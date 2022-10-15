Теракт на полигоне в Белгородской области – есть погибшие и раненые

Отмечается, что инцидент произошел во время занятий с добровольцами, которые решили принять участие в спецоперации на Украине. Огонь по личному составу подразделения открыли двое граждан одной из стран СНГ. В результате 11 человек погибли, 15 пострадали, им оказывается медицинская помощь. На месте работают правоохранительные органы.