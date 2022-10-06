https://crimea.ria.ru/20221006/vs-rossii-nanesli-udary-po-punktam-dislokatsii-vsu-unichtozheno-280-voennykh-1124738622.html
ВС России нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ: уничтожено 280 военных
ВС России нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ: уничтожено 280 военных - РИА Новости Крым, 06.10.2022
ВС России нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ: уничтожено 280 военных
Воздушно-космические силы России нанесли удары по пунктам дислокации соединения ВСУ в Херсонской и Николаевской областях, уничтожено более 280 украинских... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T15:27
2022-10-06T15:27
2022-10-06T15:28
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России нанесли удары по пунктам дислокации соединения ВСУ в Херсонской и Николаевской областях, уничтожено более 280 украинских военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Союзные войска освободили поселок Зайцево в ДНР >>Кроме того, высокоточными ракетными ударами ВКС России в районах населенных пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 173-х районах."Уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск и Водяное Донецкой Народной Республики, а также города Запорожье. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские батареи реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Двуречная Харьковской области и Карповка ДНР", - добавил Конашенков.Также истребительная авиация ВКС России за сутки сбила два самолета воздушных сил Украины: один МиГ-29 в районе населенного пункта Новогродовка и один Су-24 в районе населенного пункта Свиридоновка ДНР.
https://crimea.ria.ru/20221006/rossiyskie-voyska-otbili-ataki-vsu-na-kupyanskom-napravlenii-1124737450.html
https://crimea.ria.ru/20221006/voyska-rf-otbrosili-protivnika-ot-linii-oborony-v-khersonskoy-oblasti-1124737038.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков
ВС России нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ: уничтожено 280 военных
ВКС РФ уничтожили 280 ВСУшников в пунктах дислокации в Херсонской и Николаевской областях
15:27 06.10.2022 (обновлено: 15:28 06.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России нанесли удары по пунктам дислокации соединения ВСУ в Херсонской и Николаевской областях, уничтожено более 280 украинских военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В результате ракетных и авиационных ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области, 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Мураховка Николаевской области, 60-й пехотной бригады в районе населенных пунктов Трифоновка и Новая Каменка Херсонской области уничтожено более 280 украинских военнослужащих и девять единиц военной техники", – сказал он на брифинге в четверг.
Кроме того, высокоточными ракетными ударами ВКС России в районах населенных пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 173-х районах.
"Уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск и Водяное Донецкой Народной Республики, а также города Запорожье. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские батареи реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Двуречная Харьковской области и Карповка ДНР", - добавил Конашенков.
Также истребительная авиация ВКС России за сутки сбила два самолета воздушных сил Украины: один МиГ-29 в районе населенного пункта Новогродовка и один Су-24 в районе населенного пункта Свиридоновка ДНР.