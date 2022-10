https://crimea.ria.ru/20221013/kakoy-segodnya-prazdnik-13-oktyabrya-1121118318.html

Какой сегодня праздник: 13 октября

Сегодня отмечают Международный день по уменьшению опасности бедствий и Всемирный день борьбы с тромбозом. Поклонники The Beatles празднуют 58-летие термина...

праздники и памятные даты

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Сегодня отмечают Международный день по уменьшению опасности бедствий и Всемирный день борьбы с тромбозом. Поклонники The Beatles празднуют 58-летие термина "битломания", а скептики – свой праздник. В этот день Гринвичский меридиан стал "нулевым", а в МХАТ состоялась мировая премьера пьесы "Синяя Птица". Ровно 230 лет назад заложен первый камень в основание резиденции президентов США. В этот день родились Маргарет Тэтчер, Марк Захаров и Ив Монтан.Что празднуют в миреМеждународный день по снижению риска бедствий отмечается ежегодно 13 октября. Дата была учреждена резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 2009 года. Однако сначала имела иное название - Международный день по уменьшению опасности бедствий. Решение о переименовании было принято в 2018 году.В профессиональной медицинской среде 13 октября отмечается Всемирный день борьбы с тромбозом. Дата приурочена ко дню рождения выдающегося немецкого ученого Рудольфа Вирхова, пионера в области патофизиологии тромбоза. Дата призвана придать широкое распространение информации о болезни, причинах ее возникновения, факторах риска, симптомах, профилактике и лечении.13 октября богат на неофициальные и шуточные праздники. Один из них – День засыпающих деревьев. Как ни странно, но никаких громких собраний и посвященных "уходящим на покой" деревьям симпозиумов в эту дату не проводят. Просто календарная осень окончательно вступает в свои права, раскрашивая листву деревьев в желтые и багровые оттенки. Еще немного, и яркая листва облетит, оставив деревья спать до весеннего пробуждения.Если же вы сомневаетесь, что деревья могут "засыпать", вам, возможно, стоит обратить внимание на второй необычный праздник, который отмечают 13 октября – Международный день скептика. История скептицизма – философского направления, берет начало в конце IV века до нашей эры. Его сторонники занимались критикой положений других концепций, ничего не утверждая как истину. Сегодняшние скептики недалеко ушли от своих предшественников – они столь же рассудительны и вдумчивы, а порой склонны к занудству. При этом считается, что "занудство" к скептицизму не имеет никакого отношения, а является исключительно чертой человеческого характера.Знаменательные событияЗакладка первого камня в основание резиденции президентов США состоялась 13 октября 1792 года. Участок для строительства на Пенсильвания-авеню выбирал лично первый президент США Джордж Вашингтон. Автором проекта выступил архитектор ирландского происхождения Джеймс Хобэн. Строительство "Белого Дома" продолжалось восемь лет, а его первыми жильцами стали второй президент США Джон Адамс с супругой Абигайль. Свое название резиденция получила благодаря облицованным вирджинским песчаником стенам, в качестве официального название было утверждено в 1902 году.13 октября 1883 года было основано Всероссийское театральное общество. Его целью стало предоставление помощи нуждающимся сценическим деятелям. Спустя одиннадцать лет было преобразовано в "Русское театральное общество" (РТО), ставившее задачей содействие развитию театрального дела в России. В советское время на его базе возникли самостоятельные театральные общества. В 1992 году орган переименован в "Союз театральных деятелей РФ".Это день – особенный и для поклонников легендарной группы The Beatles. 13 октября 1963 года появился термин "битломания". Впервые он был использован изданием The Daily Mirror после выступления четверки в знаменитом зале Palladium в Лондоне, когда огромный зал не смог вместить всех желающих и сотни поклонников ожидали кумиров на улице.13 октября 1884 года было принято Международное соглашение об установлении Гринвичского меридиана в качестве нулевого. До этого времени разные страны на картах использовали собственные "нулевые меридианы", таковыми были острова Родос и Фуэртевентура, Ферро, Кадис, а также Гринвич, Лиссабон, Париж, Копенгаген и др. Такое положение дел сильно осложняло мореходство.