https://crimea.ria.ru/20221007/v-krymu-desheveet-zhile-kvartiry-prodayut-s-diskontom-do-50-1124756298.html

В Крыму дешевеет жилье: квартиры продают с дисконтом до 50%

В Крыму дешевеет жилье: квартиры продают с дисконтом до 50% - РИА Новости Крым, 07.10.2022

В Крыму дешевеет жилье: квартиры продают с дисконтом до 50%

При покупке квартиры в Крыму можно выторговать у владельца от трети до половины ее стоимости. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T19:34

2022-10-07T19:34

2022-10-07T19:34

недвижимость в крыму

крым

совет эксперта

экономика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. При покупке квартиры в Крыму можно выторговать у владельца от трети до половины ее стоимости. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Гильдии риелторов Крыма Дмитрий Жиделев.Он пояснил, что на фоне последних событий рынок жилья претерпел кардинальные изменения. Если раньше условия и цены диктовали продавцы, сейчас настало время покупателей.Эксперт отметил, что не стоит смотреть на заявленные цены квартир – они весьма существенно отличаются от цен сделок.По словам гостя студии, для покупателей сейчас лучше всего прямо называть цену, по которой они готовы приобрести квартиру. Продавец или согласится, или нет."Сейчас более чем реально приобрести хорошую квартиру со скидкой от 10 до 30%. Есть ситуации, когда люди приобретали отличные варианты в курортных городах с 50% дисконтом", – отметил председатель Гильдии риелторов.Это лучшее время для людей, которые ранее не могли позволить себе приобрести жилье, резюмировал он.

https://crimea.ria.ru/20220821/kak-ne-stat-zhertvoy-aferistov-pri-pokupke-kvartiry--sovety-eksperta-1124172923.html

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