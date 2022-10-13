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На Южном берегу Крыма впервые пройдет фестиваль "Природа искусства" - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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На Южном берегу Крыма впервые пройдет фестиваль "Природа искусства"
На Южном берегу Крыма впервые пройдет фестиваль "Природа искусства" - РИА Новости Крым, 13.10.2022
На Южном берегу Крыма впервые пройдет фестиваль "Природа искусства"
На Южном берегу Крыма, у самого моря под открытым небом, впервые представят оперу и джаз, балет и зажигательные танцы в рамках одного уникального проекта –... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T17:21
2022-10-13T17:21
севастополь
культура
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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма, у самого моря под открытым небом, впервые представят оперу и джаз, балет и зажигательные танцы в рамках одного уникального проекта – "Природа искусства". Об этом сообщили в пресс-службе организаторов мероприятий.Площадкой для двух перфомансов станет живописный морской берег парка "Айвазовское" в поселке Партенит на Южном берегу Крыма.В рамках первого, джазового, вечера прозвучат известнейшие произведения джазовых метров, таких как Элла Фицджеральд, Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Нэт Кинг Коул, Перри Комо и других, а музыкальную программу украсят "танцы с южным страстным характером".Вечер второго фестивального дня наполнится классикой – оперной музыкой и балетом. Вокальные партии исполнят солисты Крымской государственной филармонии, создать атмосферу которым помогут артисты балета и крымские танцоры. Здесь прозвучит музыка Кальмана, Легара, Римского-Корсакова, Чайковского, Верди, Штрауса, Доницетти и прочих великих композиторов.Фестиваль пройдет 15 и 16 октября и посвящен 205-летию со дня рождения русского художника Ивана Айвазовского.Весной аналогичные мероприятия в рамках проекта прошли в черешневых садах, а летом – в лавандовых полях Крыма. Тогда же под открытым небом в рамках нового проекта впервые прозвучал не только джаз, но и опера.Проект осуществляет команда Севастопольского бала при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
https://crimea.ria.ru/20220704/priroda-iskusstva-v-lavandovykh-polyakh-kryma-zazvuchat-dzhaz-i-latina-1123744894.html
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60
севастополь, культура
На Южном берегу Крыма впервые пройдет фестиваль "Природа искусства"

Новый фестиваль "Природа искусства" впервые пройдет на Южном берегу Крыма у самого моря

17:21 13.10.2022
 
Природа и искусство
Природа и искусство
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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма, у самого моря под открытым небом, впервые представят оперу и джаз, балет и зажигательные танцы в рамках одного уникального проекта – "Природа искусства". Об этом сообщили в пресс-службе организаторов мероприятий.
"Гостей ждут два невероятных концерта на морском побережье. "Джаз и латина" и "Опера и балет". Программа <...> включат в себя музыкальные, танцевальные и драматические произведения, отражающие атмосферу и характер удивительного места проведения фестиваля", – говорится в сообщении.
Площадкой для двух перфомансов станет живописный морской берег парка "Айвазовское" в поселке Партенит на Южном берегу Крыма.
В рамках первого, джазового, вечера прозвучат известнейшие произведения джазовых метров, таких как Элла Фицджеральд, Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Нэт Кинг Коул, Перри Комо и других, а музыкальную программу украсят "танцы с южным страстным характером".
Вечер второго фестивального дня наполнится классикой – оперной музыкой и балетом. Вокальные партии исполнят солисты Крымской государственной филармонии, создать атмосферу которым помогут артисты балета и крымские танцоры. Здесь прозвучит музыка Кальмана, Легара, Римского-Корсакова, Чайковского, Верди, Штрауса, Доницетти и прочих великих композиторов.
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Фестиваль пройдет 15 и 16 октября и посвящен 205-летию со дня рождения русского художника Ивана Айвазовского.
Весной аналогичные мероприятия в рамках проекта прошли в черешневых садах, а летом – в лавандовых полях Крыма. Тогда же под открытым небом в рамках нового проекта впервые прозвучал не только джаз, но и опера.
Лаванда - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 20:01Радио "Спутник в Крыму"
"Природа искусства": в лавандовых полях Крыма зазвучат джаз и латина
Проект осуществляет команда Севастопольского бала при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
СевастопольКультура
 
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