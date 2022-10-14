Миллион на миллион: в Крыму в выходные погода будет идеальной – ФОБОС
Солнечно, тепло и без осадков: прогноз на выходные для Крыма от ФОБОС
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Предстоящие выходные порадуют крымчан комфортными метеоусловиями - высокий фон атмосферного давления и нисходящие воздушные потоки разгонят облака, а значит, на полуострове будет солнечно и без осадков. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Суббота - идеальный день. Погода будет ясной, без единого облачка. На нашем метеорологическом языке такая погода называется "миллион на миллион", когда чистое небо, великолепная видимость, никаких осадков. Ночью +6…8 в Симферополе, по региону +5…10, днем +15…17 в городе, +13…18 по Крыму. Единственная ложка дегтя в бочку меда - сохраняющаяся плотность северо-восточных ветров 5-10 м/с, в порывах до 13 м/с", - прогнозирует Тишковец.
В воскресенье осадки тоже маловероятны, однако в небе появятся облака. Это поможет воздуху не сильно охлаждаться: "В темное время суток будет +8…10 в городе и +6…11 по полуострову, днем - облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура понизится до +13…15 в столице Крыма, +12…17 по региону", - заключил специалист.