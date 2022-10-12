https://crimea.ria.ru/20221012/kogda-v-simferopole-proydet-bolshaya-selskokhozyaystvennaya-yarmarka-1124821056.html

Когда в Симферополе пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка

Когда в Симферополе пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Когда в Симферополе пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка

В Симферополе в субботу, 15 октября, пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе минсельхоза РК. РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T07:31

2022-10-12T07:31

2022-10-12T07:31

симферополь

городская среда

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе в субботу, 15 октября, пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе минсельхоза РК.Отмечается, что торговля здесь продлится с 7.00 до 14.00.На ярмарке крымские фермеры представят продукцию нового урожая: овощи, фрукты, большой ассортимент мяса и рыбы, а также колбасной и молочной продукции, выпечку, сладости и многое и другое, уточнили в ведомстве.Напомним, в сентябре ярмарки одновременно проходили на более чем 170 площадках по всему Крыму.

https://crimea.ria.ru/20220811/v-krymu-sobrali-rekordnyy-urozhay-1124130733.html

симферополь

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симферополь, городская среда, общество