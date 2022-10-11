https://crimea.ria.ru/20221011/ministry-turizma-novykh-subektov-rf-vpervye-priedut-v-krym-na-forum-1124821808.html

Министры туризма новых субъектов РФ впервые приедут в Крым на форум

Министры туризма новых субъектов РФ впервые приедут в Крым на форум - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Министры туризма новых субъектов РФ впервые приедут в Крым на форум

Всероссийский туристический форум в Крыму впервые пройдет при участии профильных министров из новых субъектов России. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T16:53

2022-10-11T16:53

2022-10-11T16:53

туризм

туризм в крыму

ялта

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Всероссийский туристический форум в Крыму впервые пройдет при участии профильных министров из новых субъектов России. Об этом сообщили в пресс-службе Минкурортов республики.Речь идет о форуме "Интурмаркет. Осень", который пройдет в Крыму в октябре."Впервые в новейшей истории России <...> в мероприятиях форума примут участие министры новых субъектов Российской Федерации – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей... познакомятся с коллегами из Крыма и других курортных регионов России, которые поделятся опытом развития туристических территорий", – говорится в сообщении.Эксперты обсудят изменения в индустрии гостеприимства в России в условиях сложившееся геополитической ситуации, а также перспективы развития отрасли и вопросы планирования.Участие в форуме примут 60 экспертов отрасли. Всего на него зарегистрировалось свыше 5 тысяч специалистов из 30 регионов страны, среди которых руководители государственных и общественных организаций, а также преподаватели вузов и студенты.Мероприятие пройдет 12 октября в Ялте.Накануне в правительстве России сообщили, что выделят Республике Крым и Севастополю 1,6 млрд рублей на поддержку туристической индустрии.

https://crimea.ria.ru/20221008/krym-primet-na-otdykh-do-pyati-tysyach-detey-iz-khersonskoy-oblasti---saldo-1124766733.html

ялта

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, ялта, новые регионы россии