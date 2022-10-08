ЧП на Крымском мосту не отразится на снабжении Херсона и области - власти
Глава ВГА Елисеев: ЧП на Крымском мосту не отразится на снабжении Херсона и области
14:44 08.10.2022 (обновлено: 14:49 08.10.2022)
© Управление Россельхознадзора по Брянской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. ЧП на Крымском мосту никак не отразится на обеспечении Херсона и области топливом, продовольствием и товарами первой необходимости, снабжение будет осуществляться в прежнем режиме. Соответствующее заявление главы правительства Херсонской области Сергея Елисеева распространила пресс-служба областной администрации.
"Официально информирую жителей Херсонской области, что поводов для беспокойства нет, инцидент не отразится на обеспечении нашего региона продовольствием и товарами первой необходимости. Снабжение Херсона и области будет осуществляться в прежнем режиме", - заявил Елисеев.
По его словам альтернативные логистические маршруты на случай ЧС отработаны и налаживаются совместно в Минтрансом РФ. В регионе есть стратегические запасы топлива, медикаментов и продовольствия.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. Погибли три человека.
По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.