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Какой сегодня праздник: 8 октября - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Какой сегодня праздник: 8 октября
Какой сегодня праздник: 8 октября - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Какой сегодня праздник: 8 октября
Сегодня празднуют Всемирный день осьминога. В России профессиональный праздник отмечают капитаны экипажей кораблей, а на Кубе это день Че Гевары. 8 октября... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Сегодня празднуют Всемирный день осьминога. В России профессиональный праздник отмечают капитаны экипажей кораблей, а на Кубе это день Че Гевары. 8 октября вошел в историю благодаря Стоянию на реке Угре, изобретению химической завивки и первому в мире футбольному радиорепортажу. А еще в этот день родились борец Иван Поддубный, певец Марк Бернес, актриса Сигурни Уивер и актер Мэт Деймон.Что празднуют в мире8 октября традиционно отмечается Всемирный день осьминога. В Мировом океане насчитывается более 200 видов этих удивительных существ, которые благодаря своей загадочной внешности и особенностям поведения часто становятся героями фантастических историй, а до появления акваланга и вовсе считались исчадием ада. Самый большой в мире осьминог – осьминог Дофлейна, он обитает в Тихом океане, предпочитая холодные воды у побережья Камчатки.В России 8 октября профессиональный праздник отмечают командиры экипажей кораблей – День командира надводного, подводного и воздушного корабля. Дата официально установлена в 2007 году по инициативе ряда ветеранских организаций.В Намибии 8 октября - День посадки деревьев. Это один из самых популярных и массовых экологических праздников, который отмечает почти три десятка стран, но в разные дни. А история праздника восходит к 1872 году, когда секретарь штата Небраска мистер Мортон предложил посвящать один день в год озеленению.На Кубе 8 октября с 1968 года отмечается День героического партизана. Этот национальный праздник был установлен годом ранее по особому приказу Фиделя Кастро, который таким образом поручил увековечить память команданте Эрнесто Че Гевары.Знаменательные событияВ 1480 году в этот день началось знаменитое Стояние на реке Угре – военное столкновение между русскими войсками под командованием великого московского князя Ивана III и Большой Ордой хана Ахмата. В результате противостояния, которое длилось больше месяца, орду вынудили отступить. С этого момента Русское государство считается окончательно сбросившим с себя монголо-татарское иго.В 1801 году Россия и Франция подписали Парижский мирный договор. По его условиям государства становились союзниками, обязались не помогать врагам друг друга, восстанавливали торговые отношения. Однако обе стороны остались недовольны договором, считая его обузой для расширения своего геополитического влияния.В 1871 году в Чикаго начался Великий пожар, который за три дня уничтожил большую часть города. Считается одной из самых масштабных катастроф XIX века – при этом именно благодаря этому пожару город получил толчок к развитию и сегодня считается одним из самых значимых, влиятельных и развитых городов США.В 1908 году немецкий парикмахер Карл Людвиг Несслер на презентации в Лондоне впервые продемонстрировал химическую завивку волос. Благодаря американской танцовщице Айрин Касл новый метод укладки стал невозможно популярным. Известно, что эксперименты, которые в конце концов увенчались успехом, парикмахер ставил на волосах своей жены.В 1926 году по радио прозвучал первый в мире репортаж о футбольной игре. Чехословацкий комментатор Йозеф Лауфер рассказал слушателям о матче Кубка Средней Европы между командами МТК Будапешта и "Славия" Праги.В 1968 году в Великобритании впервые в мире использовали трубки, чтобы определить степень опьянения водителей.В 1980 году состоялся последний концерт ямайского музыканта Боба Марли, самого известного исполнителя регги. Через семь месяцев певец и музыкант умер от рака.