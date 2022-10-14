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Миллион на миллион: в Крыму в выходные погода будет идеальной – ФОБОС - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Миллион на миллион: в Крыму в выходные погода будет идеальной – ФОБОС
Миллион на миллион: в Крыму в выходные погода будет идеальной – ФОБОС - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Миллион на миллион: в Крыму в выходные погода будет идеальной – ФОБОС
Предстоящие выходные порадуют крымчан комфортными метеоусловиями - высокий фон атмосферного давления и нисходящие воздушные потоки разгонят облака, а значит, на РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T19:31
2022-10-14T19:31
крымская погода
крым
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Предстоящие выходные порадуют крымчан комфортными метеоусловиями - высокий фон атмосферного давления и нисходящие воздушные потоки разгонят облака, а значит, на полуострове будет солнечно и без осадков. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье осадки тоже маловероятны, однако в небе появятся облака. Это поможет воздуху не сильно охлаждаться: "В темное время суток будет +8…10 в городе и +6…11 по полуострову, днем - облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура понизится до +13…15 в столице Крыма, +12…17 по региону", - заключил специалист.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымская погода, крым, центр погоды "фобос", евгений тишковец, общество
Миллион на миллион: в Крыму в выходные погода будет идеальной – ФОБОС

Солнечно, тепло и без осадков: прогноз на выходные для Крыма от ФОБОС

19:31 14.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень
Осень - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Предстоящие выходные порадуют крымчан комфортными метеоусловиями - высокий фон атмосферного давления и нисходящие воздушные потоки разгонят облака, а значит, на полуострове будет солнечно и без осадков. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Суббота - идеальный день. Погода будет ясной, без единого облачка. На нашем метеорологическом языке такая погода называется "миллион на миллион", когда чистое небо, великолепная видимость, никаких осадков. Ночью +6…8 в Симферополе, по региону +5…10, днем +15…17 в городе, +13…18 по Крыму. Единственная ложка дегтя в бочку меда - сохраняющаяся плотность северо-восточных ветров 5-10 м/с, в порывах до 13 м/с", - прогнозирует Тишковец.
В воскресенье осадки тоже маловероятны, однако в небе появятся облака. Это поможет воздуху не сильно охлаждаться: "В темное время суток будет +8…10 в городе и +6…11 по полуострову, днем - облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура понизится до +13…15 в столице Крыма, +12…17 по региону", - заключил специалист.
 
Крымская погодаКрымЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецОбщество
 
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