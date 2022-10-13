На Южном берегу Крыма впервые пройдет фестиваль "Природа искусства"

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма, у самого моря под открытым небом, впервые представят оперу и джаз, балет и зажигательные танцы в рамках одного уникального проекта – "Природа искусства". Об этом сообщили в пресс-службе организаторов мероприятий.Площадкой для двух перфомансов станет живописный морской берег парка "Айвазовское" в поселке Партенит на Южном берегу Крыма.В рамках первого, джазового, вечера прозвучат известнейшие произведения джазовых метров, таких как Элла Фицджеральд, Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Нэт Кинг Коул, Перри Комо и других, а музыкальную программу украсят "танцы с южным страстным характером".Вечер второго фестивального дня наполнится классикой – оперной музыкой и балетом. Вокальные партии исполнят солисты Крымской государственной филармонии, создать атмосферу которым помогут артисты балета и крымские танцоры. Здесь прозвучит музыка Кальмана, Легара, Римского-Корсакова, Чайковского, Верди, Штрауса, Доницетти и прочих великих композиторов.Фестиваль пройдет 15 и 16 октября и посвящен 205-летию со дня рождения русского художника Ивана Айвазовского.Весной аналогичные мероприятия в рамках проекта прошли в черешневых садах, а летом – в лавандовых полях Крыма. Тогда же под открытым небом в рамках нового проекта впервые прозвучал не только джаз, но и опера.Проект осуществляет команда Севастопольского бала при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма, у самого моря под открытым небом, впервые представят оперу и джаз, балет и зажигательные танцы в рамках одного уникального проекта – "Природа искусства". Об этом сообщили в пресс-службе организаторов мероприятий.
"Гостей ждут два невероятных концерта на морском побережье. "Джаз и латина" и "Опера и балет". Программа <...> включат в себя музыкальные, танцевальные и драматические произведения, отражающие атмосферу и характер удивительного места проведения фестиваля", – говорится в сообщении.
Площадкой для двух перфомансов станет живописный морской берег парка "Айвазовское" в поселке Партенит на Южном берегу Крыма.
В рамках первого, джазового, вечера прозвучат известнейшие произведения джазовых метров, таких как Элла Фицджеральд, Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Нэт Кинг Коул, Перри Комо и других, а музыкальную программу украсят "танцы с южным страстным характером".
Вечер второго фестивального дня наполнится классикой – оперной музыкой и балетом. Вокальные партии исполнят солисты Крымской государственной филармонии, создать атмосферу которым помогут артисты балета и крымские танцоры. Здесь прозвучит музыка Кальмана, Легара, Римского-Корсакова, Чайковского, Верди, Штрауса, Доницетти и прочих великих композиторов.
Фестиваль пройдет 15 и 16 октября и посвящен 205-летию со дня рождения русского художника Ивана Айвазовского.
Весной аналогичные мероприятия в рамках проекта прошли в черешневых садах, а летом – в лавандовых полях Крыма. Тогда же под открытым небом в рамках нового проекта впервые прозвучал не только джаз, но и опера.
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