https://crimea.ria.ru/20221009/zhitelyu-krymskogo-sela-grozit-srok-za-marikhuanu-1124791399.html

Жителю крымского села грозит срок за марихуану

Жителю крымского села грозит срок за марихуану - РИА Новости Крым, 09.10.2022

Жителю крымского села грозит срок за марихуану

33-летний житель одного из сел в Сакском районе Крыма пойдет под суд за марихуану, которою в его доме обнаружили правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.10.2022

2022-10-09T12:09

2022-10-09T12:09

2022-10-09T12:01

происшествия

крым

мвд по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. 33-летний житель одного из сел в Сакском районе Крыма пойдет под суд за марихуану, которою в его доме обнаружили правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.Как уточняет пресс-служба, осмотр частного домовладения подозреваемого производился в рамках операции "Мак-2022". В хозяйственной постройке полицейские нашли вещества растительного происхождения в высушенном состоянии со специфическим запахом."Как пояснил подозреваемый, данное вещество - это марихуана, которую он собрал и высушил для личного употребления, без цели сбыта. Изъятый материал направлен на экспертизу. Согласно заключению эксперта, предоставленное для исследования вещество является наркотическим средством - каннабис (марихуана) общим весом в 30 граммов", - сказано в релизе.За незаконное хранение наркотиков мужчине грозит наказание от крупного штрафа до трех лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым, мвд по республике крым