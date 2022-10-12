https://crimea.ria.ru/20221012/kakoy-segodnya-prazdnik-12-oktyabrya-1121107800.html

Какой сегодня праздник: 12 октября

Какой сегодня праздник: 12 октября - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Какой сегодня праздник: 12 октября

В этот день в мире отмечают Праздник чистого стакана и День шоколадных сюрпризов. В России поздравляют кадровых работников, а Армении борются с курением, в США... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T00:00

2022-10-12T00:00

2022-10-12T00:00

праздники и памятные даты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111534/70/1115347080_0:0:2937:1652_1920x0_80_0_0_685a0c1fcdb07535e2932226a3e8034d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 октября - РИА Новости Крым. В этот день в мире отмечают Праздник чистого стакана и День шоколадных сюрпризов. В России поздравляют кадровых работников, а Армении борются с курением, в США празднуют День Колумба. Ровно 212 лет назад в Мюнхене состоялся первый Октоберфест, а 125 лет назад в России провели первый официальный футбольный матч. 12 октября 1957 года на экраны советских кинотеатров вышел легендарным фильм "Летят журавли", а в 1964 был совершен первый космический полет втроем и без скафандров. В этот день родились итальянский оперный певец Лучано Паваротти, Народный артист СССР Ролан Быков, лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, американский киноактер Хью Джекман.Что празднуют в миреСтранных праздников в мире много. Один из них отмечают сегодня – Праздник чистого стакана. Его придумал кто-то, кому надоело пить из грязной посуды, но имени этого человека история не сохранила.Сегодня еще и День шоколадных сюрпризов. Кстати, таяние шоколада во рту может привести к более продолжительному эффекту эйфории, чем поцелуи."Женат, восемь детей. Согласен на частые командировки", - каких только заявлений не принимают HR-специалисты. А вот сегодня они принимают еще и поздравления с профессиональным праздником – Днем кадрового работника. А вообще, профессия серьезная, как и история этого праздника: 12 октября 1918 года Народным комиссариатом была заверена "Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции". Тогда и были созданы первые отделы кадров для приема на службу в милицию. А уже потом кадровые службы появились в других организациях.В Армении сегодня день борьбы с табакокурением. Те, кто думает, что борьба с этой вредной привычкой – примета нашего времени, ошибаются. На самом деле "гонения" на курильщиков начались в Европе еще в XV веке, еще до распространения табака по всему континенту. Член экспедиции Христофора Колумба за свое пагубное пристрастие к табаку был посажен в тюрьму с вердиктом – "только дьявол может наделить человека способностью выпускать дым из ноздрей".Кстати о Колумбе. У американцев сегодня настоящий разгуляй. Именно в этот день в 1492 году испанский мореплаватель высадился в Новом свете. По этому поводу в Америке с 1792 года каждое 12 октября отмечают большой национальный праздник - День Колумба.Знаменательные даты12 октября 1810 года немецкий принц Людовик Баварский взял в жены принцессу Саксонскую и пригласил на свадьбу всех жителей Мюнхена. Гулянье получилось знатным и так понравилось всем присутствующим, что повторять решили каждый год. Так появился самый знаменитый пивной фестиваль в мире - Октоберфест. За две недели его посещает более шести миллионов человек. Рекордным до сих пор остается 1985 год, когда здесь побывало свыше семи миллионов посетителей.Замечательный повод для праздника есть у любителей футбола: именно в этот день (по старому стилю) в 1897 году в России состоялся первый официальный футбольный матч. На плацу кадетского корпуса в Петербурге встречались команды "Спорт" и "Василеостровский Кружок Любителей Футбола". Футболисты "Спорта" проиграли василеостровцам со счетом 6:0.12 октября 1957 года на экраны советских кинотеатров вышел легендарным фильм "Летят журавли". А спустя год картина получила "Золотую пальмовую ветвь" Международного Каннского кинофестиваля.В 1964 году с космодрома Байконур запущен трехместный космический корабль "Восход-1". На самом деле он был двухместным. Но Хрущев задумался и сказал: "Нужно уместить троих!". Тогда задумался Королев и решил, что можно и троих, но без скафандров. Так, в легких тренировочных костюмах, в космос отправились три советских космонавта - Владимир Комаров, Борис Егоров и Константин Феоктистов.Кто родился в этот деньВ этот день в 1935 году родился итальянский певец Лучано Паваротти, который стал одной из "суперзвезд" оперной сцены XX столетия. Хоть в детстве Лучано и пел в церковном хоре, но сначала мечтал стать фермером, а потом футболистом. Кстати, Паваротти прославился еще и как большой благотворитель: с помощью благотворительных концертов и волонтерской работы тенор заработал более $ 1,5 млн. для беженцев во всем мире.Со дня рождения Народного артиста СССР Ролана Быкова сегодня исполняется 91 год. Ролан Антонович родился в Киеве. В паспорте он был записан как Роланд, а дата рождения указывалась 12 ноября 1929 года. Сам артист объяснял это ошибкой в паспортном столе и в разных интервью указывал разные причины: неверный перевод украинского свидетельства о рождении, пьяный милиционер, собственная тетка, которая взялась оформить документы и все напутала. Также во многих справочниках указано, что Быков родился в Москве, однако сам он говорил, что в столицу семья переехала из Киева в 1934-м.Лидеру "Несчастного случая" Алексею Кортневу - 56 лет. Не только музыкант, но и актер, он также озвучивает аудиокниги, переводит тексты мюзиклов, пишет либретто и успевает воспитывать пятерых детей. А вот как раз свой главный проект, группу "Несчастный случай", не относит к особо популярным, считая, что "НС" слушают только в очень узких кругах.Самый главный Росомаха американского кино и, пожалуй, самый популярный участник супергеройской команды "Люди Икс" Хью Джекман сегодня тоже именинник. Ему исполнилось 54 года. Все потому, что Хью – парень спортивный и спокойно выполняет жим штанги лежа весом в 143 килограмма.А еще в этот день родились советский и российский актер театра и кино, Народный артист России Юрий Васильев, российская певица Жасмин, журналист, публицист и телеведущий Михаил Леонтьев, актриса театра и кино Паулина Андреева.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты