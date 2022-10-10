Рейтинг@Mail.ru
Поставки конструкций для Крымского моста начнутся уже на этой неделе - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221010/postavki-konstruktsiy-dlya-krymskogo-mosta-nachnutsya-uzhe-na-etoy-nedele-1124807356.html
Поставки конструкций для Крымского моста начнутся уже на этой неделе
Поставки конструкций для Крымского моста начнутся уже на этой неделе - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Поставки конструкций для Крымского моста начнутся уже на этой неделе
Поставки металлоконструкций для восстановления поврежденной части Крымского моста начнутся уже к концу этой недели, сообщил зампредседателя правительства РФ... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T16:30
2022-10-10T16:30
чп на крымском мосту
марат хуснуллин
крымский мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0a/1124807152_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e4c0a76fa00f2ed7f2688f3e89cd36c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Поставки металлоконструкций для восстановления поврежденной части Крымского моста начнутся уже к концу этой недели, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин."Провели работу с заводами-поставщиками строительных материалов. Уже к концу недели ожидаем начала поставок металлоконструкций из Тюмени, Кургана и Воронежа", – сказал он на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.По словам Хуснуллина, Минтрансу РФ и ГИБДД поручено сопровождать эти грузы, чтобы они оперативно и без задержки были доставлены на место.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Хуснуллин рассказал об альтернативном маршруте в Крым &gt;&gt;Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
https://crimea.ria.ru/20221010/khusnullin-nazval-srok-ustraneniya-povrezhdeniy-opory-krymskogo-mosta-1124806977.html
https://crimea.ria.ru/20221010/est-neobkhodimost-zameny-dvukh-zhd-proletov-krymskogo-mosta--khusnullin-1124806085.html
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0a/1124807152_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_81381d74dff2a074de5d11fbbd4b6724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чп на крымском мосту, марат хуснуллин, крымский мост
Поставки конструкций для Крымского моста начнутся уже на этой неделе

Хуснуллин: поставки металлоконструкций для ремонта Крымского моста начнутся на этой неделе

16:30 10.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Поставки металлоконструкций для восстановления поврежденной части Крымского моста начнутся уже к концу этой недели, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"Провели работу с заводами-поставщиками строительных материалов. Уже к концу недели ожидаем начала поставок металлоконструкций из Тюмени, Кургана и Воронежа", – сказал он на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
16:22
Хуснуллин назвал срок устранения повреждений опоры Крымского моста
По словам Хуснуллина, Минтрансу РФ и ГИБДД поручено сопровождать эти грузы, чтобы они оперативно и без задержки были доставлены на место.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
Хуснуллин рассказал об альтернативном маршруте в Крым >>
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.
Крымский мост. Вид из Керчи - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
16:09
Есть необходимость замены двух ж/д пролетов Крымского моста – Хуснуллин
По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
 
ЧП на Крымском мостуМарат ХуснуллинКрымский мост
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:52Крымчанин пойдет под суд за убийство 15-летней давности
17:48В Севастополе больница после ремонта станет госпиталем для ветеранов СВО
17:35В Минобороны Белоруссии разъяснили планы армии
17:22Власти Херсона оценили ситуацию в регионе и на линии соприкосновения
16:47Льготы для участников СВО и их семей в Севастополе: законопроект
16:31По Крымскому мосту проехало уже более 6800 автомобилей – Минтранс
16:30Поставки конструкций для Крымского моста начнутся уже на этой неделе
16:23Часть Белгородской области уходит на дистант – губернатор
16:22Хуснуллин назвал срок устранения повреждений опоры Крымского моста
16:17Хуснуллин рассказал об альтернативном маршруте в Крым
16:09Есть необходимость замены двух ж/д пролетов Крымского моста – Хуснуллин
16:00Ozon временно остановил поставки товаров в Крым
15:41Обстрел Белгородской области продолжается – Гладков
15:35"Теперь мы тоже вас не слышим": сенатор о реакции ЕС на удары по Украине
15:10"Дисциплина прежде всего": советы мобилизованным от батальона "Таврида"
14:41За терактом на Крымском мосту могут стоять западные кураторы СБУ
14:32Около 700 грузовиков ожидают очереди на переправу через Керченский пролив
14:25Медведев назвал будущую цель СВО на Украине
14:11Российские военные отбили атаку ВСУ и наемников в Херсонской области
14:06Путин сообщил о попытке Киева подорвать "Турецкий поток"
Лента новостейМолния