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НАТО удвоила присутствие в Балтийском и Северном морях - РИА Новости Крым, 11.10.2022
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НАТО удвоила присутствие в Балтийском и Северном морях
НАТО удвоила присутствие в Балтийском и Северном морях - РИА Новости Крым, 11.10.2022
НАТО удвоила присутствие в Балтийском и Северном морях
НАТО удвоила присутствие в Балтийском и Северном морях для "защиты своей критической инфраструктуры" после диверсий на "Северных потоках". Об этом на... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T19:14
2022-10-11T19:14
в мире
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. НАТО удвоила присутствие в Балтийском и Северном морях для "защиты своей критической инфраструктуры" после диверсий на "Северных потоках". Об этом на пресс-конференции заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.Он отметил также, что НАТО сегодня усиливает безопасность вокруг ключевых объектов и "активнее проводит обмен разведывательной информацией".По словам Столтенберга, на заседании министров обороны стран НАТО, которое пройдет в Брюсселе 12-13 октября, будет обсуждаться защита критической инфраструктуры членов альянса. "НАТО работала над этим много лет", – подчеркнул генсек.26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли теракты. Как только стало известно о случившемся, Россия официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке". Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Вскоре после ЧП экс-министр иностранных дел Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский в своем Twitter-аккаунте опубликовал пост с фотографией прорванной трубы "Северного потока", сопроводив его подписью: "Thank you, USA".В МИД России такую благодарность посчитали достойной внимания и ответа со стороны ЕС, а также напомнили, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования как раз в той зоне, где случились инциденты на "Северных потоках".Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений трубопроводов.В своем обращении к парламенту и нации 30 сентября президент РФ Владимир Путин назвал взрывы на экспортных российских газовых магистралях диверсией англосаксов, которой они, по сути, приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры.Ранее несколько экспертов высказали мнение о том, что такая диверсия была выгодна исключительно США.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток – 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также был заполнен газом.
https://crimea.ria.ru/20221005/aktivnost-nato-v-chernomorskom-regione-ugrozhaet-krymu---patrushev-1124721344.html
https://crimea.ria.ru/20220928/podryvy-gazoprovoda-severnyy-potok-komu-i-zachem-eto-nado-1124655214.html
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в мире, нато
НАТО удвоила присутствие в Балтийском и Северном морях

НАТО удвоила силы в Балтийском и Северном морях для "защиты критической инфраструктуры"

19:14 11.10.2022
 
© Фото: пресс-служба Минобороны УкраиныКорабль НАТО в порту Одессы
Корабль НАТО в порту Одессы
© Фото: пресс-служба Минобороны Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. НАТО удвоила присутствие в Балтийском и Северном морях для "защиты своей критической инфраструктуры" после диверсий на "Северных потоках". Об этом на пресс-конференции заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"После диверсий на трубопроводах "Северный поток" мы усилили нашу бдительность, удвоили наше присутствие в Северном и Балтийском морях до более 30 кораблей, которые поддерживаются патрульной морской авиацией и подводными возможностями", – цитирует Столтенберга РИА Новости.
Он отметил также, что НАТО сегодня усиливает безопасность вокруг ключевых объектов и "активнее проводит обмен разведывательной информацией".
По словам Столтенберга, на заседании министров обороны стран НАТО, которое пройдет в Брюсселе 12-13 октября, будет обсуждаться защита критической инфраструктуры членов альянса. "НАТО работала над этим много лет", – подчеркнул генсек.
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Активность НАТО в Черноморском регионе угрожает Крыму - Патрушев
26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли теракты. Как только стало известно о случившемся, Россия официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке". Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Вскоре после ЧП экс-министр иностранных дел Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский в своем Twitter-аккаунте опубликовал пост с фотографией прорванной трубы "Северного потока", сопроводив его подписью: "Thank you, USA".
В МИД России такую благодарность посчитали достойной внимания и ответа со стороны ЕС, а также напомнили, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования как раз в той зоне, где случились инциденты на "Северных потоках".
Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений трубопроводов.
В своем обращении к парламенту и нации 30 сентября президент РФ Владимир Путин назвал взрывы на экспортных российских газовых магистралях диверсией англосаксов, которой они, по сути, приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры.
Порт Мукран - логистический центр Северного потока-2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 20:29
Подрывы газопровода "Северный поток": кому и зачем это надо
Ранее несколько экспертов высказали мнение о том, что такая диверсия была выгодна исключительно США.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток – 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также был заполнен газом.
 
В миреНАТО
 
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