Кто родилсяВ 1848 году родился бельгиец Пьер Дегейтер, музыкант, известный на весь мир как автор музыки к гимну "Интернационал".В 1849 году родился предприниматель и исследователь Сибири Александр Сибиряков. Управлял семейными золотыми приисками и мечтал развивать Сибирь, считая, что для этого нужно в первую очередь "улучшение сообщений и устройство дорог и каналов". Был одним из спонсоров исследования Северного морского пути вдоль Сибири по Ледовитому океану.В 1871 году родился российский спортсмен, профессиональный борец и атлет Иван Поддубный, один из самых выдающихся спортсменов в мировой истории. За 40 лет выступлений не проиграл ни одного соревнования, чемпионата или турнира, хотя проигрывал отдельные схватки.В 1907 году родилась советская летчица Полина Осипенко, одна из первых женщин, кто удостоился звания Героя Советского Союза.В 1911 году родился Марк Бернес – советский и российский актер дубляжа и эстрадный певец. Многие известные песни в России до сих пор любят именно в его исполнении, среди них "Тучи над городом встали", "Спят курганы темные", "Темная ночь", "Шаланды, полные кефали".В 1920 году родился бразильский футболист Валдир Перейра, более известный как Диди. Двухкратный чемпион мира, он за свою карьеру провел 74 матча и забил 21 гол. В 2000 году был включен в Зал Славы FIFA.В 1949 родилась американская актриса Сигурни Уивер. Приобрела мировую известность после исполнения роли агента Рипли в серии фильмов Ридли Скотта "Чужой". Ветеран экшн-героинь в научно-фантастических фильмах Голливуда, дважды номинировалась на "Оскар", обладает рядом других авторитетных кинопремий. На ее счету более 70 ролей в кино.В 1970 году родился американский актер, сценарист и продюсер Мэтт Деймон. Лауреат премии "Оскар" и двух "Золотых глобусов", больше всего известен по фильмам "Умница Уилл Хантинг", "Талантливый мистер Рипли", "Одиннадцать друзей Оушена", "Идентификация Борна", "Отступники", "Интерстеллар" и многим другим.В этот день родились американский актер Майкл Дудикофф, советская и российская актриса Татьяна Агафонова, участник Prodigy Лирой Торнхилл, певец Бруно Марс.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
праздники и памятные даты, общество, в мире
Какой сегодня праздник: 8 октября

Что празднуют в России и в мире 8 октября

00:00 08.10.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Сигурни Уивер
Актриса Сигурни Уивер - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Сегодня празднуют Всемирный день осьминога. В России профессиональный праздник отмечают капитаны экипажей кораблей, а на Кубе это день Че Гевары. 8 октября вошел в историю благодаря Стоянию на реке Угре, изобретению химической завивки и первому в мире футбольному радиорепортажу. А еще в этот день родились борец Иван Поддубный, певец Марк Бернес, актриса Сигурни Уивер и актер Мэт Деймон.
Что празднуют в мире
8 октября традиционно отмечается Всемирный день осьминога. В Мировом океане насчитывается более 200 видов этих удивительных существ, которые благодаря своей загадочной внешности и особенностям поведения часто становятся героями фантастических историй, а до появления акваланга и вовсе считались исчадием ада. Самый большой в мире осьминог – осьминог Дофлейна, он обитает в Тихом океане, предпочитая холодные воды у побережья Камчатки.
В России 8 октября профессиональный праздник отмечают командиры экипажей кораблей – День командира надводного, подводного и воздушного корабля. Дата официально установлена в 2007 году по инициативе ряда ветеранских организаций.
В Намибии 8 октября - День посадки деревьев. Это один из самых популярных и массовых экологических праздников, который отмечает почти три десятка стран, но в разные дни. А история праздника восходит к 1872 году, когда секретарь штата Небраска мистер Мортон предложил посвящать один день в год озеленению.
На Кубе 8 октября с 1968 года отмечается День героического партизана. Этот национальный праздник был установлен годом ранее по особому приказу Фиделя Кастро, который таким образом поручил увековечить память команданте Эрнесто Че Гевары.
