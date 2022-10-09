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Мобилизация тоже: новые способы мошенников обмануть доверчивых граждан - РИА Новости Крым, 09.10.2022
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Мобилизация тоже: новые способы мошенников обмануть доверчивых граждан
Мобилизация тоже: новые способы мошенников обмануть доверчивых граждан - РИА Новости Крым, 09.10.2022
Мобилизация тоже: новые способы мошенников обмануть доверчивых граждан
Телефонные мошенники очень умело играют на чувствах и эмоциях людей. Чтобы получить доступ к деньгам жертвы, они стараются использовать в том числе социально... РИА Новости Крым, 09.10.2022
2022-10-09T18:19
2022-10-09T17:47
частичная мобилизация
закон и право
психология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Телефонные мошенники очень умело играют на чувствах и эмоциях людей. Чтобы получить доступ к деньгам жертвы, они стараются использовать в том числе социально значимые события, например объявленную в стране частичную мобилизацию. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил психолог, эксперт ОНФ в Крыму Александр Коренченков.Основная задача мошенника – вывести человека из эмоционального равновесия. Все возможности для манипуляций давно известны, и за последние несколько сот лет не изменились, отметил он.Психолог не исключил, что после начала частичной мобилизации люди начали получать звонки с предложением избежать призыва за определенное вознаграждение. Также он рассказал о случаях, когда жертвы переводили крупные суммы за "крупный выигрыш" в лотерее, или "выкупали" якобы попавших в неприятную ситуацию родственников.Эксперт подчеркнул, что сколь бы пугающим, привлекательным или нужным не казалось поступающее по телефону предложение, в первую очередь следует критически оценить ситуацию. Самое правильное поведение при получении подобных звонков – прекратить разговор и повесить трубку. После этого необходимо перепроверить поступившую информацию – позвонить в службу поддержки банка, если речь идет о некой транзакции, якобы попавшим в беду родственникам и далее по списку. Скорее всего выяснится, что вы едва не стали жертвой мошенника.
https://crimea.ria.ru/20220912/moshenniki-zarabotali-na-doverchivosti-krymchan-7-mln-za-nedelyu-1124484442.html
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частичная мобилизация, закон и право, психология
Мобилизация тоже: новые способы мошенников обмануть доверчивых граждан

Телефонные мошенники стали предлагать избежать мобилизации за определенную плату

18:19 09.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбмундирование и амуниция
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Телефонные мошенники очень умело играют на чувствах и эмоциях людей. Чтобы получить доступ к деньгам жертвы, они стараются использовать в том числе социально значимые события, например объявленную в стране частичную мобилизацию. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил психолог, эксперт ОНФ в Крыму Александр Коренченков.
Основная задача мошенника – вывести человека из эмоционального равновесия. Все возможности для манипуляций давно известны, и за последние несколько сот лет не изменились, отметил он.
"Преступники – тонкие психологи, которые умело подыскивают "ключи" к жертве. Это может быть стремление защитить деньги или преумножить накопления. Желание помочь члену семьи избежать, пусть и не слишком законно, какой-то ситуации или ее последствий", – перечислил Александр Коренченков.
Психолог не исключил, что после начала частичной мобилизации люди начали получать звонки с предложением избежать призыва за определенное вознаграждение. Также он рассказал о случаях, когда жертвы переводили крупные суммы за "крупный выигрыш" в лотерее, или "выкупали" якобы попавших в неприятную ситуацию родственников.
Эксперт подчеркнул, что сколь бы пугающим, привлекательным или нужным не казалось поступающее по телефону предложение, в первую очередь следует критически оценить ситуацию.
Самое правильное поведение при получении подобных звонков – прекратить разговор и повесить трубку. После этого необходимо перепроверить поступившую информацию – позвонить в службу поддержки банка, если речь идет о некой транзакции, якобы попавшим в беду родственникам и далее по списку. Скорее всего выяснится, что вы едва не стали жертвой мошенника.
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Частичная мобилизацияЗакон и правоПсихология
 
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