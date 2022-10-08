https://crimea.ria.ru/20221008/chp-na-krymskom-mostu-ne-otrazitsya-na-snabzhenii-khersona-i-oblasti---vlasti-1124774883.html

ЧП на Крымском мосту не отразится на снабжении Херсона и области - власти

ЧП на Крымском мосту не отразится на снабжении Херсона и области - власти - РИА Новости Крым, 08.10.2022

ЧП на Крымском мосту не отразится на снабжении Херсона и области - власти

ЧП на Крымском мосту никак не отразится на обеспечении Херсона и области топливом, продовольствием и товарами первой необходимости, снабжение будет... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T14:44

2022-10-08T14:44

2022-10-08T14:49

херсонская область

новые регионы россии

крым

крымский мост

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. ЧП на Крымском мосту никак не отразится на обеспечении Херсона и области топливом, продовольствием и товарами первой необходимости, снабжение будет осуществляться в прежнем режиме. Соответствующее заявление главы правительства Херсонской области Сергея Елисеева распространила пресс-служба областной администрации.По его словам альтернативные логистические маршруты на случай ЧС отработаны и налаживаются совместно в Минтрансом РФ. В регионе есть стратегические запасы топлива, медикаментов и продовольствия.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. Погибли три человека.По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.

https://crimea.ria.ru/20221008/mintrans-rf-nazval-srok-vozobnovleniya-dvizheniya-poezdov-po-krymskomu-mostu-1124774272.html

херсонская область

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крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, крым, крымский мост, происшествия