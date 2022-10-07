https://crimea.ria.ru/20221007/rnkb-organizuet-besplatnye-zanyatiya-sportom-v-ramkakh-proekta-energiya-yuga-1124748572.html

РНКБ организует бесплатные занятия спортом в рамках проекта "Энергия Юга"

РНКБ организует бесплатные занятия спортом в рамках проекта "Энергия Юга" - РИА Новости Крым, 07.10.2022

РНКБ организует бесплатные занятия спортом в рамках проекта "Энергия Юга"

Банк РНКБ запускает новый этап социально-образовательного проекта "Энергия Юга" в Симферополе, Севастополе и Краснодаре - Программу здорового образа жизни,... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T12:13

2022-10-07T12:13

2022-10-07T12:13

рнкб (пао)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Банк РНКБ запускает новый этап социально-образовательного проекта "Энергия Юга" в Симферополе, Севастополе и Краснодаре - Программу здорового образа жизни, сообщает банк.Также участники программы смогут стать слушателями интерактивных лекториев, направленных на популяризацию занятий спортом, здорового образа жизни. Кроме того, будут проведены познавательные онлайн-викторины."Главной целью проекта "Энергия Юга" является продвижение здорового образа жизни. Благодаря проекту, все желающие могут приобрести новые полезные привычки, укрепить и усилить жизненную энергию", - привели в банке комментарий начальника управления продаж и обслуживания РНКБ Александра Козинкина.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), общество