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Кто на самом деле виноват в конфликте на Украине — заявление Трампа
Кто на самом деле виноват в конфликте на Украине — заявление Трампа - РИА Новости Крым, 09.10.2022
Кто на самом деле виноват в конфликте на Украине — заявление Трампа
В конфликте на Украине виновата администрация американского президента Байдена. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп, пишет издание Newsweek. РИА Новости Крым, 09.10.2022
2022-10-09T12:54
2022-10-09T12:54
2022-10-09T12:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости Крым. В конфликте на Украине виновата администрация американского президента Байдена. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп, пишет издание Newsweek.По его мнению, риторика действующей американской власти спровоцировала Москву начать специальную военную операцию: Он также подчеркнул, что не допустил бы украинского конфликта, если бы занимал президентский пост и отметил, что находясь на нем ранее поддерживал хорошие отношения как с российским, так и с украинским лидерами.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
https://crimea.ria.ru/20221009/kogda-rossiya-naneset-otvetnyy-udar--mnenie-1124787344.html
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дональд трамп, украина, сша, политика
Кто на самом деле виноват в конфликте на Украине — заявление Трампа
Экс-президент США Трам рассказал, кто виноват в развязывании украинского конфликта
12:54 09.10.2022 (обновлено: 12:55 09.10.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости Крым.
В конфликте на Украине виновата администрация американского президента Байдена. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп, пишет издание Newsweek
.
По его мнению, риторика действующей американской власти спровоцировала Москву начать специальную военную операцию:
"Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным. Конфликта на Украину никогда не произошло бы, если бы я все еще был президентом", — сказал Трам.
Он также подчеркнул, что не допустил бы украинского конфликта, если бы занимал президентский пост и отметил, что находясь на нем ранее поддерживал хорошие отношения как с российским, так и с украинским лидерами.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.