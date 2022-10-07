Рейтинг@Mail.ru
РНКБ организует бесплатные занятия спортом в рамках проекта "Энергия Юга" - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221007/rnkb-organizuet-besplatnye-zanyatiya-sportom-v-ramkakh-proekta-energiya-yuga-1124748572.html
РНКБ организует бесплатные занятия спортом в рамках проекта "Энергия Юга"
РНКБ организует бесплатные занятия спортом в рамках проекта "Энергия Юга" - РИА Новости Крым, 07.10.2022
РНКБ организует бесплатные занятия спортом в рамках проекта "Энергия Юга"
Банк РНКБ запускает новый этап социально-образовательного проекта "Энергия Юга" в Симферополе, Севастополе и Краснодаре - Программу здорового образа жизни,... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T12:13
2022-10-07T12:13
рнкб (пао)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111814/13/1118141395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38d8a74e39d957f3834106ebfe02c33c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Банк РНКБ запускает новый этап социально-образовательного проекта "Энергия Юга" в Симферополе, Севастополе и Краснодаре - Программу здорового образа жизни, сообщает банк.Также участники программы смогут стать слушателями интерактивных лекториев, направленных на популяризацию занятий спортом, здорового образа жизни. Кроме того, будут проведены познавательные онлайн-викторины."Главной целью проекта "Энергия Юга" является продвижение здорового образа жизни. Благодаря проекту, все желающие могут приобрести новые полезные привычки, укрепить и усилить жизненную энергию", - привели в банке комментарий начальника управления продаж и обслуживания РНКБ Александра Козинкина.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111814/13/1118141395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad3535778bb2185b020bb0e7c6a45f36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рнкб (пао), общество

РНКБ организует бесплатные занятия спортом в рамках проекта "Энергия Юга"

12:13 07.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина занимается спортом на набережной в Ялте
Мужчина занимается спортом на набережной в Ялте - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Банк РНКБ запускает новый этап социально-образовательного проекта "Энергия Юга" в Симферополе, Севастополе и Краснодаре - Программу здорового образа жизни, сообщает банк.
Программа предусматривает бесплатные занятия по четырем направлениям: спорт, здоровье, экология и творчество. С 8 по 30 октября все зарегистрировавшиеся на сайте желающие смогут принять участие в офлайн-мероприятиях в Симферополе, Севастополе и Краснодаре или онлайн из любой точки России. Занятия спортом в Симферополе будут проходить в Гагаринском парке, в Севастополе - в парке Победы, в Краснодаре - в парке "Солнечный остров".
Также участники программы смогут стать слушателями интерактивных лекториев, направленных на популяризацию занятий спортом, здорового образа жизни. Кроме того, будут проведены познавательные онлайн-викторины.
"Главной целью проекта "Энергия Юга" является продвижение здорового образа жизни. Благодаря проекту, все желающие могут приобрести новые полезные привычки, укрепить и усилить жизненную энергию", - привели в банке комментарий начальника управления продаж и обслуживания РНКБ Александра Козинкина.
 
РНКБ (ПАО)Общество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:27В России сменили командующего Восточным военным округом
13:04Мобилизованных и их семьи освободили от пеней за просрочку по услугам ЖКХ
12:29В России пресекли контрабанду военной продукции в США и Британию
12:21Новое в Правилах дорожного движения: что изменилось
12:13РНКБ организует бесплатные занятия спортом в рамках проекта "Энергия Юга"
12:04Больницы Крыма готовы принять раненных при обстреле ВСУ в Херсоне
11:51Сильный холодный ветер накроет Крым
11:47Пришло время оформлять виртуальную банковскую карту!
11:26В Ставрополе задержали сторонников ИГИЛ* с компонентами бомбы
11:12Лавров ответил на слова Зеленского о "превентивных" ударах по России
11:02В ДНР освободили Отрадовку, Зайцево и Веселую Долину
10:50В особо крупном: двое крымчан пойдут под суд за ЛСД
10:44В каких городах Крыма в пятницу отключат воду
10:41Вынесен приговор еще одному фигуранту дела о пожаре в "Зимней вишне"
10:22Школы Крыма эвакуируют из-за угроз минирования
10:11Рост новых случаев: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
10:02Власти Херсонщины сообщили о 16 расстрелянных на севере области
09:22Небо закрыто: режим ограничения полетов в Крым продлен
09:08ВСУ обстреляли поселок в Курской области – есть жертвы
08:51Как капуста, лимон и свекла помогут поддержать печень – врач
Лента новостейМолния