https://crimea.ria.ru/20221009/zhitelyu-krymskogo-sela-grozit-srok-za-marikhuanu-1124791399.html
Жителю крымского села грозит срок за марихуану
Жителю крымского села грозит срок за марихуану - РИА Новости Крым, 09.10.2022
Жителю крымского села грозит срок за марихуану
33-летний житель одного из сел в Сакском районе Крыма пойдет под суд за марихуану, которою в его доме обнаружили правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.10.2022
2022-10-09T12:09
2022-10-09T12:09
2022-10-09T12:01
происшествия
крым
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725024_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0a46c2f084787dc330a765cd81f1b078.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. 33-летний житель одного из сел в Сакском районе Крыма пойдет под суд за марихуану, которою в его доме обнаружили правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.Как уточняет пресс-служба, осмотр частного домовладения подозреваемого производился в рамках операции "Мак-2022". В хозяйственной постройке полицейские нашли вещества растительного происхождения в высушенном состоянии со специфическим запахом."Как пояснил подозреваемый, данное вещество - это марихуана, которую он собрал и высушил для личного употребления, без цели сбыта. Изъятый материал направлен на экспертизу. Согласно заключению эксперта, предоставленное для исследования вещество является наркотическим средством - каннабис (марихуана) общим весом в 30 граммов", - сказано в релизе.За незаконное хранение наркотиков мужчине грозит наказание от крупного штрафа до трех лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725024_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_74a45f78d2245e7aae5929a315cb5df4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, крым, мвд по республике крым
Жителю крымского села грозит срок за марихуану
Житель Крымского села вырастил марихуану и пойдет под суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. 33-летний житель одного из сел в Сакском районе Крыма пойдет под суд за марихуану, которою в его доме обнаружили правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Как уточняет пресс-служба, осмотр частного домовладения подозреваемого производился в рамках операции "Мак-2022". В хозяйственной постройке полицейские нашли вещества растительного происхождения в высушенном состоянии со специфическим запахом.
"Как пояснил подозреваемый, данное вещество - это марихуана, которую он собрал и высушил для личного употребления, без цели сбыта. Изъятый материал направлен на экспертизу. Согласно заключению эксперта, предоставленное для исследования вещество является наркотическим средством - каннабис (марихуана) общим весом в 30 граммов", - сказано в релизе.
За незаконное хранение наркотиков мужчине грозит наказание от крупного штрафа до трех лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.