https://crimea.ria.ru/20221014/v-bosforskom-prolive-vosstanovleno-sudokhodstvo--smi-1124874377.html
В Босфорском проливе восстановлено судоходство – СМИ
В Босфорском проливе восстановлено судоходство – СМИ - РИА Новости Крым, 14.10.2022
В Босфорском проливе восстановлено судоходство – СМИ
Судоходство в проливе Босфор восстановлено. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Анадолу. РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T10:06
2022-10-14T10:06
2022-10-14T10:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Судоходство в проливе Босфор восстановлено. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Анадолу.Пролив был временно закрыт вечером в четверг из-за аварии 190-метрового сухогруза Annita, который следовал из Тузлы в порт Кавказ."После буксировки судоходство в Босфоре было открыто", - говорится в сообщении.Уточняется, что причиной инцидента стал отказ двигателя судна. На помощь застрявшему в проливе кораблю направили два буксира и катер с лоцманом от Главного управления береговой безопасности. Сухогруз отбуксировали в Бююкдере. 1 сентября направлявшееся из Украины грузовое судно село на мель в Босфоре – судоходства в проливе было приостановлено.
https://crimea.ria.ru/20221013/proliv-bosfor-zakryt-dlya-sudokhodstva-1124870475.html
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в мире, новости
В Босфорском проливе восстановлено судоходство – СМИ
СМИ: в Босфорском проливе восстановили прерванное накануне движение судов
10:06 14.10.2022 (обновлено: 10:09 14.10.2022)