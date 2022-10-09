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Жителю крымского села грозит срок за марихуану - РИА Новости Крым, 09.10.2022
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Жителю крымского села грозит срок за марихуану
Жителю крымского села грозит срок за марихуану - РИА Новости Крым, 09.10.2022
Жителю крымского села грозит срок за марихуану
33-летний житель одного из сел в Сакском районе Крыма пойдет под суд за марихуану, которою в его доме обнаружили правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.10.2022
2022-10-09T12:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. 33-летний житель одного из сел в Сакском районе Крыма пойдет под суд за марихуану, которою в его доме обнаружили правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.Как уточняет пресс-служба, осмотр частного домовладения подозреваемого производился в рамках операции "Мак-2022". В хозяйственной постройке полицейские нашли вещества растительного происхождения в высушенном состоянии со специфическим запахом."Как пояснил подозреваемый, данное вещество - это марихуана, которую он собрал и высушил для личного употребления, без цели сбыта. Изъятый материал направлен на экспертизу. Согласно заключению эксперта, предоставленное для исследования вещество является наркотическим средством - каннабис (марихуана) общим весом в 30 граммов", - сказано в релизе.За незаконное хранение наркотиков мужчине грозит наказание от крупного штрафа до трех лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.
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РИА Новости Крым
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4.7
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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происшествия, крым, мвд по республике крым
Жителю крымского села грозит срок за марихуану

Житель Крымского села вырастил марихуану и пойдет под суд

12:09 09.10.2022
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. 33-летний житель одного из сел в Сакском районе Крыма пойдет под суд за марихуану, которою в его доме обнаружили правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Как уточняет пресс-служба, осмотр частного домовладения подозреваемого производился в рамках операции "Мак-2022". В хозяйственной постройке полицейские нашли вещества растительного происхождения в высушенном состоянии со специфическим запахом.
"Как пояснил подозреваемый, данное вещество - это марихуана, которую он собрал и высушил для личного употребления, без цели сбыта. Изъятый материал направлен на экспертизу. Согласно заключению эксперта, предоставленное для исследования вещество является наркотическим средством - каннабис (марихуана) общим весом в 30 граммов", - сказано в релизе.
За незаконное хранение наркотиков мужчине грозит наказание от крупного штрафа до трех лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.
 
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