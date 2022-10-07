https://crimea.ria.ru/20221007/individualnye-gazovye-kotly-v-mnogokvartirnykh-domakh-khotyat-zapretit--1124757955.html
Индивидуальные газовые котлы в многоквартирных домах хотят запретить
Индивидуальные газовые котлы в многоквартирных домах хотят запретить - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Индивидуальные газовые котлы в многоквартирных домах хотят запретить
Установку индивидуальных газовых приборов отопления в многоквартирных домах хотят запретить. Соответствующий законопроект подготовил Минстрой, документ... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T19:47
2022-10-07T19:47
2022-10-07T19:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Установку индивидуальных газовых приборов отопления в многоквартирных домах хотят запретить. Соответствующий законопроект подготовил Минстрой, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Изменения предлагают внести в федеральный закон "О теплоснабжении". Инициативу в Минстрое объясняют тем, что подобный запрет уравняет в правах остальных собственников в многоквартирном доме с центральным теплоснабжением.Также необходимость запрета аргументируют большим числом инцидентов, произошедших за последнее время при использовании бытового газа в многоквартирных домах. Отмечается, что во многих случаях происшествия стали следствием "перехода на отопление одного или нескольких жилых помещений на индивидуальные квартирные источники тепловой энергии, работающие на природном газе".По мнению авторов законопроекта, переход хотя бы одного помещения в многоквартирном доме на индивидуальное отопление на газе остается опасным мероприятием и требует ужесточения норм законодательства.Ранее в Минстрое РФ заявляли, что почти половина сетей ЖКХ требуют срочной замены.
https://crimea.ria.ru/20220430/v-rossii-doma-s-pechnym-otopleniem-perevedut-na-gaz-za-schet-gosudarstva-1123101463.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), закон и право
Индивидуальные газовые котлы в многоквартирных домах хотят запретить
Минстрой предложит запретить установку индивидуальных газовых котлов в многоэтажках
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Установку индивидуальных газовых приборов отопления в многоквартирных домах хотят запретить. Соответствующий законопроект подготовил Минстрой, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Изменения предлагают внести в федеральный закон "О теплоснабжении". Инициативу в Минстрое объясняют тем, что подобный запрет уравняет в правах остальных собственников в многоквартирном доме с центральным теплоснабжением.
"Запрещается переход на отопление одного или нескольких помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных источников тепловой энергии, работающих на газе, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов", – говорится в тексте законопроекта.
Также необходимость запрета аргументируют большим числом инцидентов, произошедших за последнее время при использовании бытового газа в многоквартирных домах. Отмечается, что во многих случаях происшествия стали следствием "перехода на отопление одного или нескольких жилых помещений на индивидуальные квартирные источники тепловой энергии, работающие на природном газе".
По мнению авторов законопроекта, переход хотя бы одного помещения в многоквартирном доме на индивидуальное отопление на газе остается опасным мероприятием и требует ужесточения норм законодательства.