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За мужество в боях за Донбасс: житель Керчи получил госнаграду - РИА Новости Крым, 06.10.2022
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За мужество в боях за Донбасс: житель Керчи получил госнаграду
За мужество в боях за Донбасс: житель Керчи получил госнаграду - РИА Новости Крым, 06.10.2022
За мужество в боях за Донбасс: житель Керчи получил госнаграду
Житель Керчи Сергей Еременко награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за проявленное им мужество в боях на территории ДНР. Об этом... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T13:18
2022-10-06T13:18
крым
сергей аксенов
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Житель Керчи Сергей Еременко награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за проявленное им мужество в боях на территории ДНР. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени командиру минометной батареи Сергею Петровичу Еременко. Наш земляк, житель города-героя Керчи, указом президента России был удостоен государственной награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в боях на территории Донецкой Народной республики в составе добровольческого отряда", - написал он в своем Telegram-канале.В Крыму наградили медиков за работу в Донбассе &gt;&gt;Аксенов поблагодарил Сергея Еременко за твердую позицию и проявленный героизм.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего в стране планируют призвать около 300 тысяч человек.В Крыму 49 участников военной операции отмечены наградами за мужество &gt;&gt;Власти Крыма в качестве меры поддержки мобилизованных и их семей выплачивают каждому призванному по 200 тысяч рублей. Кроме того, такую же сумму получат и все добровольцы, прибывающие в военкоматы Крыма с начала объявления частичной мобилизации.
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, сергей аксенов, специальная военная операция рф на украине, общество
За мужество в боях за Донбасс: житель Керчи получил госнаграду

Керчанин получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" за мужество в боях за ДНР

13:18 06.10.2022
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава РК Сергей Аксенов вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени командиру минометной батареи Сергею Еременко
Глава РК Сергей Аксенов вручил медаль ордена За заслуги перед Отечеством II степени командиру минометной батареи Сергею Еременко
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Житель Керчи Сергей Еременко награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за проявленное им мужество в боях на территории ДНР. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени командиру минометной батареи Сергею Петровичу Еременко. Наш земляк, житель города-героя Керчи, указом президента России был удостоен государственной награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в боях на территории Донецкой Народной республики в составе добровольческого отряда", - написал он в своем Telegram-канале.
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Аксенов поблагодарил Сергея Еременко за твердую позицию и проявленный героизм.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМедаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени
Медаль ордена За заслуги перед Отечеством II степени
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего в стране планируют призвать около 300 тысяч человек.
В Крыму 49 участников военной операции отмечены наградами за мужество >>
Власти Крыма в качестве меры поддержки мобилизованных и их семей выплачивают каждому призванному по 200 тысяч рублей. Кроме того, такую же сумму получат и все добровольцы, прибывающие в военкоматы Крыма с начала объявления частичной мобилизации.
 
КрымСергей АксеновСпециальная военная операция РФ на УкраинеОбщество
 
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