https://crimea.ria.ru/20221006/za-muzhestvo-v-boyakh-za-donbass-zhitel-kerchi-poluchil-gosnagradu-1124735304.html

За мужество в боях за Донбасс: житель Керчи получил госнаграду

За мужество в боях за Донбасс: житель Керчи получил госнаграду - РИА Новости Крым, 06.10.2022

За мужество в боях за Донбасс: житель Керчи получил госнаграду

Житель Керчи Сергей Еременко награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за проявленное им мужество в боях на территории ДНР. Об этом... РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T13:18

2022-10-06T13:18

2022-10-06T13:18

крым

сергей аксенов

специальная военная операция рф на украине

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Житель Керчи Сергей Еременко награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за проявленное им мужество в боях на территории ДНР. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени командиру минометной батареи Сергею Петровичу Еременко. Наш земляк, житель города-героя Керчи, указом президента России был удостоен государственной награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в боях на территории Донецкой Народной республики в составе добровольческого отряда", - написал он в своем Telegram-канале.В Крыму наградили медиков за работу в Донбассе >>Аксенов поблагодарил Сергея Еременко за твердую позицию и проявленный героизм.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего в стране планируют призвать около 300 тысяч человек.В Крыму 49 участников военной операции отмечены наградами за мужество >>Власти Крыма в качестве меры поддержки мобилизованных и их семей выплачивают каждому призванному по 200 тысяч рублей. Кроме того, такую же сумму получат и все добровольцы, прибывающие в военкоматы Крыма с начала объявления частичной мобилизации.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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