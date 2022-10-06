https://crimea.ria.ru/20221006/shkolniki-khersonskoy-oblasti-ushli-na-kanikuly-1124732169.html

Школьники Херсонской области ушли на каникулы

Школьники Херсонской области ушли на каникулы - РИА Новости Крым, 06.10.2022

Школьники Херсонской области ушли на каникулы

В школах и колледжах Херсонской области объявили двухнедельные каникулы с 6 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T09:13

2022-10-06T09:13

2022-10-06T09:13

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В школах и колледжах Херсонской области объявили двухнедельные каникулы с 6 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона."В соответствии с приказом министерства образования и науки Херсонской области с 6 по 21 октября устанавливаются каникулы во всех государственных бюджетных образовательных учреждениях общего и среднего профессионального образования города Херсона, Новокаховского городского округа, а также Белозерского, Бериславского, Каховского и Снигиревского муниципальных округов", - говорится в сообщении.В Херсонской администрации пояснили, что решение принято из-за участившихся обстрелов и с целью сохранения жизни и здоровья учеников.

https://crimea.ria.ru/20220928/adaptiruemsya-i-perekhodim-na-russkiy-kak-rabotayut-shkoly-khersonschiny-1124577272.html

херсонская область

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херсонская область, общество