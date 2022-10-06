https://crimea.ria.ru/20221006/v-chetverg-chast-kryma-ostanetsya-bez-vody-1124733027.html

В четверг часть Крыма останется без воды

В четверг часть Крыма останется без воды - РИА Новости Крым, 06.10.2022

В четверг часть Крыма останется без воды

В четверг пять муниципалитетов Крыма останутся без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T10:36

2022-10-06T10:36

2022-10-06T10:36

крым

вода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В четверг пять муниципалитетов Крыма останутся без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в первой половине дня отключены от подачи воды жители симферопольского села Дубки, а также переулок Советский в пгт Комсомольское.В Феодосии в связи с работами по замене аварийного участка трубопровода в течение дня ограничено водоснабжение по бульвару Старшинова, 8, 8а, 10, 12, 25, в переулке Танкистов, 1б, 14, 23и, 23в, 24. Из-за аварии на сетях до 17 часов без воды 5-й Профсоюзный проезд.В Евпаторийском поселке Заозерное до 17.30 отключение по улице Камышовой.В алуштинском Партените до 13 часов частичное отсутствие воды по Ф. Шоссе и Партенитской.В белогорских поселках Зуя и Крымская Роза из-за промывки магистрального водовода ожидаются перебои в водоснабжении в течение всего дня.

https://crimea.ria.ru/20221005/massovoe-otklyuchenie-v-simferopole-bez-sveta-ostanutsya-pochti-30-ulits-1124721933.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму