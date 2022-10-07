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Каким продуктам вредит заморозка - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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Каким продуктам вредит заморозка
Каким продуктам вредит заморозка - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Каким продуктам вредит заморозка
Заморозка и разморозка некоторых продуктов питания сказывается на их пищевой ценности. О том, какие продовольственные товары не стоит хранить в морозилке,... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T07:32
2022-10-07T07:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Заморозка и разморозка некоторых продуктов питания сказывается на их пищевой ценности. О том, какие продовольственные товары не стоит хранить в морозилке, рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.Хранение продуктов в морозилке актуально для скоропортящихся товаров, сезонных овощей и фруктов. Однако в случае с определенными категориям продуктов такой способ хранения скорее вредит их качеству, отметила Мухина.Заморозке также не подлежат богатые белком продукты – при воздействии холодных температур происходит денатурация, то есть разрушение структуры белка."Нельзя замораживать кисломолочные продукты, потому что после разморозки это будет практически створоженный кефир плохого качества, с грубыми прожилками сыворотки. Сыр тоже нельзя замораживать, иначе его можно будет использовать только в выпечке, в приготовлении блюд, но уже не в свежем виде, потому что он потеряет свои органолептические свойства", – констатирует Мухина.Кроме того, врач не советует замораживать миндаль, арахис и фундук."Теряют свою активность при заморозке полиненасыщенные жирные кислоты в миндале, арахисе, фундуке. То есть ореховая смесь после морозильника будет не такой качественной", - резюмировала она.Ранее диетолог Соломатина рассказала о продуктах, которые нельзя хранить в холодильнике.
https://crimea.ria.ru/20220710/skolko-yagod-i-fruktov-bezopasno-sedat-v-den--rospotrebnadzor--1123797436.html
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совет эксперта, общество, вкусно и полезно
Каким продуктам вредит заморозка

Диетолог Мухина рассказала, какие продукты теряют пищевую ценность при заморозке

07:32 07.10.2022
 
© pexels-2286921/pixabayНочной дожор
Ночной дожор
© pexels-2286921/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Заморозка и разморозка некоторых продуктов питания сказывается на их пищевой ценности. О том, какие продовольственные товары не стоит хранить в морозилке, рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.
Хранение продуктов в морозилке актуально для скоропортящихся товаров, сезонных овощей и фруктов. Однако в случае с определенными категориям продуктов такой способ хранения скорее вредит их качеству, отметила Мухина.
"Не рекомендовано замораживать зелень и травы – в этом случае разрушается хлорофилл, теряются витамины, антиоксидантная активность продуктов. Остается только клетчатка. Нельзя замораживать богатые водой овощи – огурцы, помидоры, кабачки. Это будет точно отрава, после разморозки продукты потеряют прочность, упругость, их нельзя будет употреблять в свежем виде, только добавлять в горячие блюда", – сказала эксперт в эфире радио Sputnik.
Заморозке также не подлежат богатые белком продукты – при воздействии холодных температур происходит денатурация, то есть разрушение структуры белка.
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"Нельзя замораживать кисломолочные продукты, потому что после разморозки это будет практически створоженный кефир плохого качества, с грубыми прожилками сыворотки. Сыр тоже нельзя замораживать, иначе его можно будет использовать только в выпечке, в приготовлении блюд, но уже не в свежем виде, потому что он потеряет свои органолептические свойства", – констатирует Мухина.
Кроме того, врач не советует замораживать миндаль, арахис и фундук.
"Теряют свою активность при заморозке полиненасыщенные жирные кислоты в миндале, арахисе, фундуке. То есть ореховая смесь после морозильника будет не такой качественной", - резюмировала она.
Ранее диетолог Соломатина рассказала о продуктах, которые нельзя хранить в холодильнике.
 
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