Как отучить ребенка списывать домашнее задание из интернета
Психолог Наумова объяснила, как отучить ребенка списывать домашнее задание из интернета
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Сегодня большинство школьников имеют доступ в интернет и научились находить ответы на домашние задания в сети, однако для освоения навыков и развития ребенка важно отучить его списывать. Такое мнение в комментарии "Вечерней Москве" выразила детский психолог Наталья Наумова.
Готовые домашние задания (ГДЗ) — это уже решенные задачи по разным школьным предметам. Это один из популярных интернет-запросов: по статистике "Яндекса" за последний месяц ГДЗ искали в поисковике более 100 миллионов раз. Но очевидно, что, прибегая к списыванию "домашки", ребенок никогда не научится самостоятельности, поэтому надо стараться исправить ситуацию.
"Прежде всего следует понять, почему ребенок списывает. Причины может быть две: либо он не может справиться с домашним заданием из-за пробелов в знаниях, либо ему просто лень", - говорит психолог.
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В первом случае надо помочь ребенку догнать программу и устранить пробелы в знаниях. Для этого можно нанять репетитора или позаниматься с ним самостоятельно. Когда ребенок научится делать задание сам, то нужда искать ответы в интернете отпадет. Во втором случае необходимо провести со школьником воспитательную беседу, задавая наводящие вопросы и объясняя пагубность списывания.
"Спросите у ребенка: что будет, если каждый раз не разбираться в проблеме, а пытаться искать какие-то обманные способы? Какой результат это даст? Для чего нужны домашние задания? Отвечая на подобные вопросы, школьник придет к правильным выводам", — пояснила психолог.
При этом Наумова предостерегла родителей от конфликтов на почве уроков или попытки решить вопрос на повышенных тонах.
"Важно не ругать ребенка, а спросить: почему так происходит? Важно объяснить, что сложности бывают всегда, главное — не сдаваться", - заключила она.
Ранее психотерапевт Шурыгина заявила, что нежелание идти в школу или низкий показатель успеваемости могут быть проявлением проблем и жизненных трудностей, которые испытывает ребенок. В таком случае стоит обратиться к специалисту и обсудить беспокоящее поведение.