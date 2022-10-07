https://crimea.ria.ru/20221007/individualnye-gazovye-kotly-v-mnogokvartirnykh-domakh-khotyat-zapretit--1124757955.html

Индивидуальные газовые котлы в многоквартирных домах хотят запретить

Индивидуальные газовые котлы в многоквартирных домах хотят запретить - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Индивидуальные газовые котлы в многоквартирных домах хотят запретить

Установку индивидуальных газовых приборов отопления в многоквартирных домах хотят запретить. Соответствующий законопроект подготовил Минстрой, документ... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T19:47

2022-10-07T19:47

2022-10-07T19:47

российская федерация (россия, рф)

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/07/1124757838_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_bcd1ce19c706aca6b19013cc22a93ee9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Установку индивидуальных газовых приборов отопления в многоквартирных домах хотят запретить. Соответствующий законопроект подготовил Минстрой, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Изменения предлагают внести в федеральный закон "О теплоснабжении". Инициативу в Минстрое объясняют тем, что подобный запрет уравняет в правах остальных собственников в многоквартирном доме с центральным теплоснабжением.Также необходимость запрета аргументируют большим числом инцидентов, произошедших за последнее время при использовании бытового газа в многоквартирных домах. Отмечается, что во многих случаях происшествия стали следствием "перехода на отопление одного или нескольких жилых помещений на индивидуальные квартирные источники тепловой энергии, работающие на природном газе".По мнению авторов законопроекта, переход хотя бы одного помещения в многоквартирном доме на индивидуальное отопление на газе остается опасным мероприятием и требует ужесточения норм законодательства.Ранее в Минстрое РФ заявляли, что почти половина сетей ЖКХ требуют срочной замены.

https://crimea.ria.ru/20220430/v-rossii-doma-s-pechnym-otopleniem-perevedut-na-gaz-za-schet-gosudarstva-1123101463.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), закон и право