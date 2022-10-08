https://crimea.ria.ru/20221008/zhdem-otpravku-na-paromy-chto-proiskhodit-na-zhd-vokzale-simferopolya-1124773458.html

"Ждем отправку на паромы": что происходит на ж/д вокзале Симферополя

"Ждем отправку на паромы": что происходит на ж/д вокзале Симферополя - РИА Новости Крым, 08.10.2022

"Ждем отправку на паромы": что происходит на ж/д вокзале Симферополя

В связи с ЧП на Крымском мосту движения поездов, связывающих полуостров с материком, временно приостановлено. В субботу из столицы Крыма должны были отправиться РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T14:07

2022-10-08T14:07

2022-10-08T14:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В связи с ЧП на Крымском мосту движения поездов, связывающих полуостров с материком, временно приостановлено. В субботу из столицы Крыма должны были отправиться несколько пассажирских поездов, в частности, Симферополь – Смоленск в 10:55. Корреспондент РИА Новости Крым побывал на железнодорожном вокзале и пообщался с пассажирами и представителями перевозчика.Паники среди пассажиров нет. Люди спокойно сдают билеты, деньги им возвращают в полном объеме без снятия комиссии. Тем не менее, обеспокоенность имеет место - многим нужно попасть на материк в ближайшие дни, к тому же не у всех есть возможность остановиться в Симферополе хотя бы на одну ночь.Представитель компании-перевозчика, приехавшая на вокзал поговорить с пассажирами, заверила: тех, кому негде поселиться, расселят в гостиницах города и обеспечат горячим питанием. А дальше людей доставят на паромную переправу и перевезут на материковую часть.Пока пассажиры разместились в комнате отдыха, ожидая дальнейшей информации.Тем не менее, не все готовы ждать запуска паромов. Евгения Балашова должна была отправиться на поезде Симферополь – Смоленск до Краснодара, но решила не ждать и ехать в пункт назначения самостоятельно."Билет я сдала, сказали, что на карту придет в полном объеме сумма, около 1500 рублей. Сейчас я нашла частника, еду с ним до паромной переправы за два тысячи рублей, а в Керчи уже разберемся, что делать дальше. Просто нужно в понедельник обязательно быть в Сочи, и нужно любыми путями туда добраться", - рассказала девушка.Пенсионер Владимир Ничазов, который должен был ехать в Курск на этом же поезде, тоже не паникует. Говорит, готов ждать паром столько, сколько потребуется."Нам сказали, чтобы мы сильно не беспокоились, зашли в зал ожидания, там есть вай-фай, все условия. Я и не беспокоюсь. Когда отправимся, никто не знает, все зависит от работы служб, которые восстанавливают мост. Слышал, что на море шторм, и паромы пока не запущены. Размещение в гостинице? Если будет конкретно известно, что на несколько дней прервано сообщение с материком, тогда и будем говорить о гостинице. А сейчас смысла нет. Поэтому будем ждать", - сказал мужчина.По данным перевозчика, поезд № 142 Симферополь – Пермь отменен на участке от Симферополя до Ростова. От Ростова до Перми возможно движение с задержками. Из Симферополя этот состав был перенаправлен в Феодосию. Его пассажиры размещаются в пансионатах и отелях.Поезд № 374С Симферополь – Смоленск также отменен на участке от Симферополя до Ростова. Его пассажиров будем размещать в Симферополе. От Ростова до Смоленска возможно движение с задержками.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.

https://crimea.ria.ru/20221008/prodazha-biletov-na-poezda-v-krym-i-na-materik-otmenena-1124765413.html

https://crimea.ria.ru/20221008/pogoda-poka-ne-pozvolyaet-zapustit-paromy-na-kerchenskoy-pereprave-1124771257.html

https://crimea.ria.ru/20221008/v-rosturizme-rasskazali-o-situatsii-s-turistami-v-krymu-1124770520.html

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крымский мост

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крым, железные дороги крыма, происшествия, крымский мост, общество