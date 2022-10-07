Рейтинг@Mail.ru
В Крыму дешевеет жилье: квартиры продают с дисконтом до 50% - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920
Недвижимость в Крыму
https://crimea.ria.ru/20221007/v-krymu-desheveet-zhile-kvartiry-prodayut-s-diskontom-do-50-1124756298.html
В Крыму дешевеет жилье: квартиры продают с дисконтом до 50%
В Крыму дешевеет жилье: квартиры продают с дисконтом до 50% - РИА Новости Крым, 07.10.2022
В Крыму дешевеет жилье: квартиры продают с дисконтом до 50%
При покупке квартиры в Крыму можно выторговать у владельца от трети до половины ее стоимости. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T19:34
2022-10-07T19:34
недвижимость в крыму
крым
совет эксперта
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/101719/43/1017194323_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_b441777220163cf26916e1920b7dc2a9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. При покупке квартиры в Крыму можно выторговать у владельца от трети до половины ее стоимости. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Гильдии риелторов Крыма Дмитрий Жиделев.Он пояснил, что на фоне последних событий рынок жилья претерпел кардинальные изменения. Если раньше условия и цены диктовали продавцы, сейчас настало время покупателей.Эксперт отметил, что не стоит смотреть на заявленные цены квартир – они весьма существенно отличаются от цен сделок.По словам гостя студии, для покупателей сейчас лучше всего прямо называть цену, по которой они готовы приобрести квартиру. Продавец или согласится, или нет."Сейчас более чем реально приобрести хорошую квартиру со скидкой от 10 до 30%. Есть ситуации, когда люди приобретали отличные варианты в курортных городах с 50% дисконтом", – отметил председатель Гильдии риелторов.Это лучшее время для людей, которые ранее не могли позволить себе приобрести жилье, резюмировал он.
https://crimea.ria.ru/20220821/kak-ne-stat-zhertvoy-aferistov-pri-pokupke-kvartiry--sovety-eksperta-1124172923.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/101719/43/1017194323_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_7f6ee9f8386a108d65c9e051a33f4118.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, совет эксперта, экономика, общество
В Крыму дешевеет жилье: квартиры продают с дисконтом до 50%

Недвижимость пошла на снижение: сколько можно сэкономить на покупке жилья в Крыму

19:34 07.10.2022
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГорода России. Ялта
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. При покупке квартиры в Крыму можно выторговать у владельца от трети до половины ее стоимости. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Гильдии риелторов Крыма Дмитрий Жиделев.
Он пояснил, что на фоне последних событий рынок жилья претерпел кардинальные изменения. Если раньше условия и цены диктовали продавцы, сейчас настало время покупателей.
Эксперт отметил, что не стоит смотреть на заявленные цены квартир – они весьма существенно отличаются от цен сделок.
"Если смотреть исключительно на статистические данные, то мы видим минимальные корректировки цен в пределах 0,5%. Но если посмотреть на цену сделок, которые сейчас заключаются, падение становится намного заметнее", – сказал Жиделев.
По словам гостя студии, для покупателей сейчас лучше всего прямо называть цену, по которой они готовы приобрести квартиру. Продавец или согласится, или нет.
"Сейчас более чем реально приобрести хорошую квартиру со скидкой от 10 до 30%. Есть ситуации, когда люди приобретали отличные варианты в курортных городах с 50% дисконтом", – отметил председатель Гильдии риелторов.
Это лучшее время для людей, которые ранее не могли позволить себе приобрести жилье, резюмировал он.
Продажа дома - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 18:12Радио "Спутник в Крыму"
Как не стать жертвой аферистов при покупке квартиры – советы эксперта
 
Недвижимость в КрымуКрымСовет экспертаЭкономикаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:24Вас ищут: какие профессии востребованы на рынке труда
19:47Индивидуальные газовые котлы в многоквартирных домах хотят запретить
19:34В Крыму дешевеет жилье: квартиры продают с дисконтом до 50%
19:23В Симферополе задержали чиновников администрации по делу о взятке
19:13Жительница Феодосии украла у бойца СВО более 100 тыс. рублей
19:01Названы главные факторы победы России в спецоперации на Украине
18:43Суд вынес вердикт по смертельному ДТП с авто, в котором находилась Собчак
18:34Шквальный ветер обрушится на Крым в выходные – ФОБОС
18:19Анкара не поддержит санкции Запада против России – турецкий эксперт
17:58Для чего Байден нагнетает истерию ядерной войны – политолог
17:36Мобилизованные крымчане могут временно оставить своих питомцев в приютах
17:07Взрыв в районе ТЭС: из-за обстрела ВСУ без света весь Энергодар
16:55РФ поддержит создание организации по продвижению русского языка — Путин
16:34США могут передать Киеву тактическое ядерное оружие – военный эксперт
16:28ВС РФ отбили все атаки украинских войск на трех направлениях
16:22В Крыму директор МУПа погорел на уличном освещении
16:12Путин призвал СНГ активнее переходить на нацвалюты во взаиморасчетах
15:53Независимые профсоюзы России: размер индексации пенсий недостаточный
15:40Мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения
15:29В Хмельницкой области уничтожены цеха ремонта ракетного вооружения ВСУ
Лента новостейМолния