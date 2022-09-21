https://crimea.ria.ru/20220921/v-gorodakh-kryma-v-subbotu-otkroyut-170-yarmarok-1124564992.html

В городах Крыма в субботу откроют 170 ярмарок

В городах Крыма в субботу откроют 170 ярмарок - РИА Новости Крым, 20.09.2022

В городах Крыма в субботу откроют 170 ярмарок

В субботу в Крыму откроют более 170 ярмарочных площадок в одиннадцати крупных городах и тринадцати районах. Об этом сообщил глава крымского правительства Юрий... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-21T07:02

2022-09-21T07:02

2022-09-20T16:55

крым

юрий гоцанюк

симферополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму откроют более 170 ярмарочных площадок в одиннадцати крупных городах и тринадцати районах. Об этом сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.По его данным, всего для ярмарочной торговли предусмотрено более семи тысяч торговых мест, где можно будет купить продукцию нового урожая прямо с грядки, а также ягоды, овощи и фрукты, мясо, колбасные изделия, рыбу, молочную продукцию, яйца, копчености, крупы и многое другое."В крымской столице ярмарки будут работать с 7 утра по следующим адресам: улица Киевская, 177, пересечение улиц Бела Куна и Кечкеметской, улица Севастопольская, 80/3", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

https://crimea.ria.ru/20220906/kak-vybrat-kachestvennuyu-rybu-i-moreprodukty--rekomendatsii-eksperta-1124350798.html

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крым, юрий гоцанюк, симферополь, общество