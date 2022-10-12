https://crimea.ria.ru/20221012/upravlyayuschim-kompaniyam-kryma-uslozhnyat-poluchenie-litsenzii-1124828643.html

Управляющим компаниям Крыма усложнят получение лицензии

Управляющим компаниям Крыма усложнят получение лицензии - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Управляющим компаниям Крыма усложнят получение лицензии

Управляющим компаниям Крыма перенесли срок перерегистрации лицензий до начала июня. Это связано с ужесточением условий их лицензирования, сообщила начальник... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T08:22

2022-10-12T08:22

2022-10-12T08:22

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

крым

общество

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Управляющим компаниям Крыма перенесли срок перерегистрации лицензий до начала июня. Это связано с ужесточением условий их лицензирования, сообщила начальник Инспекции по жилищному надзору Крыма Элина Акулова на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам главного госжилинспектора республики, действующие сегодня нормы создают ситуацию, при которой получить лицензию на обслуживание многоквартирного дома не составит большого труда для предприятия или индивидуального предпринимателя. При этом лишить неблагонадежную компанию лицензии значительно сложнее.Рассматриваемые Госдумой изменения позволят снизить число недобросовестных игроков на рынке, что в результате положительно отразится на качестве предоставляемых управляющими компаниями услуг, пояснила спикер.В частности, нововведения исключат ситуации, когда учредителем УО становится лицо, которое ранее являлось собственником или сособственником компании, у которой отозвали лицензию. Кроме того, компании могут обязать для получения лицензии предоставить данные о сотрудниках, их квалификации и наличии материально-технической базы.Это позволит не допустить на рынок компании-пустышки, которые не имеют ни собственного персонала, ни средств и инструментов для выполнения взятых на себя обязательств перед жильцами многоквартирных домов, резюмировала главный госжилинспектор региона.

https://crimea.ria.ru/20221011/v-krymu-fakticheski-rabotaet-tolko-polovina-upravlyayuschikh-kompaniy-1124822258.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым, общество, городская среда