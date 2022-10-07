https://crimea.ria.ru/20221007/nebo-zakryto-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-krym-prodlen-1124745659.html

Небо закрыто: режим ограничения полетов в Крым продлен

Небо закрыто: режим ограничения полетов в Крым продлен - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Небо закрыто: режим ограничения полетов в Крым продлен

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 16 октября. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T09:22

2022-10-07T09:22

2022-10-07T09:28

аэропорт симферополь

росавиация

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 16 октября. Об этом сообщили в Росавиации."Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлен до 16 октября 2022 года 03:45 часов по московскому времени", - говорится в сообщении.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В Крым ходят дополнительные поезда из разных регионов страны, организованы мультимодальные перевозки по "единому" билету.

https://crimea.ria.ru/20220914/v-kruiz-na-poezde-programma-krymskiy-voyazh-startuet-v-oktyabre-1124502905.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэропорт симферополь, росавиация, транспорт