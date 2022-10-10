https://crimea.ria.ru/20221010/postavki-konstruktsiy-dlya-krymskogo-mosta-nachnutsya-uzhe-na-etoy-nedele-1124807356.html

Поставки конструкций для Крымского моста начнутся уже на этой неделе

Поставки конструкций для Крымского моста начнутся уже на этой неделе - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Поставки конструкций для Крымского моста начнутся уже на этой неделе

Поставки металлоконструкций для восстановления поврежденной части Крымского моста начнутся уже к концу этой недели, сообщил зампредседателя правительства РФ... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T16:30

2022-10-10T16:30

2022-10-10T16:30

чп на крымском мосту

марат хуснуллин

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Поставки металлоконструкций для восстановления поврежденной части Крымского моста начнутся уже к концу этой недели, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин."Провели работу с заводами-поставщиками строительных материалов. Уже к концу недели ожидаем начала поставок металлоконструкций из Тюмени, Кургана и Воронежа", – сказал он на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.По словам Хуснуллина, Минтрансу РФ и ГИБДД поручено сопровождать эти грузы, чтобы они оперативно и без задержки были доставлены на место.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Хуснуллин рассказал об альтернативном маршруте в Крым >>Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.

https://crimea.ria.ru/20221010/khusnullin-nazval-srok-ustraneniya-povrezhdeniy-opory-krymskogo-mosta-1124806977.html

https://crimea.ria.ru/20221010/est-neobkhodimost-zameny-dvukh-zhd-proletov-krymskogo-mosta--khusnullin-1124806085.html

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп на крымском мосту, марат хуснуллин, крымский мост