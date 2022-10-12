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Когда в Симферополе пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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Когда в Симферополе пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка
Когда в Симферополе пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Когда в Симферополе пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка
В Симферополе в субботу, 15 октября, пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе минсельхоза РК. РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T07:31
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симферополь
городская среда
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе в субботу, 15 октября, пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе минсельхоза РК.Отмечается, что торговля здесь продлится с 7.00 до 14.00.На ярмарке крымские фермеры представят продукцию нового урожая: овощи, фрукты, большой ассортимент мяса и рыбы, а также колбасной и молочной продукции, выпечку, сладости и многое и другое, уточнили в ведомстве.Напомним, в сентябре ярмарки одновременно проходили на более чем 170 площадках по всему Крыму.
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симферополь, городская среда, общество
Когда в Симферополе пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка

В Симферополе в субботу, 15 октября, пройдет сельскохозяйственная ярмарка

07:31 12.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе в субботу, 15 октября, пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе минсельхоза РК.

"В Симферополе пройдет сельскохозяйственная ярмарка по следующим адресам: ул. Бела Куна/ул. Кечкеметская, ул. Севастопольская", – говорится в сообщении.

Отмечается, что торговля здесь продлится с 7.00 до 14.00.
На ярмарке крымские фермеры представят продукцию нового урожая: овощи, фрукты, большой ассортимент мяса и рыбы, а также колбасной и молочной продукции, выпечку, сладости и многое и другое, уточнили в ведомстве.
Напомним, в сентябре ярмарки одновременно проходили на более чем 170 площадках по всему Крыму.
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