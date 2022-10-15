https://crimea.ria.ru/20221015/terakt-na-poligone-v-belgorodskoy-oblasti--est-pogibshie-i-ranenye-1124909399.html
Теракт на полигоне в Белгородской области – есть погибшие и раненые
Теракт на полигоне в Белгородской области – есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 15.10.2022
Теракт на полигоне в Белгородской области – есть погибшие и раненые
На полигоне Западного военного округа в Белогородкой области произошел теракт, 11 человек погибли, 15 получили ранения. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T22:26
2022-10-15T22:26
2022-10-15T22:58
происшествия
белгородская область
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. На полигоне Западного военного округа в Белогородкой области произошел теракт, 11 человек погибли, 15 получили ранения. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ответным огнем стрелки уничтожены, уточнили в МО.
https://crimea.ria.ru/20221002/v-kabardino-balkarii-predotvraschen-terakt-ispolniteli-likvidirovany-1124692327.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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происшествия, белгородская область, министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
Теракт на полигоне в Белгородской области – есть погибшие и раненые
На полигоне в Белгородской области произошел теракт: 11 человек погибли, 15 ранены
22:26 15.10.2022 (обновлено: 22:58 15.10.2022)