В ходе Вашингтонской конференции, получившей название "меридианной", было принято решение сделать Гринвичский меридиан нулевым на всех картах. Еще одним важным событием стала рекомендация использовать исчисление времени по Гринвичу в качестве всемирного. Точкой отсчета средних солнечных суток был принят момент средней полночи на нулевом меридиане, а их продолжительность исчислялась от 0 до 24 часов.Мировая премьера пьесы Мориса Метерлинка "Синяя птица" состоялась 13 октября 1908 года. Автором постановки выступил Константин Станиславский, которому автор предоставил право первого использования сказки. Открывшая 10-й сезон МХТ постановка имела грандиозный успех и более века почти не покидала его сцену.Кто родилсяФранцузский эстрадный певец и киноактер Ив Монтан родился 13 октября 1921 года. Его дебют на сцене состоялся в Марселе, где он выступал в небольших варьете и ресторанах. В 1944 году во время выступления Ива в Париже его замечает Эдит Пиаф. Великая певица становится наставницей и спутницей молодого исполнителя. В 1944 года Монтан покоряет кабаре "Фолин-Бержер" и "Мулен Руж" в Париже, а с 1945 года начинает сниматься в кино. В его фильмографии несколько десятков картин, среди которых "Плата за страх", "Закон", "Давай займемся любовью", "Любите ли вы Брамса", "Гран При", "Мания величия", "Дикарь" и многие другие.В 1955 году актер написал книгу воспоминаний "Солнцем полна голова". Ему посвящены фильмы "Поет Ив Монтан" и "Одиночество певца позади сцены". Ив Монтан ушел из жизни 9 ноября 1991 года в Санлис во время съемок фильма "ИП-5: остров толстокожих".13 октября 1925 года родилась "Железная Леди" и первая женщина - премьер-министр в истории Великобритании Маргарет Тэтчер. В 1970 году была назначена на должность министра обороны, спустя пять лет победила на выборах и стала лидером партии. С 1979 занимала пост премьер-министра. В качестве главы правительства Тэтчер проводит политические и экономические реформы. При ней ядерные силы Великобритании выросли втрое, была одержана победа над Аргентиной в Фолклендской войне в 1982 году. В 1988 году "Железная Леди" сделала заявление об окончании холодной войны. Спустя два года Тэтчер заявила о своей отставке.Ей было присвоено личное дворянство с титулом баронессы и герб, она являлась почетным гражданином Загреба, членом Бильдербергского клуба, автором книги "Искусство управления государством: стратегии для меняющегося мира", была пожизненным членом Палаты лордов. Экс-премьер-министр Соединенного Королевства, выдающаяся женщина и политик Маргарет Тэтчер скончалась 8 апреля 2013 года в Лондоне в возрасте 87 лет.13 октября 1933 года родился режиссер театра и кино, руководитель Московского театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров. Его стартовой площадкой стал Студенческий театр МГУ. В 1964 году совместно с главным режиссером Юткевичем он ставит спектакль по мотивам произведения Бертольта Брехта "Карьера Артура Уи, которой могло и не быть". Спустя два года на подмостках театра состоялась премьера его спектакля "Хочу быть честным".Однако гораздо больше времени Захаров уделяет работе в кинематографе и на телевидении. Дебютной стала вышедшая на широкие экраны в 1977 году картина "Двенадцать стульев" по И. Ильфу и Е. Петрову с Андреем Мироновым и Анатолием Папановым в главных ролях. Среди его работ десятки полюбившихся зрителю фильмов и постановок: "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви" и многие другие.Заслуженный артист РСФСР Савелий Крамаров родился 13 октября 1934 года. Решив посвятить себя кинематографу, будущий актер разослал свои фотографии по всем киностудиям страны. Так он получил свою первую роль солдата Петькина в фильме "Им было девятнадцать". В 1967 году поступает приглашение из Театра миниатюр. Первая работа в театре - рассказ Василия Шукшина "Ваня, ты как здесь?", который вошел отдельным номером в спектакль "Скрытой камерой". Но к театру Крамаров не прикипел. Он много снимался в кино и к началу 70-х годов был одним из самых популярных комедийных актеров.

