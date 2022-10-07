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Центробанк предупредил о новой схеме финансового мошенничества - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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Центробанк предупредил о новой схеме финансового мошенничества
Центробанк предупредил о новой схеме финансового мошенничества - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Центробанк предупредил о новой схеме финансового мошенничества
Мошенники стали использовать новую схему, чтобы войти в доверие к людям: они высылают поддельные удостоверения сотрудников ЦБ и предлагают услуги, в том числе... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T07:03
2022-10-07T07:03
банк россии
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Мошенники стали использовать новую схему, чтобы войти в доверие к людям: они высылают поддельные удостоверения сотрудников ЦБ и предлагают услуги, в том числе по защите счетов, получая доступ к личной информации и деньгам. Об этом предупредили в пресс-службе регулятора."Сначала они звонят человеку и сообщают о сомнительных операциях, якобы совершаемых по счету, после направляют ему в мессенджер или на электронную почту поддельное удостоверение сотрудника Банка России с логотипом и печатью", – говорится в сообщении ЦБ в телеграм-канале. Отмечается, что в таких документах могут содержаться сведения о реальных сотрудниках Центробанка, которые преступники находят на официальном сайте регулятора. Высылая фальшивку, мошенники рассчитывают убедить человека добровольно предоставить аферистам доступы к своим счетам для списывания денег, предупреждают в ЦБ.Здесь напомнили, что Банк России не работает с клиентами-физлицами, его сотрудники никому не направляют копии своих документов и не звонят.Ранее эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей, предлагая "решить" вопрос с призывом в рамках частичной мобилизации.
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банк россии, экономика, общество
Центробанк предупредил о новой схеме финансового мошенничества

ЦБ предупредил о распространении новой схемы финансового мошенничества

07:03 07.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖенщина с мобильным телефоном
Женщина с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Мошенники стали использовать новую схему, чтобы войти в доверие к людям: они высылают поддельные удостоверения сотрудников ЦБ и предлагают услуги, в том числе по защите счетов, получая доступ к личной информации и деньгам. Об этом предупредили в пресс-службе регулятора.
"Сначала они звонят человеку и сообщают о сомнительных операциях, якобы совершаемых по счету, после направляют ему в мессенджер или на электронную почту поддельное удостоверение сотрудника Банка России с логотипом и печатью", – говорится в сообщении ЦБ в телеграм-канале.
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Отмечается, что в таких документах могут содержаться сведения о реальных сотрудниках Центробанка, которые преступники находят на официальном сайте регулятора. Высылая фальшивку, мошенники рассчитывают убедить человека добровольно предоставить аферистам доступы к своим счетам для списывания денег, предупреждают в ЦБ.
Здесь напомнили, что Банк России не работает с клиентами-физлицами, его сотрудники никому не направляют копии своих документов и не звонят.
Ранее эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей, предлагая "решить" вопрос с призывом в рамках частичной мобилизации.
 
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