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ЧП на Крымском мосту не отразится на снабжении Херсона и области - власти - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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ЧП на Крымском мосту не отразится на снабжении Херсона и области - власти
ЧП на Крымском мосту не отразится на снабжении Херсона и области - власти - РИА Новости Крым, 08.10.2022
ЧП на Крымском мосту не отразится на снабжении Херсона и области - власти
ЧП на Крымском мосту никак не отразится на обеспечении Херсона и области топливом, продовольствием и товарами первой необходимости, снабжение будет... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T14:44
2022-10-08T14:49
херсонская область
новые регионы россии
крым
крымский мост
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. ЧП на Крымском мосту никак не отразится на обеспечении Херсона и области топливом, продовольствием и товарами первой необходимости, снабжение будет осуществляться в прежнем режиме. Соответствующее заявление главы правительства Херсонской области Сергея Елисеева распространила пресс-служба областной администрации.По его словам альтернативные логистические маршруты на случай ЧС отработаны и налаживаются совместно в Минтрансом РФ. В регионе есть стратегические запасы топлива, медикаментов и продовольствия.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. Погибли три человека.По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
https://crimea.ria.ru/20221008/mintrans-rf-nazval-srok-vozobnovleniya-dvizheniya-poezdov-po-krymskomu-mostu-1124774272.html
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херсонская область, новые регионы россии, крым, крымский мост, происшествия
ЧП на Крымском мосту не отразится на снабжении Херсона и области - власти

Глава ВГА Елисеев: ЧП на Крымском мосту не отразится на снабжении Херсона и области

14:44 08.10.2022 (обновлено: 14:49 08.10.2022)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. ЧП на Крымском мосту никак не отразится на обеспечении Херсона и области топливом, продовольствием и товарами первой необходимости, снабжение будет осуществляться в прежнем режиме. Соответствующее заявление главы правительства Херсонской области Сергея Елисеева распространила пресс-служба областной администрации.
"Официально информирую жителей Херсонской области, что поводов для беспокойства нет, инцидент не отразится на обеспечении нашего региона продовольствием и товарами первой необходимости. Снабжение Херсона и области будет осуществляться в прежнем режиме", - заявил Елисеев.
По его словам альтернативные логистические маршруты на случай ЧС отработаны и налаживаются совместно в Минтрансом РФ. В регионе есть стратегические запасы топлива, медикаментов и продовольствия.
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
14:22
Минтранс РФ назвал срок возобновления движения поездов по Крымскому мосту
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. Погибли три человека.
По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
 
Херсонская областьНовые регионы РоссииКрымКрымский мостПроисшествия
 
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Заголовок открываемого материала
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