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РНКБ организует бесплатные занятия спортом в рамках проекта "Энергия Юга"
РНКБ организует бесплатные занятия спортом в рамках проекта "Энергия Юга" - РИА Новости Крым, 07.10.2022
РНКБ организует бесплатные занятия спортом в рамках проекта "Энергия Юга"
Банк РНКБ запускает новый этап социально-образовательного проекта "Энергия Юга" в Симферополе, Севастополе и Краснодаре - Программу здорового образа жизни,... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T12:13
2022-10-07T12:13
2022-10-07T12:13
рнкб (пао)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Банк РНКБ запускает новый этап социально-образовательного проекта "Энергия Юга" в Симферополе, Севастополе и Краснодаре - Программу здорового образа жизни, сообщает банк.Также участники программы смогут стать слушателями интерактивных лекториев, направленных на популяризацию занятий спортом, здорового образа жизни. Кроме того, будут проведены познавательные онлайн-викторины."Главной целью проекта "Энергия Юга" является продвижение здорового образа жизни. Благодаря проекту, все желающие могут приобрести новые полезные привычки, укрепить и усилить жизненную энергию", - привели в банке комментарий начальника управления продаж и обслуживания РНКБ Александра Козинкина.
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рнкб (пао), общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Банк РНКБ запускает новый этап социально-образовательного проекта "Энергия Юга" в Симферополе, Севастополе и Краснодаре - Программу здорового образа жизни, сообщает банк.
Программа предусматривает бесплатные занятия по четырем направлениям: спорт, здоровье, экология и творчество. С 8 по 30 октября все зарегистрировавшиеся на сайте
желающие смогут принять участие в офлайн-мероприятиях в Симферополе, Севастополе и Краснодаре или онлайн из любой точки России. Занятия спортом в Симферополе будут проходить в Гагаринском парке, в Севастополе - в парке Победы, в Краснодаре - в парке "Солнечный остров".
Также участники программы смогут стать слушателями интерактивных лекториев, направленных на популяризацию занятий спортом, здорового образа жизни. Кроме того, будут проведены познавательные онлайн-викторины.
"Главной целью проекта "Энергия Юга" является продвижение здорового образа жизни. Благодаря проекту, все желающие могут приобрести новые полезные привычки, укрепить и усилить жизненную энергию", - привели в банке комментарий начальника управления продаж и обслуживания РНКБ Александра Козинкина.