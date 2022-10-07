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Небо закрыто: режим ограничения полетов в Крым продлен - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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Небо закрыто: режим ограничения полетов в Крым продлен
Небо закрыто: режим ограничения полетов в Крым продлен - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Небо закрыто: режим ограничения полетов в Крым продлен
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 16 октября. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T09:22
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аэропорт симферополь
росавиация
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 16 октября. Об этом сообщили в Росавиации."Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлен до 16 октября 2022 года 03:45 часов по московскому времени", - говорится в сообщении.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В Крым ходят дополнительные поезда из разных регионов страны, организованы мультимодальные перевозки по "единому" билету.
https://crimea.ria.ru/20220914/v-kruiz-na-poezde-programma-krymskiy-voyazh-startuet-v-oktyabre-1124502905.html
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аэропорт симферополь, росавиация, транспорт
Небо закрыто: режим ограничения полетов в Крым продлен

Росавиация продлила запрет на полеты в Крым до 16 октября

09:22 07.10.2022 (обновлено: 09:28 07.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 16 октября. Об этом сообщили в Росавиации.
"Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлен до 16 октября 2022 года 03:45 часов по московскому времени", - говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиаперевозчикам и пассажирам рекомендуют использовать альтернативные авиаузлы.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В Крым ходят дополнительные поезда из разных регионов страны, организованы мультимодальные перевозки по "единому" билету.
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