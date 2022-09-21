https://crimea.ria.ru/20220921/v-gorodakh-kryma-v-subbotu-otkroyut-170-yarmarok-1124564992.html
В городах Крыма в субботу откроют 170 ярмарок
В городах Крыма в субботу откроют 170 ярмарок - РИА Новости Крым, 20.09.2022
В городах Крыма в субботу откроют 170 ярмарок
В субботу в Крыму откроют более 170 ярмарочных площадок в одиннадцати крупных городах и тринадцати районах. Об этом сообщил глава крымского правительства Юрий... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-21T07:02
2022-09-21T07:02
2022-09-20T16:55
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юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму откроют более 170 ярмарочных площадок в одиннадцати крупных городах и тринадцати районах. Об этом сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.По его данным, всего для ярмарочной торговли предусмотрено более семи тысяч торговых мест, где можно будет купить продукцию нового урожая прямо с грядки, а также ягоды, овощи и фрукты, мясо, колбасные изделия, рыбу, молочную продукцию, яйца, копчености, крупы и многое другое."В крымской столице ярмарки будут работать с 7 утра по следующим адресам: улица Киевская, 177, пересечение улиц Бела Куна и Кечкеметской, улица Севастопольская, 80/3", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
https://crimea.ria.ru/20220906/kak-vybrat-kachestvennuyu-rybu-i-moreprodukty--rekomendatsii-eksperta-1124350798.html
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крым, юрий гоцанюк, симферополь, общество
В городах Крыма в субботу откроют 170 ярмарок
В субботу в тринадцати районах Крыма пройдут сельскохозяйственные ярмарки – Гоцанюк
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму откроют более 170 ярмарочных площадок в одиннадцати крупных городах и тринадцати районах. Об этом сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
По его данным, всего для ярмарочной торговли предусмотрено более семи тысяч торговых мест, где можно будет купить продукцию нового урожая прямо с грядки, а также ягоды, овощи и фрукты, мясо, колбасные изделия, рыбу, молочную продукцию, яйца, копчености, крупы и многое другое.
"В крымской столице ярмарки будут работать с 7 утра по следующим адресам: улица Киевская, 177, пересечение улиц Бела Куна и Кечкеметской, улица Севастопольская, 80/3", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.