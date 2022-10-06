https://crimea.ria.ru/20221006/dvoe-ranenykh-pri-strelbe-v-izhevske-detey-ostayutsya-v-reanimatsii-1124740051.html

Двое раненых при стрельбе в Ижевске детей остаются в реанимации

Двое раненых при стрельбе в Ижевске детей остаются в реанимации - РИА Новости Крым, 06.10.2022

Двое раненых при стрельбе в Ижевске детей остаются в реанимации

16 пострадавших при стрельбе в Ижевске детей по-прежнему остаются в больницах, двое из них – в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T17:10

2022-10-06T17:10

2022-10-06T17:10

происшествия

здравоохранение в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/14/1119175470_0:82:2519:1499_1920x0_80_0_0_2722dd37b76a633a7013a3bfba1ed087.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. 16 пострадавших при стрельбе в Ижевске детей по-прежнему остаются в больницах, двое из них – в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко пишет РИА Новости."Сегодня под наблюдением врачей в стационарах находится 16 пациентов, из них 14 – это дети, наиболее тяжелые двое пациентов, они находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких, это дети с огнестрельными ранениями", – сказал Мурашко журналистам.Один пациент проходит лечение в Республиканской детской клинической больнице Ижевска, остальные – в учреждениях здравоохранения в Москве. Мурашко уточнил, что здоровье одного из детей пока вызывает тревогу.По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, накануне троих получивших травмы ребят уже выписали из больницы. Еще пять человек готовятся к выписке из федеральный медцентров в пятницу.Трагедия в школе №88 произошла утром, 26 сентября — бывший ученик открыл огонь по детям и учителям. Жертвами нападения стали 17 человек, ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка и двое взрослых. Подозреваемый в массовом убийстве состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения, после нападения он покончил с собой. Возбуждены и расследуются несколько уголовных дел.

https://crimea.ria.ru/20220929/stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranenykh-pri-strelbe-v-shkole-izhevska-detey-1124658352.html

https://crimea.ria.ru/20220928/posle-strelby-v-shkole-izhevska-arestovan-glava-chopa-1124653538.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, здравоохранение в россии, общество