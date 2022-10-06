https://crimea.ria.ru/20221006/shkolniki-khersonskoy-oblasti-ushli-na-kanikuly-1124732169.html
Школьники Херсонской области ушли на каникулы
Школьники Херсонской области ушли на каникулы - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Школьники Херсонской области ушли на каникулы
В школах и колледжах Херсонской области объявили двухнедельные каникулы с 6 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T09:13
2022-10-06T09:13
2022-10-06T09:13
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В школах и колледжах Херсонской области объявили двухнедельные каникулы с 6 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона."В соответствии с приказом министерства образования и науки Херсонской области с 6 по 21 октября устанавливаются каникулы во всех государственных бюджетных образовательных учреждениях общего и среднего профессионального образования города Херсона, Новокаховского городского округа, а также Белозерского, Бериславского, Каховского и Снигиревского муниципальных округов", - говорится в сообщении.В Херсонской администрации пояснили, что решение принято из-за участившихся обстрелов и с целью сохранения жизни и здоровья учеников.
https://crimea.ria.ru/20220928/adaptiruemsya-i-perekhodim-na-russkiy-kak-rabotayut-shkoly-khersonschiny-1124577272.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, общество
Школьники Херсонской области ушли на каникулы
Каникулы объявлены в школах и колледжах Херсонской области с 6 по 21 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В школах и колледжах Херсонской области объявили двухнедельные каникулы с 6 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
"В соответствии с приказом министерства образования и науки Херсонской области с 6 по 21 октября устанавливаются каникулы во всех государственных бюджетных образовательных учреждениях общего и среднего профессионального образования города Херсона, Новокаховского городского округа, а также Белозерского, Бериславского, Каховского и Снигиревского муниципальных округов", - говорится в сообщении.
В Херсонской администрации пояснили, что решение принято из-за участившихся обстрелов и с целью сохранения жизни и здоровья учеников.
"После нормализации ситуации все образовательные учреждения в области возобновят свою работу в штатном режиме", - заключили в администрации.