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Министры туризма новых субъектов РФ впервые приедут в Крым на форум - РИА Новости Крым, 11.10.2022
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Туризм
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Министры туризма новых субъектов РФ впервые приедут в Крым на форум
Министры туризма новых субъектов РФ впервые приедут в Крым на форум - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Министры туризма новых субъектов РФ впервые приедут в Крым на форум
Всероссийский туристический форум в Крыму впервые пройдет при участии профильных министров из новых субъектов России. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T16:53
2022-10-11T16:53
туризм
туризм в крыму
ялта
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Всероссийский туристический форум в Крыму впервые пройдет при участии профильных министров из новых субъектов России. Об этом сообщили в пресс-службе Минкурортов республики.Речь идет о форуме "Интурмаркет. Осень", который пройдет в Крыму в октябре."Впервые в новейшей истории России &lt;...&gt; в мероприятиях форума примут участие министры новых субъектов Российской Федерации – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей... познакомятся с коллегами из Крыма и других курортных регионов России, которые поделятся опытом развития туристических территорий", – говорится в сообщении.Эксперты обсудят изменения в индустрии гостеприимства в России в условиях сложившееся геополитической ситуации, а также перспективы развития отрасли и вопросы планирования.Участие в форуме примут 60 экспертов отрасли. Всего на него зарегистрировалось свыше 5 тысяч специалистов из 30 регионов страны, среди которых руководители государственных и общественных организаций, а также преподаватели вузов и студенты.Мероприятие пройдет 12 октября в Ялте.Накануне в правительстве России сообщили, что выделят Республике Крым и Севастополю 1,6 млрд рублей на поддержку туристической индустрии.
https://crimea.ria.ru/20221008/krym-primet-na-otdykh-do-pyati-tysyach-detey-iz-khersonskoy-oblasti---saldo-1124766733.html
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туризм в крыму, ялта, новые регионы россии
Министры туризма новых субъектов РФ впервые приедут в Крым на форум

Всероссийский туристический форум впервые посетят министры туризма новых субъектов

16:53 11.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Всероссийский туристический форум в Крыму впервые пройдет при участии профильных министров из новых субъектов России. Об этом сообщили в пресс-службе Минкурортов республики.
Речь идет о форуме "Интурмаркет. Осень", который пройдет в Крыму в октябре.
"Впервые в новейшей истории России <...> в мероприятиях форума примут участие министры новых субъектов Российской Федерации – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей... познакомятся с коллегами из Крыма и других курортных регионов России, которые поделятся опытом развития туристических территорий", – говорится в сообщении.
Эксперты обсудят изменения в индустрии гостеприимства в России в условиях сложившееся геополитической ситуации, а также перспективы развития отрасли и вопросы планирования.
Особое внимание уделят повышению туристической и инвестиционной привлекательности регионов России. В частности, формированию качественной туристической среды в городах и их туркодам, приоритетным видам туризма в каждом субъекте и многому другому.
Участие в форуме примут 60 экспертов отрасли. Всего на него зарегистрировалось свыше 5 тысяч специалистов из 30 регионов страны, среди которых руководители государственных и общественных организаций, а также преподаватели вузов и студенты.
Мероприятие пройдет 12 октября в Ялте.
Накануне в правительстве России сообщили, что выделят Республике Крым и Севастополю 1,6 млрд рублей на поддержку туристической индустрии.
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