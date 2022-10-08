https://crimea.ria.ru/20221008/kak-otuchit-rebenka-spisyvat-domashnee-zadanie-iz-interneta-1124750620.html

Как отучить ребенка списывать домашнее задание из интернета

Как отучить ребенка списывать домашнее задание из интернета - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Как отучить ребенка списывать домашнее задание из интернета

Сегодня большинство школьников имеют доступ в интернет и научились находить ответы на домашние задания в сети, однако для освоения навыков и развития ребенка... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-08T08:32

2022-10-08T08:32

2022-10-07T22:08

общество

совет эксперта

психология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Сегодня большинство школьников имеют доступ в интернет и научились находить ответы на домашние задания в сети, однако для освоения навыков и развития ребенка важно отучить его списывать. Такое мнение в комментарии "Вечерней Москве" выразила детский психолог Наталья Наумова.Готовые домашние задания (ГДЗ) — это уже решенные задачи по разным школьным предметам. Это один из популярных интернет-запросов: по статистике "Яндекса" за последний месяц ГДЗ искали в поисковике более 100 миллионов раз. Но очевидно, что, прибегая к списыванию "домашки", ребенок никогда не научится самостоятельности, поэтому надо стараться исправить ситуацию.В первом случае надо помочь ребенку догнать программу и устранить пробелы в знаниях. Для этого можно нанять репетитора или позаниматься с ним самостоятельно. Когда ребенок научится делать задание сам, то нужда искать ответы в интернете отпадет. Во втором случае необходимо провести со школьником воспитательную беседу, задавая наводящие вопросы и объясняя пагубность списывания.При этом Наумова предостерегла родителей от конфликтов на почве уроков или попытки решить вопрос на повышенных тонах.Ранее психотерапевт Шурыгина заявила, что нежелание идти в школу или низкий показатель успеваемости могут быть проявлением проблем и жизненных трудностей, которые испытывает ребенок. В таком случае стоит обратиться к специалисту и обсудить беспокоящее поведение.

https://crimea.ria.ru/20210928/kogda-zanyatiya-s-repetitorami-vredny-dlya-shkolnikov---pedagog-1121000981.html

https://crimea.ria.ru/20220818/kak-dostigat-tseley-i-nauchit-etomu-rebenka---psikhiatr-1124212395.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, психология