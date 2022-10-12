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Управляющим компаниям Крыма усложнят получение лицензии - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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Управляющим компаниям Крыма усложнят получение лицензии
Управляющим компаниям Крыма усложнят получение лицензии - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Управляющим компаниям Крыма усложнят получение лицензии
Управляющим компаниям Крыма перенесли срок перерегистрации лицензий до начала июня. Это связано с ужесточением условий их лицензирования, сообщила начальник... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T08:22
2022-10-12T08:22
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Управляющим компаниям Крыма перенесли срок перерегистрации лицензий до начала июня. Это связано с ужесточением условий их лицензирования, сообщила начальник Инспекции по жилищному надзору Крыма Элина Акулова на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам главного госжилинспектора республики, действующие сегодня нормы создают ситуацию, при которой получить лицензию на обслуживание многоквартирного дома не составит большого труда для предприятия или индивидуального предпринимателя. При этом лишить неблагонадежную компанию лицензии значительно сложнее.Рассматриваемые Госдумой изменения позволят снизить число недобросовестных игроков на рынке, что в результате положительно отразится на качестве предоставляемых управляющими компаниями услуг, пояснила спикер.В частности, нововведения исключат ситуации, когда учредителем УО становится лицо, которое ранее являлось собственником или сособственником компании, у которой отозвали лицензию. Кроме того, компании могут обязать для получения лицензии предоставить данные о сотрудниках, их квалификации и наличии материально-технической базы.Это позволит не допустить на рынок компании-пустышки, которые не имеют ни собственного персонала, ни средств и инструментов для выполнения взятых на себя обязательств перед жильцами многоквартирных домов, резюмировала главный госжилинспектор региона.
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жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым, общество, городская среда
Управляющим компаниям Крыма усложнят получение лицензии

Управляющим компаниям Крыма станет сложнее получить лицензию – Госжилнадзор

08:22 12.10.2022
 
© Фото: с личной страницы Михаила Развожаева в соцсети FacebookПодъезд дома, где снимает квартиру врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев
Подъезд дома, где снимает квартиру врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев
© Фото: с личной страницы Михаила Развожаева в соцсети Facebook
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Управляющим компаниям Крыма перенесли срок перерегистрации лицензий до начала июня. Это связано с ужесточением условий их лицензирования, сообщила начальник Инспекции по жилищному надзору Крыма Элина Акулова на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
По словам главного госжилинспектора республики, действующие сегодня нормы создают ситуацию, при которой получить лицензию на обслуживание многоквартирного дома не составит большого труда для предприятия или индивидуального предпринимателя. При этом лишить неблагонадежную компанию лицензии значительно сложнее.
Рассматриваемые Госдумой изменения позволят снизить число недобросовестных игроков на рынке, что в результате положительно отразится на качестве предоставляемых управляющими компаниями услуг, пояснила спикер.
"Если раньше для получения лицензии основными требованиями было наличие зарегистрированного предприятия, размещение сведений о компании на портале ГИС ЖКХ, а также прохождение аттестации руководителем предприятия и отсутствие у него судимости, то сейчас этот перечень будет значительно расширен", – сообщила Акулова.
В частности, нововведения исключат ситуации, когда учредителем УО становится лицо, которое ранее являлось собственником или сособственником компании, у которой отозвали лицензию. Кроме того, компании могут обязать для получения лицензии предоставить данные о сотрудниках, их квалификации и наличии материально-технической базы.
Это позволит не допустить на рынок компании-пустышки, которые не имеют ни собственного персонала, ни средств и инструментов для выполнения взятых на себя обязательств перед жильцами многоквартирных домов, резюмировала главный госжилинспектор региона.
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