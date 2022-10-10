https://crimea.ria.ru/20221010/postavki-konstruktsiy-dlya-krymskogo-mosta-nachnutsya-uzhe-na-etoy-nedele-1124807356.html
Поставки конструкций для Крымского моста начнутся уже на этой неделе
Поставки конструкций для Крымского моста начнутся уже на этой неделе - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Поставки конструкций для Крымского моста начнутся уже на этой неделе
Поставки металлоконструкций для восстановления поврежденной части Крымского моста начнутся уже к концу этой недели, сообщил зампредседателя правительства РФ... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T16:30
2022-10-10T16:30
2022-10-10T16:30
чп на крымском мосту
марат хуснуллин
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Поставки металлоконструкций для восстановления поврежденной части Крымского моста начнутся уже к концу этой недели, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин."Провели работу с заводами-поставщиками строительных материалов. Уже к концу недели ожидаем начала поставок металлоконструкций из Тюмени, Кургана и Воронежа", – сказал он на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.По словам Хуснуллина, Минтрансу РФ и ГИБДД поручено сопровождать эти грузы, чтобы они оперативно и без задержки были доставлены на место.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Хуснуллин рассказал об альтернативном маршруте в Крым >>Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
https://crimea.ria.ru/20221010/khusnullin-nazval-srok-ustraneniya-povrezhdeniy-opory-krymskogo-mosta-1124806977.html
https://crimea.ria.ru/20221010/est-neobkhodimost-zameny-dvukh-zhd-proletov-krymskogo-mosta--khusnullin-1124806085.html
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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чп на крымском мосту, марат хуснуллин, крымский мост
Поставки конструкций для Крымского моста начнутся уже на этой неделе
Хуснуллин: поставки металлоконструкций для ремонта Крымского моста начнутся на этой неделе
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Поставки металлоконструкций для восстановления поврежденной части Крымского моста начнутся уже к концу этой недели, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"Провели работу с заводами-поставщиками строительных материалов. Уже к концу недели ожидаем начала поставок металлоконструкций из Тюмени, Кургана и Воронежа", – сказал он на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
По словам Хуснуллина, Минтрансу РФ и ГИБДД поручено сопровождать эти грузы, чтобы они оперативно и без задержки были доставлены на место.
ЧП на Крымском мосту
произошло в субботу утром. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
Президент РФ Владимир Путин подписал указ
об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.
По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.