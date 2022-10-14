https://crimea.ria.ru/20221014/million-na-million-v-krymu-v-vykhodnye-pogoda-budet-idealnoy--fobos-1124886463.html

Миллион на миллион: в Крыму в выходные погода будет идеальной – ФОБОС

Миллион на миллион: в Крыму в выходные погода будет идеальной – ФОБОС - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Миллион на миллион: в Крыму в выходные погода будет идеальной – ФОБОС

Предстоящие выходные порадуют крымчан комфортными метеоусловиями - высокий фон атмосферного давления и нисходящие воздушные потоки разгонят облака, а значит, на РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T19:31

2022-10-14T19:31

2022-10-14T19:31

крымская погода

крым

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Предстоящие выходные порадуют крымчан комфортными метеоусловиями - высокий фон атмосферного давления и нисходящие воздушные потоки разгонят облака, а значит, на полуострове будет солнечно и без осадков. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье осадки тоже маловероятны, однако в небе появятся облака. Это поможет воздуху не сильно охлаждаться: "В темное время суток будет +8…10 в городе и +6…11 по полуострову, днем - облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура понизится до +13…15 в столице Крыма, +12…17 по региону", - заключил специалист.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, центр погоды "фобос", евгений тишковец, общество