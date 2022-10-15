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Теракт на полигоне в Белгородской области – есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 15.10.2022
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Теракт на полигоне в Белгородской области – есть погибшие и раненые
Теракт на полигоне в Белгородской области – есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 15.10.2022
Теракт на полигоне в Белгородской области – есть погибшие и раненые
На полигоне Западного военного округа в Белогородкой области произошел теракт, 11 человек погибли, 15 получили ранения. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T22:26
2022-10-15T22:58
происшествия
белгородская область
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. На полигоне Западного военного округа в Белогородкой области произошел теракт, 11 человек погибли, 15 получили ранения. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ответным огнем стрелки уничтожены, уточнили в МО.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
Теракт на полигоне в Белгородской области – есть погибшие и раненые

На полигоне в Белгородской области произошел теракт: 11 человек погибли, 15 ранены

22:26 15.10.2022 (обновлено: 22:58 15.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. На полигоне Западного военного округа в Белогородкой области произошел теракт, 11 человек погибли, 15 получили ранения. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что инцидент произошел во время занятий с добровольцами, которые решили принять участие в спецоперации на Украине. Огонь по личному составу подразделения открыли двое граждан одной из стран СНГ. В результате 11 человек погибли, 15 пострадали, им оказывается медицинская помощь. На месте работают правоохранительные органы.

Ответным огнем стрелки уничтожены, уточнили в МО.
Сотрудник ФСБ
2 октября, 15:32
В Кабардино-Балкарии предотвращен теракт: исполнители ликвидированы
 
ПроисшествияБелгородская областьМинистерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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