Знаменательные события
В 1480 году в этот день началось знаменитое Стояние на реке Угре – военное столкновение между русскими войсками под командованием великого московского князя Ивана III и Большой Ордой хана Ахмата. В результате противостояния, которое длилось больше месяца, орду вынудили отступить. С этого момента Русское государство считается окончательно сбросившим с себя монголо-татарское иго.
В 1801 году Россия и Франция подписали Парижский мирный договор. По его условиям государства становились союзниками, обязались не помогать врагам друг друга, восстанавливали торговые отношения. Однако обе стороны остались недовольны договором, считая его обузой для расширения своего геополитического влияния.
В 1871 году в Чикаго начался Великий пожар, который за три дня уничтожил большую часть города. Считается одной из самых масштабных катастроф XIX века – при этом именно благодаря этому пожару город получил толчок к развитию и сегодня считается одним из самых значимых, влиятельных и развитых городов США.
В 1908 году немецкий парикмахер Карл Людвиг Несслер на презентации в Лондоне впервые продемонстрировал химическую завивку волос. Благодаря американской танцовщице Айрин Касл новый метод укладки стал невозможно популярным. Известно, что эксперименты, которые в конце концов увенчались успехом, парикмахер ставил на волосах своей жены.
В 1926 году по радио прозвучал первый в мире репортаж о футбольной игре. Чехословацкий комментатор Йозеф Лауфер рассказал слушателям о матче Кубка Средней Европы между командами МТК Будапешта и "Славия" Праги.
В 1968 году в Великобритании впервые в мире использовали трубки, чтобы определить степень опьянения водителей.
В 1980 году состоялся последний концерт ямайского музыканта Боба Марли, самого известного исполнителя регги. Через семь месяцев певец и музыкант умер от рака.
Кто родился
В 1848 году родился бельгиец Пьер Дегейтер, музыкант, известный на весь мир как автор музыки к гимну "Интернационал".
В 1849 году родился предприниматель и исследователь Сибири Александр Сибиряков. Управлял семейными золотыми приисками и мечтал развивать Сибирь, считая, что для этого нужно в первую очередь "улучшение сообщений и устройство дорог и каналов". Был одним из спонсоров исследования Северного морского пути вдоль Сибири по Ледовитому океану.
В 1871 году родился российский спортсмен, профессиональный борец и атлет Иван Поддубный, один из самых выдающихся спортсменов в мировой истории. За 40 лет выступлений не проиграл ни одного соревнования, чемпионата или турнира, хотя проигрывал отдельные схватки.
В 1907 году родилась советская летчица Полина Осипенко, одна из первых женщин, кто удостоился звания Героя Советского Союза.
В 1911 году родился Марк Бернес – советский и российский актер дубляжа и эстрадный певец. Многие известные песни в России до сих пор любят именно в его исполнении, среди них "Тучи над городом встали", "Спят курганы темные", "Темная ночь", "Шаланды, полные кефали".
В 1920 году родился бразильский футболист Валдир Перейра, более известный как Диди. Двухкратный чемпион мира, он за свою карьеру провел 74 матча и забил 21 гол. В 2000 году был включен в Зал Славы FIFA.
В 1949 родилась американская актриса Сигурни Уивер. Приобрела мировую известность после исполнения роли агента Рипли в серии фильмов Ридли Скотта "Чужой". Ветеран экшн-героинь в научно-фантастических фильмах Голливуда, дважды номинировалась на "Оскар", обладает рядом других авторитетных кинопремий. На ее счету более 70 ролей в кино.
В 1970 году родился американский актер, сценарист и продюсер Мэтт Деймон. Лауреат премии "Оскар" и двух "Золотых глобусов", больше всего известен по фильмам "Умница Уилл Хантинг", "Талантливый мистер Рипли", "Одиннадцать друзей Оушена", "Идентификация Борна", "Отступники", "Интерстеллар" и многим другим.
В этот день родились американский актер Майкл Дудикофф, советская и российская актриса Татьяна Агафонова, участник Prodigy Лирой Торнхилл, певец Бруно Марс.
 
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