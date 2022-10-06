https://crimea.ria.ru/20221006/v-khersonskoy-oblasti-stabilizirovana-liniya-fronta--vlasti-1124739876.html
В Херсонской области стабилизирована линия фронта – власти
В Херсонской области стабилизирована линия фронта – власти - РИА Новости Крым, 06.10.2022
В Херсонской области стабилизирована линия фронта – власти
Линия боевого соприкосновения в Херсонской области стабилизирована, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live". РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T16:47
2022-10-06T16:47
2022-10-06T16:47
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Линия боевого соприкосновения в Херсонской области стабилизирована, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live"."Линия соприкосновения сейчас стабилизировалась, со стороны Николаева она даже не менялась", - констатировал Сальдо.Он выразил уверенность, что ВСУ совершенно точно не удастся взять Херсон: "Не возьмут Херсон, это 100%. И тем, что они HIMARS ночью по гостиницам бьют, тоже людей не запугаешь", - заявил глава области.Школьники Херсонской области ушли на каникулы >>Также врио губернатора прокомментировал новые удары по Антоновскому мосту, которые противник произвел в четверг:Ранее в четверг замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Антоновский мост в Херсоне снова подвергся ударам, зафиксировано несколько прилетов.
https://crimea.ria.ru/20221006/antonovskiy-most-snova-pod-ognem-kto-i-zachem-bet-po-pereprave-1124737849.html
https://crimea.ria.ru/20221006/voyska-rf-otbrosili-protivnika-ot-linii-oborony-v-khersonskoy-oblasti-1124737038.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия
В Херсонской области стабилизирована линия фронта – власти
Сальдо: в Херсонской области стабилизировалась линия боевого соприкосновения
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Линия боевого соприкосновения в Херсонской области стабилизирована, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live".
"Линия соприкосновения сейчас стабилизировалась, со стороны Николаева она даже не менялась", - констатировал Сальдо.
Он выразил уверенность, что ВСУ совершенно точно не удастся взять Херсон: "Не возьмут Херсон, это 100%. И тем, что они HIMARS ночью по гостиницам бьют, тоже людей не запугаешь", - заявил глава области.
Также врио губернатора прокомментировал новые удары по Антоновскому мосту, которые противник произвел в четверг:
"Одна ракета все-таки не была сбита, и она по нему попала. Только разбить его очень сложно, он очень мощный, построен в советское время. И, думаю, что мы его достаточно быстро восстановим, когда фронт отодвинется", - уверен Сальдо.
Ранее в четверг замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил
, что Антоновский мост в Херсоне снова подвергся ударам, зафиксировано несколько прилетов.