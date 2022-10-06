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Двое раненых при стрельбе в Ижевске детей остаются в реанимации - РИА Новости Крым, 06.10.2022
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Двое раненых при стрельбе в Ижевске детей остаются в реанимации
Двое раненых при стрельбе в Ижевске детей остаются в реанимации - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Двое раненых при стрельбе в Ижевске детей остаются в реанимации
16 пострадавших при стрельбе в Ижевске детей по-прежнему остаются в больницах, двое из них – в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T17:10
2022-10-06T17:10
происшествия
здравоохранение в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. 16 пострадавших при стрельбе в Ижевске детей по-прежнему остаются в больницах, двое из них – в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко пишет РИА Новости."Сегодня под наблюдением врачей в стационарах находится 16 пациентов, из них 14 – это дети, наиболее тяжелые двое пациентов, они находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких, это дети с огнестрельными ранениями", – сказал Мурашко журналистам.Один пациент проходит лечение в Республиканской детской клинической больнице Ижевска, остальные – в учреждениях здравоохранения в Москве. Мурашко уточнил, что здоровье одного из детей пока вызывает тревогу.По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, накануне троих получивших травмы ребят уже выписали из больницы. Еще пять человек готовятся к выписке из федеральный медцентров в пятницу.Трагедия в школе №88 произошла утром, 26 сентября — бывший ученик открыл огонь по детям и учителям. Жертвами нападения стали 17 человек, ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка и двое взрослых. Подозреваемый в массовом убийстве состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения, после нападения он покончил с собой. Возбуждены и расследуются несколько уголовных дел.
https://crimea.ria.ru/20220929/stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranenykh-pri-strelbe-v-shkole-izhevska-detey-1124658352.html
https://crimea.ria.ru/20220928/posle-strelby-v-shkole-izhevska-arestovan-glava-chopa-1124653538.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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60
происшествия, здравоохранение в россии, общество
Двое раненых при стрельбе в Ижевске детей остаются в реанимации

Мурашко: двое раненных при стрельбе в Ижевске детей остаются в тяжелом состоянии

17:10 06.10.2022
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкВрач анестезиолог-реаниматолог. Архивное фото
Врач анестезиолог-реаниматолог. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Илья Тимин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. 16 пострадавших при стрельбе в Ижевске детей по-прежнему остаются в больницах, двое из них – в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко пишет РИА Новости.
"Сегодня под наблюдением врачей в стационарах находится 16 пациентов, из них 14 – это дети, наиболее тяжелые двое пациентов, они находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких, это дети с огнестрельными ранениями", – сказал Мурашко журналистам.
Маленький мальчик на больничной койке - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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Стало известно о состоянии раненных при стрельбе в школе Ижевска детей
Один пациент проходит лечение в Республиканской детской клинической больнице Ижевска, остальные – в учреждениях здравоохранения в Москве. Мурашко уточнил, что здоровье одного из детей пока вызывает тревогу.
По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, накануне троих получивших травмы ребят уже выписали из больницы. Еще пять человек готовятся к выписке из федеральный медцентров в пятницу.
Цветы у школы №88 в Ижевске
28 сентября, 17:31
После стрельбы в школе Ижевска арестован глава ЧОПа
Трагедия в школе №88 произошла утром, 26 сентября — бывший ученик открыл огонь по детям и учителям. Жертвами нападения стали 17 человек, ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка и двое взрослых. Подозреваемый в массовом убийстве состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения, после нападения он покончил с собой. Возбуждены и расследуются несколько уголовных дел.
 
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