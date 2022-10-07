https://crimea.ria.ru/20221007/vs-rf-otbili-vse-ataki-ukrainskikh-voysk-na-trekh-napravleniyakh--1124754984.html

ВС РФ отбили все атаки украинских войск на трех направлениях

ВС РФ отбили все атаки украинских войск на трех направлениях - РИА Новости Крым, 07.10.2022

ВС РФ отбили все атаки украинских войск на трех направлениях

ВС РФ отбили все атаки ВСУ на Краснолиманском, Купянском и Николаево-Криворожском направлениях, уничтожив свыше 400 военнослужащих армии противника. Об этом... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T16:28

2022-10-07T16:28

2022-10-07T16:28

специальная военная операция рф на украине

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. ВС РФ отбили все атаки ВСУ на Краснолиманском, Купянском и Николаево-Криворожском направлениях, уничтожив свыше 400 военнослужащих армии противника. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, украинские войска неоднократно предпринимали попытки наступать на Николаево-Криворожском направлении в сторону населенных пунктов Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды в Николаевской области. Все атаки были отбиты."Решительными действиями российских войск все атаки ВСУ и иностранных наемников отражены. Противник отброшен на исходные позиции", – сообщили в ведомстве.По данным Минобороны, всего на Николаево-Криворожском направлении за сутки были уничтожены свыше 300 военнослужащих противника, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.Еще более 80 военнослужащих ВСУ, а также танки, боевые машины пехоты, автомобильная техника и германская самоходно-артиллерийская установка с высокоточными боеприпасами были уничтожены при попытке украинских войск прорваться к населенным Першотравневое, Кисловка, Табаевка и Берестовое.Попытки подразделений ВСУ форсировать ВСУ реку Жеребец на Краснолиманском направлении также были неудачными, добавили в МО."Наступательные действия противника на данном направлении пресечены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов", – уточнили в ведомстве.Также ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной и 79-й десантно-штурмовой бригад под Северском и Славянском, а также 30-й механизированной бригады ВСУ в районе поселка Курдюмовка в ДНР уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники, добавили в МО.Ранее сообщалось, что ВКС РФ уничтожили цеха Шепетовского завода в Хмельницкой области, где ремонтировалось ракетно-артиллерийское вооружение ВСУ.

https://crimea.ria.ru/20221007/v-dnr-osvobodili-otradovku-zaytsevo-i-veseluyu-dolinu-1124747505.html

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2022

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специальная военная операция рф на украине, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф