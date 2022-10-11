https://crimea.ria.ru/20221011/nato-udvoila-prisutstvie-v-baltiyskom-i-severnom-moryakh-1124828367.html

НАТО удвоила присутствие в Балтийском и Северном морях

НАТО удвоила присутствие в Балтийском и Северном морях - РИА Новости Крым, 11.10.2022

НАТО удвоила присутствие в Балтийском и Северном морях

НАТО удвоила присутствие в Балтийском и Северном морях для "защиты своей критической инфраструктуры" после диверсий на "Северных потоках". Об этом на... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T19:14

2022-10-11T19:14

2022-10-11T19:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. НАТО удвоила присутствие в Балтийском и Северном морях для "защиты своей критической инфраструктуры" после диверсий на "Северных потоках". Об этом на пресс-конференции заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.Он отметил также, что НАТО сегодня усиливает безопасность вокруг ключевых объектов и "активнее проводит обмен разведывательной информацией".По словам Столтенберга, на заседании министров обороны стран НАТО, которое пройдет в Брюсселе 12-13 октября, будет обсуждаться защита критической инфраструктуры членов альянса. "НАТО работала над этим много лет", – подчеркнул генсек.26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли теракты. Как только стало известно о случившемся, Россия официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке". Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Вскоре после ЧП экс-министр иностранных дел Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский в своем Twitter-аккаунте опубликовал пост с фотографией прорванной трубы "Северного потока", сопроводив его подписью: "Thank you, USA".В МИД России такую благодарность посчитали достойной внимания и ответа со стороны ЕС, а также напомнили, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования как раз в той зоне, где случились инциденты на "Северных потоках".Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений трубопроводов.В своем обращении к парламенту и нации 30 сентября президент РФ Владимир Путин назвал взрывы на экспортных российских газовых магистралях диверсией англосаксов, которой они, по сути, приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры.Ранее несколько экспертов высказали мнение о том, что такая диверсия была выгодна исключительно США.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток – 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также был заполнен газом.

https://crimea.ria.ru/20221005/aktivnost-nato-v-chernomorskom-regione-ugrozhaet-krymu---patrushev-1124721344.html

https://crimea.ria.ru/20220928/podryvy-gazoprovoda-severnyy-potok-komu-i-zachem-eto-nado-1124655214.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, нато