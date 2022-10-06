https://crimea.ria.ru/20221006/za-muzhestvo-v-boyakh-za-donbass-zhitel-kerchi-poluchil-gosnagradu-1124735304.html
За мужество в боях за Донбасс: житель Керчи получил госнаграду
За мужество в боях за Донбасс: житель Керчи получил госнаграду - РИА Новости Крым, 06.10.2022
За мужество в боях за Донбасс: житель Керчи получил госнаграду
Житель Керчи Сергей Еременко награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за проявленное им мужество в боях на территории ДНР. Об этом... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T13:18
2022-10-06T13:18
2022-10-06T13:18
крым
сергей аксенов
специальная военная операция рф на украине
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Житель Керчи Сергей Еременко награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за проявленное им мужество в боях на территории ДНР. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени командиру минометной батареи Сергею Петровичу Еременко. Наш земляк, житель города-героя Керчи, указом президента России был удостоен государственной награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в боях на территории Донецкой Народной республики в составе добровольческого отряда", - написал он в своем Telegram-канале.В Крыму наградили медиков за работу в Донбассе >>Аксенов поблагодарил Сергея Еременко за твердую позицию и проявленный героизм.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего в стране планируют призвать около 300 тысяч человек.В Крыму 49 участников военной операции отмечены наградами за мужество >>Власти Крыма в качестве меры поддержки мобилизованных и их семей выплачивают каждому призванному по 200 тысяч рублей. Кроме того, такую же сумму получат и все добровольцы, прибывающие в военкоматы Крыма с начала объявления частичной мобилизации.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сергей аксенов, специальная военная операция рф на украине, общество
За мужество в боях за Донбасс: житель Керчи получил госнаграду
Керчанин получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" за мужество в боях за ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Житель Керчи Сергей Еременко награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за проявленное им мужество в боях на территории ДНР. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени командиру минометной батареи Сергею Петровичу Еременко. Наш земляк, житель города-героя Керчи, указом президента России был удостоен государственной награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в боях на территории Донецкой Народной республики в составе добровольческого отряда", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов поблагодарил Сергея Еременко за твердую позицию и проявленный героизм.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего в стране планируют призвать около 300 тысяч человек.
Власти Крыма в качестве меры поддержки мобилизованных и их семей выплачивают
каждому призванному по 200 тысяч рублей. Кроме того, такую же сумму получат и все добровольцы, прибывающие в военкоматы Крыма с начала объявления частичной мобилизации.