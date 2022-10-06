https://crimea.ria.ru/20221006/vs-rossii-nanesli-udary-po-punktam-dislokatsii-vsu-unichtozheno-280-voennykh-1124738622.html

ВС России нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ: уничтожено 280 военных

ВС России нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ: уничтожено 280 военных - РИА Новости Крым, 06.10.2022

ВС России нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ: уничтожено 280 военных

Воздушно-космические силы России нанесли удары по пунктам дислокации соединения ВСУ в Херсонской и Николаевской областях, уничтожено более 280 украинских... РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T15:27

2022-10-06T15:27

2022-10-06T15:28

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России нанесли удары по пунктам дислокации соединения ВСУ в Херсонской и Николаевской областях, уничтожено более 280 украинских военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Союзные войска освободили поселок Зайцево в ДНР >>Кроме того, высокоточными ракетными ударами ВКС России в районах населенных пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 173-х районах."Уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск и Водяное Донецкой Народной Республики, а также города Запорожье. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские батареи реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Двуречная Харьковской области и Карповка ДНР", - добавил Конашенков.Также истребительная авиация ВКС России за сутки сбила два самолета воздушных сил Украины: один МиГ-29 в районе населенного пункта Новогродовка и один Су-24 в районе населенного пункта Свиридоновка ДНР.

https://crimea.ria.ru/20221006/rossiyskie-voyska-otbili-ataki-vsu-na-kupyanskom-napravlenii-1124737450.html

https://crimea.ria.ru/20221006/voyska-rf-otbrosili-protivnika-ot-linii-oborony-v-khersonskoy-oblasti-1124737038.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков