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Морж по цене снаряжения: зачем зоопарку Москвы животное за 20 млн рублей - РИА Новости Крым, 06.10.2022
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Морж по цене снаряжения: зачем зоопарку Москвы животное за 20 млн рублей
Морж по цене снаряжения: зачем зоопарку Москвы животное за 20 млн рублей - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Морж по цене снаряжения: зачем зоопарку Москвы животное за 20 млн рублей
Опубликованная на сайте госзакупок заявка Московского зоопарка на покупку моржа за 20 миллионов рублей вызвала общественный резонанс. Об уместности и... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T20:07
2022-10-06T20:07
общество
москва
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Опубликованная на сайте госзакупок заявка Московского зоопарка на покупку моржа за 20 миллионов рублей вызвала общественный резонанс. Об уместности и целесообразности приобретения такого дорогостоящего животного для столичного зоопарка в условиях проведения специальной военной операции России на Украине и многочисленных сообщениях о необеспеченности российских военнослужащих РИА Новости Крым рассказал народный артист Российской Федерации, известный российский дрессировщик Эдгард Запашный.Во вторник на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок появилась заявка на поставку "одной особи моржа" для Московского зоопарка. Начальная цена контракта – 20 миллионов рублей. Позднее сообщения об этом появились в СМИ и различных Telegram-каналах, вызывав негодование у россиян. По мнению Запашного, такие настроения оправдываются помощью, которой сегодня граждане обеспечивают военнослужащих – участников специальной военной операции."Я уже видел негодование во многих военных Telegram-каналах, где люди сравнивают, что можно было бы купить на 20 миллионов для военных. Но тут же возникает вопрос – почему люди должны для военных что-то покупать, если государство обязано их обеспечивать. А если не обеспечивает, то почему позволяет себе покупать, например, таких дорогостоящих животных для Московского зоопарка", – считает он.Запашный отметил, что такие покупки планируются несколько лет. Прежде чем приобрести животное, для него создаются специальные условия, рассчитываются и выделяются бюджетные средства. Учитывая это, с одной стороны, и продолжающиеся обстрелы территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, зафиксированные попытки атаковать Крым, с другой, государство должно обозначить потребность бюджетного финансирования таких целей."Московский зоопарк живет своей жизнью, ему никаких указаний по экономии денег, как и другим учреждениям культуры, до сих пор никто не дал, но это провоцирует недовольство в обществе. Однако это вопросы не к Московскому зоопарку, а к государству – в каких реалиях мы живем ", – убежден Запашный.Артист считает, что изменить ситуацию могла бы смена статуса военной операции на контртеррористическую. Он напомнил, что Россия уже проводила спецоперацию в Сирии, однако это никак не сказывалось на жизни населения."Если мы меняем статус операции на контртеррористическую или военное положение на определенных территориях, то экономим обоснованно, а бюджетные деньги направляем на линию фронта и помощь бойцам, сделав все для того, чтобы они вернулись целыми и невредимыми. Либо нужно прямое указание на государственном уровне и другое объяснение для населения таких изменений в нашей жизни", – заключил он.
https://crimea.ria.ru/20221005/kto-otvetit-za-nekhvatku-snaryazheniya-dlya-mobilizovannykh-v-rf-1124727480.html
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общество, москва, экономика
Морж по цене снаряжения: зачем зоопарку Москвы животное за 20 млн рублей

Эдгард Запашный объяснил покупку дорогостоящего животного для столичного зоопарка

20:07 06.10.2022
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкМорж на льдине. Архивное фото
Морж на льдине. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Опубликованная на сайте госзакупок заявка Московского зоопарка на покупку моржа за 20 миллионов рублей вызвала общественный резонанс. Об уместности и целесообразности приобретения такого дорогостоящего животного для столичного зоопарка в условиях проведения специальной военной операции России на Украине и многочисленных сообщениях о необеспеченности российских военнослужащих РИА Новости Крым рассказал народный артист Российской Федерации, известный российский дрессировщик Эдгард Запашный.
Во вторник на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок появилась заявка на поставку "одной особи моржа" для Московского зоопарка. Начальная цена контракта – 20 миллионов рублей. Позднее сообщения об этом появились в СМИ и различных Telegram-каналах, вызывав негодование у россиян. По мнению Запашного, такие настроения оправдываются помощью, которой сегодня граждане обеспечивают военнослужащих – участников специальной военной операции.
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"Я уже видел негодование во многих военных Telegram-каналах, где люди сравнивают, что можно было бы купить на 20 миллионов для военных. Но тут же возникает вопрос – почему люди должны для военных что-то покупать, если государство обязано их обеспечивать. А если не обеспечивает, то почему позволяет себе покупать, например, таких дорогостоящих животных для Московского зоопарка", – считает он.
Запашный отметил, что такие покупки планируются несколько лет. Прежде чем приобрести животное, для него создаются специальные условия, рассчитываются и выделяются бюджетные средства. Учитывая это, с одной стороны, и продолжающиеся обстрелы территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, зафиксированные попытки атаковать Крым, с другой, государство должно обозначить потребность бюджетного финансирования таких целей.
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"Московский зоопарк живет своей жизнью, ему никаких указаний по экономии денег, как и другим учреждениям культуры, до сих пор никто не дал, но это провоцирует недовольство в обществе. Однако это вопросы не к Московскому зоопарку, а к государству – в каких реалиях мы живем ", – убежден Запашный.
Артист считает, что изменить ситуацию могла бы смена статуса военной операции на контртеррористическую. Он напомнил, что Россия уже проводила спецоперацию в Сирии, однако это никак не сказывалось на жизни населения.
"Если мы меняем статус операции на контртеррористическую или военное положение на определенных территориях, то экономим обоснованно, а бюджетные деньги направляем на линию фронта и помощь бойцам, сделав все для того, чтобы они вернулись целыми и невредимыми. Либо нужно прямое указание на государственном уровне и другое объяснение для населения таких изменений в нашей жизни", – заключил он.
 
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Заголовок открываемого материала
20:07Морж по цене снаряжения: зачем зоопарку Москвы животное за 20 млн рублей
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