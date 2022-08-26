https://crimea.ria.ru/20220826/v-krymu-nagradili-medikov-za-rabotu-v-donbasse-1124300320.html

В Крыму наградили медиков за работу в Донбассе

В Крыму наградили медиков за работу в Донбассе - РИА Новости Крым, 26.08.2022

В Крыму наградили медиков за работу в Донбассе

Крымские медики-добровольцы отмечены медалями "За мужество и доблесть" за помощь врачам на Донбассе в работе с военным контингентом и мирными жителями. Об этом... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T11:45

2022-08-26T11:45

2022-08-26T11:45

крым

сергей аксенов

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Крымские медики-добровольцы отмечены медалями "За мужество и доблесть" за помощь врачам на Донбассе в работе с военным контингентом и мирными жителями. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Он отметил, что крымские медики взяли на себя "огромный объем работы, дав местным врачам и медсестрам время на отдых, насколько это было возможно в условиях ежедневных обстрелов".Ранее врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский сообщил о возвращении из Донбасса группы медиков, работавших в медицинских организациях ДНР и ЛНР в течение двух недель. Группу составляли добровольцы из числа профильных врачей: ортопеды-травматологи, нейрохирурги, анестезиологи, хирурги, медсестры, фельдшеры, педиатры и терапевты.

https://crimea.ria.ru/20220512/mediki-iz-kryma-otpravilis-v-prifrontovoy-poselok-pod-donetskom--1123209634.html

крым

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2022

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крым, сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, общество