Рейтинг@Mail.ru
Кто на самом деле виноват в конфликте на Украине — заявление Трампа - РИА Новости Крым, 09.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221009/kto-na-samom-dele-vinovat-v-konflikte-na-ukraine--zayavlenie-trampa-1124791821.html
Кто на самом деле виноват в конфликте на Украине — заявление Трампа
Кто на самом деле виноват в конфликте на Украине — заявление Трампа - РИА Новости Крым, 09.10.2022
Кто на самом деле виноват в конфликте на Украине — заявление Трампа
В конфликте на Украине виновата администрация американского президента Байдена. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп, пишет издание Newsweek. РИА Новости Крым, 09.10.2022
2022-10-09T12:54
2022-10-09T12:55
дональд трамп
украина
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/08/1118916947_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_4a15e16f4b2b8bdccc5e262c5aa672ce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости Крым. В конфликте на Украине виновата администрация американского президента Байдена. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп, пишет издание Newsweek.По его мнению, риторика действующей американской власти спровоцировала Москву начать специальную военную операцию: Он также подчеркнул, что не допустил бы украинского конфликта, если бы занимал президентский пост и отметил, что находясь на нем ранее поддерживал хорошие отношения как с российским, так и с украинским лидерами.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
https://crimea.ria.ru/20221009/kogda-rossiya-naneset-otvetnyy-udar--mnenie-1124787344.html
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/08/1118916947_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_71d3236ddc8de69ff1e82c9436898b7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, украина, сша, политика
Кто на самом деле виноват в конфликте на Украине — заявление Трампа

Экс-президент США Трам рассказал, кто виноват в развязывании украинского конфликта

12:54 09.10.2022 (обновлено: 12:55 09.10.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБрифинг президента США Д. Трампа
Брифинг президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости Крым. В конфликте на Украине виновата администрация американского президента Байдена. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп, пишет издание Newsweek.
По его мнению, риторика действующей американской власти спровоцировала Москву начать специальную военную операцию:
"Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным. Конфликта на Украину никогда не произошло бы, если бы я все еще был президентом", — сказал Трам.
Он также подчеркнул, что не допустил бы украинского конфликта, если бы занимал президентский пост и отметил, что находясь на нем ранее поддерживал хорошие отношения как с российским, так и с украинским лидерами.
Военнослужащий войск специального назначения ВС РФ в бронеавтомобиле Тигр неподалеку от города Изюм. - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
08:26
Когда Россия нанесет ответный удар – мнение
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
 
Дональд ТрампУкраинаСШАПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:54Кто на самом деле виноват в конфликте на Украине — заявление Трампа
12:31Прибывающих из Крыма в порт "Кавказ" бесплатно везут в Анапу и Краснодар
12:09Жителю крымского села грозит срок за марихуану
11:58Коронавирус в Крыму и Севастополе — новая статистика
11:43Когда восстановят пригородное сообщение по Крымскому мосту — Минтранс
11:28Где в Крыму отключат воду в воскресенье — адреса
11:02ВСУ ударили по пункту размещения беженцев в Старобельске
10:30Хуснуллин поручил составить план-график по восстановлению Крымского моста
10:03В Пентагоне прокомментировали взрыв на Крымском мосту
09:41Минтранс заявил о стабильной работе паромной переправы в Крым
09:02Грибной сезон: что делать при отравлении - токсиколог
08:26Когда Россия нанесет ответный удар – мнение
08:03Как детские здравницы Крыма пережили нелетное лето 2022 года
03:38Встрепенулись, но не дрогнули: эксперт о реакции крымчан на ЧП на мосту
00:01Тепло и ветрено: прогноз погоды для Крыма на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 9 октября
23:10Первый паром с людьми отправился на Кубань
22:54Как организуют автобусное и грузовое сообщение с Крымом на выходных
21:06Хуснуллин рассказал о сроках восстановления пролета Крымского моста
20:22Паромная переправа в Крыму будет работать бесплатно – Аксенов
Лента новостейМолния