуален после того, как подобную идею озвучил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Yeni Şafak.13 октября президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом предложил создать в Турции новый газовый хаб в качестве альтернативы "Северным потокам" с возможностью регулировать цены и сотрудничать вне политической конъюнктуры. День спустя президент Турции сообщил, что соответствующие двусторонние распоряжения уже даны и работа будет начата незамедлительно.Отмечается, что проект подготовили ученые инженерного факультета Университета Гюмюшхане за три месяца до озвученного российским лидером предложения. "Мы будем распределять этот природный газ в Европу через Фракию по трем различным маршрутам: северная, южная и средняя ветви. Южная ветвь пойдет в Италию, средняя ветвь пойдет в Сербию и другие страны через Болгарию, Албанию, Косово, Македонию, Сербию и другие страны, а северная ветвь пойдет в Румынию, Словению, Венгрию и далее в Германию… Когда мы разрабатывали проект, мы предполагали, что он будет увеличен с 50 до 75 миллиардов кубометров при дополнительных инвестициях", - сказал завкафедрой геофизической инженерии Университета Гюмюшхане профессор д-р Нафиз Маден и добавил, что в случае реализации проекту будет оказана всесторонняя поддержка.Объем российского газа, который будет поставляться в Европу через Турцию в случае наличия спроса, может достигать 63 миллиардов кубометров в год, заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак.

https://crimea.ria.ru/20221014/srochnyy-start-erdogan-zayavil-o-nachale-rabot-po-sozdaniyu-gazovogo-khaba-1124885275.html

https://crimea.ria.ru/20221013/ideyu-sozdaniya-gazovogo-khaba-v-turtsii-obsudyat-s-pokupatelyami---peskov-1124865405.html

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турция, экономика, в мире